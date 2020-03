Friday, 13 March 2020, 16:21 HKT/SGT Share: 手游股前景向好 九尊数字互娱招股反应佳

香港, 2020年3月13日 - (亚太商讯) - 手机游戏市场近年发展荙勃,据市场研究公司SuperData去年的报告指,2019年全球手游市场规模达644亿美元,按年增长10%。而中国手游市场的增长速度更高,市场报告指,2013年至2018年,中国手游市场复合年增长率达68.3%,而2018年至2022年则预料为16.9%。今年初的新型冠状病毒疫情,令许多民众减少外出,更进一步为游戏产业创造了发展机遇。



九尊数字互娱部份受欢迎的手游



罗杰斯 (右) 及集团非执行董事徐颖德 (左)



事实上,港股市场中的手游股年初至今表现不俗,其中,去年底上市的手游股心动(02400),至今升幅超过1.5倍。而另一只去年上市的手游股中手游(00302)最近亦发布盈喜,预期2019年经调整纯利将录得最多约85%增长,可见中国手游行业前景理想,受到市场欢迎。



九尊招股反应理想 投资者阵容鼎盛

下星期二(十七日)将再有一家中国手游股,九尊数字互娱(01961)在港股市场挂牌。即使近期受疫情影响,环球全融市场大幅波动,但据市场消息指,其招股反应理想,认购者更包括上述的同业中手游,以及最近活跃于香港新股市场的京基金融。市场更憧憬,九尊数字互娱与中手游未来有进一步合作空间。



除上述投资者在招股阶段认购外,九尊数字互娱更有一位重量级投资者参与上市前投资。国际著名投资者、被称为「商品大王」的罗杰斯(Jim Rogers)透过与集团非执行董事兼公司秘书徐颖德共同创办的合资公司AE Majoris Tech,与AEM PIPO Investment Fund共同入股九尊数字互娱,上市后分别持有集团股权3.07%及1.95%,为其首次参与香港股票市场的上市前投资。



产品组合多元化 多玩家手游推动高速增长

能够吸引众多有实力投资者,九尊数字互娱到底有何独特之处?集团自2014年起开始开发及营运休闲手机游戏,于2017年业务延伸至精品手机游戏,更于2019年1月首次推出多玩家手机游戏,具备多样化的游戏产品。集团处于高增长阶段,由2016至2018年,收入由1.40亿元(人民币、下同)升至1.43亿元,同期经调整纯利(若剔除上市开支)由4,088万元升至5,622万元。



集团目前主力开发的多玩家游戏,可以增加付费用户数目及平均收入。集团每款游戏平均月付费用户数目由2016年的3,500个大增至去年首九个月的13,171个;同样每名付费用户的平均收入由11.02元倍增至23.16元。受多玩家游戏的推动,集团去年首十一个月的收益按年大增45.9%。



另外,集团另一业务数字媒体内容经销,主要提供电子杂志供读者订阅,增长速度颇高,收入由2016年的2,321万元增加逾1.2倍至2018年的5,145万元,订阅量亦由2016年的560万本增至2018年的1,240万本,为集团提供稳定的收入来源。



财务稳健 估值属合理水平

虽然处于高增长阶段,但集团财务稳健,于过去数年并无任何计息借贷,故资本负债比率为零。更愿意与股东分享成果,目标派息比率不低于30%。



以估值计,九尊上市最终定价为1.35港元,2019年预测市盈率仅不足12倍,可算处于非常合理水平。







