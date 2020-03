美国胃肠内镜学会（ASGE）发布针对新型冠状病毒肺炎（COVID-19）时代内窥镜检查机构的相关建议

伊利诺伊州丹尼森市, 2020年3月14日 - (亚太商讯) - 美国胃肠内镜学会(ASGE)在其署名刊物the Gastrointestinal Endoscopy (GIE)杂志上发表了一篇重要的文章。这篇题为《COVID-19爆发:内窥镜科应该知道什么》(Coronavirus (COVID-19) Outbreak: What the Department of Endoscopy Should Know)的文章是由ASGE会员Alessandro Repici博士和他的同事撰写的,他们有第一手的临床经验,目前仍身处意大利COVID-19的危机中。







内窥镜检查要求患者和医生近距离接触,医生在检查过程中,尤其是在做上消化道(GI)内窥镜检查时,会接触到飞溅物、粘液或唾液。此外,粪口传播已被认定是COVID-19的潜在传播途径。内窥镜室也是一个人群(工作人员、病人、护理人员、亲属等)高度集中的地方。因此,建立详细而严格的规则对于保护医护人员和患者都至关重要。



即使内窥镜科的医护人员没有直接参与COVID-19阳性患者的诊断和治疗评估,内镜检查仍应被视为一种危险的操作。实际上,对于患呼吸系统疾病患者而言,这种暴露风险以及随后感染内窥镜医护人员的可能性是很大的,因为这些疾病可以通过空气传播。



考虑到最近在活检标本和粪便中检测到SARS冠状病毒,这表明可能存在粪口传播,因此内窥镜医护人员的暴露风险也不限于上内窥镜检查过程。鉴于无症状患者在潜伏期也可能会传播病毒,其相关性会更大。



在内窥镜科制定感染预防措施和操作指南对于打造高质量和极其安全的环境,以保护患者和医务人员至关重要。在这个COVID-19爆发的新时代,必须实施和维护这些措施,以避免疾病进一步传播。



“我们认识到ASGE成员及其世界各地的患者在保持个人健康的同时,还应努力减少对日常的内窥镜检查操作和整个区域经济的干扰和破坏。” ASGE总裁、医学博士John Vargo表示,“对全世界来说,这都是一个充满挑战的时期,内窥镜医师和医生们还额外肩负着保护病人和自身健康的职责。”



阅读GIE 文章。https://pr.report/IWK3r6dG



ASGE非常感谢作者与世界各地其他的医疗专家分享他们的第一手经验。虽然他们目前正在各自所属的医疗机构为危重病人提供护理,但是他们都一致认为分享相关知识以尽量减少这次疫情对全球影响意义重大。



自1941年成立以来,美国胃肠内镜学会(ASGE)一直致力于通过促进胃肠内窥镜的发展和创新来提升病人的护理水平和消化系统健康。ASGE在全球拥有15000多名会员,一直致力于推动内窥镜培训和实践的最高标准,促进内窥镜研究,对内窥镜领域的杰出贡献进行认证,并且是内窥镜教育首屈一指的资源来源。请访问www.asge.org 和www.screen4coloncancer.org获取更多信息,并在您所在的地区找到一位有资质的合格医生。



