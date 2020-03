Wednesday, 11 March 2020, 17:28 HKT/SGT Share: 低估值高超购 鸿坤旗下烨星集团即将上市

香港, 2020年3月11日 - (亚太商讯) - 据星岛日报3月11日报道,近年来,物管企业赴港上市已成风潮,时至今日依旧热度未减。今年受疫情影响,物管行业更加受到了投资者的关注,这对一些即将上市的物管企业不得不说是一个好消息,比如近期风头正劲的烨星集团控股有限公司(01941.HK)。自招股首日开始,烨星集团便已经超购近300倍,而后一路高歌猛进,截至招股结束,公司获得近2000倍的超额认购,成为港股市场新晋「超购王」。



烨星集团主要从事物业管理及相关服务,市场地位领先。根据灼识咨询报告,2018年按所管理的总建筑面积计,公司于北京物业管理市场排名第21,市场占有率约为0.35%。而在北京非国企背景开发商附属公司物业管理市场中,烨星集团排名第九,市场份额约为0.7%。



收益稳定毛利增 背靠母企鸿坤集团



从财务数据上看,烨星集团的收益稳定增长。2016-2018年三年间,烨星集团的收益呈稳定增长的趋势,收益分别为人民币1.165亿元,1.916亿元以及2.512亿元,复合年增长率约为46.8%。截至2019年首八个月,公司的收益就已经达到人民币1.754亿元,较去年同期增长约10.9%。公司的毛利率亦从2018年首八个月的约39.3%增加至2019年首八个月的约43.1%,毛利率上升的主要原因是物业管理服务成本的下降。



良好的收益离不开与母企长期而牢固的合作关系。烨星集团自开展业务以来,便已经与母企鸿坤集团达成了良好的合作关系,一直为其开发的物业提供物业管理服务。2016-2018年三年及截至2019年8月底,由公司为鸿坤集团管理的物业应占总收益建筑约为290万平方米、370万平方米、450万平方米、480万平方米,分别占公司总收益建筑面积的100.0%、100.0%、约99.1%、99.1%。直至最后实际可行日期,烨星集团已获鸿坤集团委聘,向鸿坤集团在中国开发的所有物业提供物业管理服务。尽管母企已经为公司带来大量收入,烨星集团依然积极的开发业务,除母企外,烨星集团还向另外三家独立的物业开发商提供物业开发相关服务。



估值偏低 上升潜力大



此次烨星集团的定价介乎1.32港元至1.58港元,将于周四开始暗盘交易。就这个定价区间而言,烨星集团可以说是估值偏低。在人均可支配收入增加、城镇化加快及房地产市场持续发展的推动下,目前物管行业呈蒸蒸日上的形势。据灼识咨询报告显示,于未来五年,中国在管物业的总建筑面积预期将由2018年的217亿平方米增加至2023年的345亿平方米,复合年增长率为9.7%。此外,在疫情的影响下,物管行业的价值得到进一步凸显,吸引了资本市场的目光,各路资本着手寻找并投资富有价值的物管企业,加速推动了行业的发展。



综上所述,烨星集团业务稳定,所处行业正值上升期,潜力巨大。公司估值中等偏低,留出了不小的利润空间,相信能够吸引投资者的青睐。此前,恒地(00012.HK)主席兼总经理李家杰持有的投资公司Successful Lotus Limited就已经认购2100万港元股份,成为烨星集团的基础投资者。







