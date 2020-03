Thursday, 12 March 2020, 14:02 HKT/SGT Share:

来源 一丹奖 一丹奖2020年欧洲会议在剑桥大学举行 聚焦全球教育热门话题 一丹奖和剑桥大学加深合作 携手推动全球教育发展

英国剑桥, 2020年3月12日 - (亚太商讯) - 一丹奖2020年欧洲会议在英国剑桥大学耶稣学院召开。今年会议主题围绕教育与全球发展,以及福祉与教育展开。



一丹奖2020年欧洲会议在剑桥大学耶稣学院召开



陈一丹博士在会议上



2019年一丹教育研究奖得主乌莎·戈斯瓦米教授



经济合作及发展组织教育与技能总监、一丹教育研究奖评审小组主席Andreas Schleicher



剑桥大学平等学习研究中心主任Pauline Rose教授



BRAC IED执行董事Erum Mariam



剑桥大学教育学院Anna Vignoles教授



剑桥大学校长杜思齐教授宣布,剑桥大学将在教育学院设立教育与学习心理学研究教授一职



一丹奖2020年欧洲会议的参会人士,向2019年一丹教育研究奖得主乌莎·戈斯瓦米(Usha Goswami)教授及其取得的成就表示祝贺。也向2019年一丹教育发展奖得主法兹勒·哈桑·阿贝德爵士(Sir Fazle Hasan Abed)致以敬意。他于去年12月去世。他创办的BRAC是世界上最大的非政府组织之一,服务已遍及亚洲、非洲的11个国家。BRAC建立了上百所儿童早期发展中心,目前有近4万名儿童在这里学习。



“为了确保我们的下一代可以过上幸福快乐且富有成效的生活,2019年一丹奖的两位获奖者提供了两种截然不同的方法,但它们却又殊途同归,不谋而合。无论是哪种方法,都需要更全面、更深入地了解孩子们的诉求。这些方法让我们看到希望,能够去帮助全球以百万计的生命。有科技的助力,以及合作伙伴在一丹奖这个全球平台上的积极参与,我们有信心为后代点亮希望的星光。”一丹奖创办人陈一丹博士在会上表示。



剑桥大学校长杜思齐(Stephen Toope)教授出席了本次会议。他表示,大学在解决人类心理健康问题上发挥着重要作用,作为教育领域的研究和实践中心,剑桥大学理应肩负起这些使命。



剑桥大学平等学习研究中心主任Pauline Rose教授在一丹奖欧洲会议上表示,受到法兹勒爵士及其成就的启发,本次会议讨论了如何从教育的层面帮助最边缘的群体。



“自1980年起,BRAC一直是这个领域的引领者。BRAC的工作之所以影响广泛,源于他们收集大量数据,佐证措施是否有效,并据此相应地调整他们的项目,这种模式协助BRAC可以适应不同环境及复制到多个国家。在我工作的剑桥大学平等学习研究中心,我们评估了另外一个名为CAMFED的组织,这个组织主要为坦桑尼亚被边缘化的女童提供教育,他们的工作成效显著,我们发现CAMFED的成功背后的原因与BRAC类似。”她说。



BRAC IED执行董事Erum Mariam也出席了本次会议。她表示,法兹勒爵士一生致力于世界各地的扶贫工作。在他诸多的贡献中,他因推动孟加拉国女童接受教育、将妇女视为社会变革的力量而被更多人熟知。



“法兹勒爵士将他独创的‘非正规’基础教育模式推广至孟加拉国的每个地区,并严格执行班上至少有70%的学生是女童。BRAC的‘非正规’学校始创于1985年,截至目前有600万学生从这里毕业。如果没有这个学校,这些人或许现在仍挣扎在社会底层。”她说。



剑桥大学教育学院Anna Vignoles教授主持了关于儿童心理健康的讨论。她表示,世界对儿童心理健康的关注日益提高,且越来越多的人已达成这样的共识,即心理健康在任何社会都是衡量成功与否的重要指标。



“现今的儿童正面临一系列难题和挑战,包括贫穷、虐待、失去亲人等。世界卫生组织的调查数据显示,全球三分之一的心理问题是由年幼时的不幸经历所导致。我们需要弄清楚导致青少年心理健康问题日益严重的原因是什么,以及学校可以多大程度上解决这些问题,而不是一开始就呼吁社会广泛关注。其次,我们需要更科学的证据来证明在学校里,哪些干预措施行之有效。事实上,学校才是解决问题的正确机构。”她说。



“我们期待与志同道合的教育工作者通力合作,探索更多的创新方法,建设一个更加兼容并包的社会。透过共同努力,美好的理念终将成为现实。此次会议,正是基于合作和集体影响力的理念。愿我们一起致力于启迪思辨,为教育的未来开创新哲思和新活力。”陈一丹博士说。



在一丹奖2020年欧洲会议上,剑桥大学校长杜思齐教授正式宣布,剑桥大学将在教育学院设立一个全新的教授职位——教育与学习心理学研究教授。希望透过设立这个教授职位强化已有的研究,并探索如何透过教育体系,促进年轻人的心理健康及提升其福祉。



第一位受聘于该职位的是萨塞克斯大学(University of Sussex)的戈登·哈罗德(Gordon Harold)教授。在他的带领下,多项关于家庭困境和年轻人心理健康之间关系的研究取得突破,使得学校和老师可以更有效地帮助受抑郁和焦虑困扰的学生。



此外,本次会议全程进行线上直播,以鼓励全球各地的教育者共同参与重要教育议题的讨论。



关于一丹奖



一丹奖由腾讯主要创始人陈一丹博士于2016年创立,旨在表彰及支持推动教育创新、所作贡献具长远影响的个人,其愿景以教育提升人类的福祉。一丹奖旗下有两个奖项:一丹教育研究奖、一丹教育发展奖。该奖项由25亿港元(约3.23亿美元)的独立慈善信托运作及管理。得奖人将获颁一枚纯金奖牌及3000万港元奖励 (约390万美元),其中一半为奖金,另一半为支持推动教育研究或项目的资金。透过一系列活动,一丹奖将成为全球社群参与讨论教育的平台,并肩负起推动教育公益事业的重要使命。







