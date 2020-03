Thursday, 12 March 2020, 10:02 HKT/SGT Share:

来源 汇聚科技有限公司 汇聚科技与大众齐心抗疫 员工复工复产 确保相关的防疫防控医疗诊断设备原材料的生产及配套供应

香港, 2020年3月12日 - (亚太商讯) - 汇聚科技有限公司(「汇聚科技」,股份代号:1729.HK,连同其子公司合称「集团」)宣布,集团之全资附属公司汇聚科技(惠州)有限公司已于2月上旬开始逐步复工复产,公司的员工复工率已达100%。集团积极履行企业社会责任,在抗疫防控工作上不遗余力,为保障在新型肺炎COVID-19疫情期间公司安全运营,汇聚科技(惠州)有限公司亦积极响应政府号召,支持地方工作,严格按照地方发布的企业防控工作要求,实行相关严密防控措施,以充分保障集团员工健康、安全、顺利地投入工作。



抗疫巡查员在工厂入口提醒员工注意个人卫生,并且监督相关严密防控措施的实行情况。



汇聚科技(惠州)有限公司门外贴上「全员抗疫,人人有责」的抗疫标语,表示所有员工会同心抗疫。



汇聚科技(惠州)有限公司副总经理周银发先生表示:「自疫情发生至今,公司管理层非常重视抗疫工作,实时成立了防疫领导小组,迅速组织人员并展开行踪追踪,已于1月23日将全厂人员行程调查完毕。 」同时,公司亦专门设置了35间隔离观察室,用于惠州市外返厂员工的隔离观察;并严格执行入厂管理 ,对厂内严格公共区域定时消毒,食堂实行分批就餐以确保员工就餐安全。 作为抗疫先锋,确保员工能在安全的环境下工作。



汇聚科技(惠州)有限公司是生产抗疫用品的「五需企业」,为医疗诊断设备公司的主要原材料供货商。集团深知道汇聚科技在是次疫情防控工作中担当着重要的角色,为了全力配合中国政府的防疫及防控工作,集团对此高度重视,协调所有资源,尽快全面复工投入生产,加大生产力度,以确保诊断设备的生产线运作能尽快恢复顺畅,保障相关的诊断设备原材料的配套供应,为全国人民健康与社会作出最大的贡献。



汇聚科技主席罗仲炜先生表示:「汇聚科技有限公司作为一家信誉卓著的定制电线组件及医疗设备供货商,一直把企业社会责任放在重要的位置,集团关注每一位员工、以至全中国人民的健康。面对疫症,将尽全力配合中国政府的防疫及防控工作。集团会以员工及大众健康为大前提,采取一切有效措施,确保员工能在安全的环境下工作,加快医疗诊断设备原材料生产线运作,增加设备供应,全力支持政府和前线人员。我们相信,只要大家同心抗疫,新型肺炎COVID-19疫情很快便会过去。集团将会尽最大的努力,在抗疫的同时,为客户继续提供优质的产品及服务。」



有关汇聚科技有限公司

汇聚科技有限公司是一家信誉卓著的定制电线组件供货商,于电线组件行业拥有逾20年经验。集团主要制造及供应种类繁多的铜及光纤电线组件,该等产品乃根据个别客户的详细规格及设计而生产。集团产品在各个市场分部,包括5G电讯、数据中心、工业及医疗设备分部,均受不少商誉优良的中国及国际客户所采用。







Mar 12, 2020 10:02 HKT/SGT

