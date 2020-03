Wednesday, 11 March 2020, 13:13 HKT/SGT Share: 佳源国际(2768.HK)内外兼修 债务结构良好战略布局优质

香港, 2020年3月11日 - (亚太商讯) - 最近,佳源国际(2768.HK)发表年报。据公司在年报中表示,其积极外拓与审慎投资并举的的发展策略在2019年「中国房产入冬论」后,为这个浙系房企迎来了一缕曙光。



土地储备持续增加 重点城市机遇突显



随着行业调控持续深化,中国房产市场经历了由热转冷的变化,加之今年初的疫情影响,房产市场一度冰封。但是随后各地政府出台相关扶持政策,则让重点城市恢复了土拍热潮。佳源国际在2019年优化债务结构,负债比骤降,并大举购入大股东优质资产、深化部署以「深耕长三角,布局粤港澳,开拓一带一路」的发展策略,引发投资者对其2020版图扩张的关注。



根据年报披露,佳源国际的合约销售大增至人民币289亿元,比去年上升43%,带动收益上升53.6%至约人民币160亿元。(与2018重列前数据相比)。值得关注的是,佳源国际除了在内地核心经济区域长三角拥有大比重的土地储备之外,2016年已率先对粤港澳大湾区城市群进行布局,并开拓了「一带一路」沿线地区的优质项目,为未来发展打下基础。截至2019年底,公司已有63个项目,分布在19个境内外城市,土地储备总建筑面积达1千4百万平方米,可供未来三至五年发展之用。



该公司亦保留自主开发的商用物业所有权,以带来平稳而且恒常的收入。根据年报,截至2019年底,该公司投资物业的总建筑面积约为2百万平方米。然而在土地持续降温的2019年,佳源国际在拿地方面相对谨慎而低调,因与其他同业的地产公司相比,佳源国际拥有更强劲的现金流动性。这不但能有效地降低公司的融资和负债风险,更有助于为业绩提供强而有力的保障。



债务结构良好 佳源资产优质稳健



房地产的发展项目通常需要投放大量资金。因此与其他行业相比,房企的融资需求和负债比率会较高。而现金流方面,房企非常依赖物业销售变现。若出现销售危机,企业将因无法偿还债务而面临财务风险。在这个层面上,佳源国际藉由保留商用物业权以维持稳定的现金收入,不但拥有弹性的现金流,亦凭借良好的债务结构预防财务风险。



2019年,佳源国际通过大股东优质资产注入,间接持有合肥、马鞍山及蚌埠市等物业开发项目,获得多项优质资产,有效提升集团的销售能力。此外,2019年,佳源国际通过多项不同渠道发行优先票据,务求优化债务结构。当中包括发行分别于2022年及2023年到期的美元优先票据共9亿美元(包含后续增发金额),财务实力获得显著提升。



资产和债务结构的双重优化令佳源国际在资本市场获得青睐。公司2019年信用评级获穆迪列入升级观察名单,并于同年两次提升机构评级至B2(展望稳定)。此后更横扫多项殊荣,反映公司实力已获得资本市场的关注和认可。



佳源国际在年报中指出,公司将继续实行差别化调控政策,加快建立长效机制,务求促进房地产市场的平稳和健康发展。在其优质资产的基础实力下,相信佳源国际能收见可观的成效。



现时佳源国际的市盈率约为3.61倍,在地产同业中相对较低。截至撰稿日(3月10日11:39),佳源国际的股价约为3.05港元,徘徊在100天线附近。综合以上优势考虑,公司目前的估值偏低,投资者可多留意。







Mar 11, 2020 13:13 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network