来源 Aruba S.p.A. Cogent入网点激活,访问Aruba Global Cloud Data Center更迅捷 Aruba国际云数据中心是采用前沿技术的中立数据中心。新入网点激活后,Aruba客户将得到更胜以往的服务连通性。

伦敦, 2020年3月12日 - (亚太商讯) - 数据中心与企业云服务领域的领军企业Aruba S.p.A.今日宣布为其旗下的国际云数据中心(Global Cloud Data Center)激活全新入网点。新入网点位于米兰郊区的Aruba科技园区内,由国际领先的互联网服务商Cogent运营。





通过新的入网点,Aruba的客户可以接入Cogent覆盖北美洲、欧洲、亚洲的巨型国际网络。该网络由9.2万公里的城际光缆和5.6万公里的城区光缆组成,服务范围超过204个市场,与6,840个其他网络互联。



如此规模的运营商加盟,让已经拥有诸多运营商合作伙伴的Aruba如虎添翼,强化了国际云数据中心的运营商阵容,也为Aruba的客户提供了更多选择。国际云数据中心秉承Aruba旗下其他数据中心的宗旨,保持对运营商的中立立场,让客户在众多电信运营商之间自由选择。目前Cogent已作为第一级运营商合作伙伴加盟,与TIM、Fastweb、Wind-Tre、Retelit、Irideos、Planetel、Vodafone等著名运营商同席。



凭借丰富的接入选择以及均衡的意大利国际和国内运营商网络,Aruba的网络服务在性能和冗余保障方面均已达到最高标准。



Aruba的CTO Lorenzo Giuntini先生表示:“新入网点为我们的服务增添了可观的价值。Cogent是国际一级的运营商。他们的加盟增强了国际云数据中心在全球市场中的竞争优势,更优质的网络传输也为我们的客户带来了众多益处。”



Cogent的销售总监Peter Menig先生说:“全世界的互联程度与日俱增,Aruba国际云数据中心所代表的中立接入服务越发重要。Cogent很高兴有机会为Aruba数据中心的客户提供高品质的IP通信服务。”



去年,Aruba宣布激活位于米兰互联网交易所(MIX)的入网点,可以从国际云数据中心直接访问。MIX是全欧洲资历最老的互联网交易所之一,往来流量在意大利首屈一指。MIX采用双光纤线路与众多国内、国际运营商交换数据,为Aruba提供了更强的互联服务。



新入网点标志着Aruba数据中心网络扩张之路上的下一步战略。目前国际云数据中心科技园区中已经增设了两处全新的数据中心。凭借数据中心业务的增长,Aruba可以为国际、国内客户提供最高品质的服务。



如需了解详情,请访问http://aru.ba/dcconnectivity



关于Aruba S.p.A.

Aruba S.p.A.创立于1994年,是意大利领先的数据中心、网站托管、电子邮件、认证电子邮件(PEC)、域名注册服务提供商。除意大利外,Aruba还活跃于法国、英国、德国等关键欧洲市场,在捷克共和国和斯洛伐克占据市场领先地位,在波兰和匈牙利亦有稳固份额。公司拥有深厚的数据中心管理经验,其欧洲网络可容纳超20万台服务器。



目前公司名下管理着270余万域名、860余万电子邮件账户、670余万认证电子邮件账户、13万台实体与虚拟服务器,客户总数达540万。Aruba为客户提供网站托管、公共与私有云、主机托管、专属服务器、数字签名、数字化保存、电子账单、认证电子邮件、SSL证书、智能卡等服务。



成立于2015年的Aruba Business企业服务部门为规模庞大的IT合作伙伴网络提供上述所有服务。公司旗下的Pratiche.it品牌则负责向意大利全境提供文件送达与恢复服务。同年,Aruba.it Racing赛车业务启动,携手杜卡迪官方车队进入超级摩托世界锦标赛。2016年起,Aruba成为域名后缀“.cloud”的官方注册局。十余年来,Aruba旗下企业一直为企业与政府客户提供云计算、数据中心、信任服务,可设计、实现并管理高度定制化的IT解决方案。如需了解详情,请访问https://www.aruba.it



