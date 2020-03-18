Monday, 16 March 2020, 14:18 HKT/SGT Share: 九尊数字互娱明天正式上市 业务高速增长 股东阵容鼎盛

香港, 2020年3月16日 - (亚太商讯) - 提供多元化手机游戏及数宇媒体内容组合的九尊数字互娱(01961)将于明天(十七日)正式上市，上市价为每股1.35港元。集团产品组合丰富，而且业务处于高速增长阶段，可望把握中国手游及数字娱乐市场的庞大机遇。而且其投资者阵容可谓星光熠熠，可望在市场上突围而出。



左起：集团高级副总裁赵新林、主席兼执行董事兼首席执行官吕建、执行董事兼首席财务官梁俊华及财务总监孙鸿斌



股东实力雄厚 市场反应理想

九尊数字互娱的股东阵容非常鼎盛。上市前早已获「商品大王」罗杰斯青睐，透过与集团非执行董事兼公司秘书徐颖德共同创办的合资公司AE Majoris Tech，与AEM PIPO Investment Fund共同入股，上市后分别持有集团股权3.07%及1.95%，为罗杰斯首次参与香港股票市场的上市前投资。



集团的招股反应亦非常理想，据市场消息指，集团更获去年上市，且最近刚发盈喜，指去年经调整纯利将录得最多约85%增长的同业中手游(00302)认购，令市场憧憬双方未来将探索进一步的合作空间。另外，最近活跃于香港新股市场的京基金融据指亦有参与认购，可见集团潜力获市场认同。



市场经验丰富 业务高速增长

九尊数字互娱自2014年起已在手游市场发展，经验丰富，由一开始专注开发及营运休闲手游，到发展至精品手游，再于去年开始参与多玩家手游。在多玩家手游的推动下，集团去年首十一个月收益按年大增45.9%，可见业务正高速增长。



集团指出，多玩家手游可提高从每名用户所获取的收入，原因在于游戏内的虚拟物品单位价格较高。事实上，集团每款游戏平均月付费用户及每名付费用户的平均收入从2016年的3,500名及11.02元(人民币，下同)分别增至2019年首九个月的13,171名及23.16元。可见集团近年发展的游戏不仅能够吸引玩家游玩，且更令他们付费更多以购买游戏内的虚拟物品，推动业务增长。



稳定收入来源 财务状况健康

在处于高速发展的同时，九尊数字互娱亦非常稳健。除手游外，集团另一业务为数字媒体内容经销，主要提供电子杂志供读者订阅，收入由2016年的2,321万元增加逾1.2倍至2018年的5,145万元，订阅量亦由2016年的560万本增至2018年的1,240万本，为集团提供稳定的收入来源。



除此以外，集团具备坚实的财务实力，除并无任何计息借贷，故资本负债比率为零外，更计划上市后派息比率不低于30%，可见集团具有充足的财务资源，亦愿意与股东分享回报。



最近港股市况甚为波动，但手游股却可谓一枝独秀，去年底上市的心动(02400)现价已较上市价大升逾1.5倍，可见手游板块获市场看好，九尊数字互娱值得留意。







Mar 16, 2020 14:18 HKT/SGT

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