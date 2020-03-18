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来源 NanoViricides, Inc. NanoViricides公司冠状病毒药物开发更新

康涅狄格州谢尔顿, 2020年3月17日 - (亚太商讯) - NanoViricides公司（美国纽约证券交易所交易代码 NNVC）（公司）是基于新型纳米药学平台（公司）开发高效抗病毒治疗方法的领先公司，目前正在为造成COVID-19的当前新型冠状病毒SARS-CoV-2进行药物开发，现提供其工作相关更新。



在发现病毒结合配体后的几周内，公司已经为试验完成了大量纳米抗病毒候选药物的合成。由于公司正根据其现成新型定制化学物品清单大力推进其工作。此外，先前已经制造为数公斤聚合物骨架。然而，目前还不能保证任何这些候选药物对人类临床发展具有足够的有效性和安全性。



公司已经在其BSL2实验室中获得和扩展两种低威胁的不同循环冠状病毒，并已经将它们扩展到候选药物的测试中。尽管其中一种冠状病毒，即NL63，不会在人类身上引起类似的严重疾病，其在人类细胞上使用与SARS-CoV-2相同的ACE2受体。



如果公司的测试候选药物对这些针对冠状病毒的细胞培养研究有效，这将提供一个强有力的理论基础：这些测试候选药物预计可能对当前的SARS-CoV-2有效。目前，公司没有为对其SARS-CoV-2候选药物进一步测试建立任何合作关系。公司正在努力建立这样的合作，然而，不能保证我们能够成功建立必要的合作，或我们的候选药物成功地通过进一步测试。过去，公司与美国疾病控制和预防中心（CDC）以及美国陆军传染病医学研究所（USAMRIID）建立了合作关系。



在我们自有BSL2认证病毒学实验室，公司已经某些低威胁冠状病毒病毒的细胞培养感染成功地开发了抗病毒药物测试和分析用试样。开发一种测试候选药物有效性的分析用试样是药物开发过程中的一个重要里程碑。因为我们的资深病毒学家在中量药物测试抗病毒分析方面具有丰富经验和专业知识，我们能够在短短几周内完成这一里程碑。



预计不久后将在我们的BSL2病毒学实验室开始对我们的BSL2 冠状病毒候选药物进行试验。



截止3月11日，SARS-CoV-2已在美国30多个州造成至少800例确诊病例，死亡人数为26人，数个州已经宣布进行紧急状态，采取了区域封锁和隔离措施。意大利宣布在全国采取隔离措施。日本的疫情也很严重。根据CBS新闻报道，至少99个国家已经暴发COVID-19，确诊病例总数超过11万例，其中6.2万例已痊愈，死亡人数高达3800多名，（https://www.cbsnews.com/live-updates/coronavirus-outbreak-death-toll-us-infections-latest-news-updates-2020-03-09/）。病毒相关的健康风险会随着年龄的增长而显著增加，如果感染，许多年轻人、原本健康的感染者可能只会出现轻微的症状。中国和韩国似乎已经控制了疫情，新病例明显减少。



美国政府已经批准了83亿美元COVID-19应对方案，其中包括统筹开发药物以及疫苗、患者护理、控制和教育。



尽管已经非常迅速地开始了对SARS-CoV-2疫苗进行开发，有效疫苗至少需要12-18个月才能用于治疗患者。



虽然已经知道，病毒通过突变避开抗体药物和疫苗，相比之下，采用NanoViricides平台技术能够开发病毒无法通过突变避开的药物。这是因为我们开发了生体模仿技术，这些仿生技术的目的是干扰病毒与其同源细胞受体的结合，以及能够进一步防止病毒与细胞结合。冠状病毒变异速度比其他RNA病毒的慢，例如流感病毒和艾滋病病毒。



我们用于测试候选药物的其中一种冠状病毒采用当前SARS-CoV-2病毒（又名nCoV-2019）相同的ACE2受体。然而，这种冠状病毒不会在人类身上引起相似的严重疾病。我们测试的另一种冠状病毒使用不同但有一些关系的受体（生物物理学方面的关系）。通过调查这两种病毒，我们能够发现哪种试验候选药物具有更广谱的有效性。但是不能保证，这些冠状病毒的成功结果能够证明对nCoV-2019，即SARS-CoV-2具有类似结果。此外，任何药品的典型或标准药物开发过程都是极其漫长的，需要大量资金。然而，为了能够快速地对探索性候选药物进行临床试验，中国监管机构制订了缩简程序。在2017-18年刚果民主共和国（DRC）的疫情中，为使抗埃博拉病毒临床候选药物快速进入临床试验，也开发了加速方法。然而，不能保证，获得SARS-CoV-2的成功结果后，就能成功地完成临床试验或成功筛选出有效药剂，目前针对SARS-CoV-2的所有药物开发工作均存在这一情况。



早在1月30日，公司证实正在研制一种治疗SARS-Cov-2病毒感染的药物。公司表示，已经成功地完成了一个重要的里程碑，利用分子模型找到了模仿ACE2与SARS-CoV（2002）相互作用的潜在病毒结合配体。目前的冠状病毒菌株，即SARS-CoV-2与2002 SARS-CoV有密切关系，使用相同的人类细胞受体。现在，我们已经完成了接下来的两个里程碑，即试验用候选药物合成，以及开发用于对其进行测试的抗CoV分析用试样。



关于 NanoViricides

NanoViricides公司（www.nanoviricides.com）是一家处于发展阶段的公司，正在开发抗病毒治疗方法专用纳米材料。公司的新型nanoviricide ®类候选药物旨在专门攻击和摧毁包膜病毒颗粒。我们的主要候选药物是NV-HHV-101，它的第一个适应症是用作皮肤局部霜剂治疗带状疱疹。此外，公司在开发针对多种病毒性疾病的药物，包括口腔和生殖器疱疹、眼部病毒性疾病，包括EKC和疱疹角膜炎、H1N1猪流感、H5N1禽流感、季节性流感、HIV、丙型肝炎、狂犬病、登革热和埃博拉病毒等。



公司的技术基于TheraCour Pharma公司在这些领域开发的广泛、独家、可分许可和现场药物许可。公司目前没有冠状病毒领域相关许可证，然而，TheraCour未拒绝授予公司任何许可证。公司通常仅在优化阶段证明了一些候选药物的有效性之后才会开始许可程序。



这份新闻稿包含反映公司目前对未来事件的预期的前瞻性声明。取决于许多因素，实际事件可能与本文所预测的事件有重大和实质性的不同。本新闻稿中的某些声明，以及NanoViricides公司的其他书面或口头声明，是1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E节所所示“前瞻性声明”。因为前瞻性陈述存在已知和未知风险、不确定性和其他因素，在某些情况下，这些因素超出了公司的控制范围，可能会对实际结果、活动水平、业绩或成就产生重大影响，因此，读者不应该过分依赖这些前瞻性声明。即使未来有可用的新信息，公司没有义务以任何理由公开更新或修订这些前瞻性声明，或更新实际结果可能与这些前瞻性声明中预期结果有重大差异的原因。



可能导致实际结果与公司期望结果严重不符的重要因素包括但不限于标题“风险因素”披露的因素，以及公司不时向美国证券交易委员会和其他监管机构归档的文件提及的因此。虽然不可能预测或确定所有这些因素，这些因素可能包括：nanoviricide安全有效的临床前试验原则证明和证据，成功开发我们的候选产品；我们寻求并获得监管批准的能力，包括我们正寻求适应症相关监控批准；我们候选产品成功商业化；我们产品的市场接受度。FDA是指美国食品及药物管理局。IND申请是“试验性新药”申请。CMC是指“化学，制造和控制”。



联系人:

NanoViricides公司

info@nanoviricides.com



公共关系联系人:

MJ Clyburn

TraDigital IR

clyburn@tradigitalir.com



Mar 17, 2020 08:00 HKT/SGT

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