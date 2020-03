Wednesday, 11 March 2020, 13:07 HKT/SGT Share: 数字会说话 佳源国际(2768.HK)以亮丽业绩彰显实力

香港, 2020年3月11日 - (亚太商讯) - 踏入2020年以来,中国受到新冠肺炎疫情的影响,房地产企业和地方政府积极施策,缓解下行压力。多地政府出台政策稳定楼市,企业也纷纷加码「在线售楼」或降价促销,以此来提高整体销售率,加快资金周转。



市场展望,2020年房地产业尽管承压,但整体发展依然趋稳。这样的宏观背景下,近日内房企的业绩发布引发关注,市场对资产质量和债务结构优良、估值相对偏低的内房企更为青睐。



佳源国际业绩向好 土储充足可待发展



近日多家上市内房企相继公布2019全年业绩,当中佳源国际(2768.HK)的整体数据表现亮眼。根据中报披露,虽然佳源国际于2019年的合约销售均价每平方米约1.2万元,按年微升5%;但在合约销售面绩按年大升37%至约245万平方米的作用下,总合约销售金额按年大升43%至289亿元人民币。



上年1月中旬,由于个别媒体混淆佳源国际与佳源集团主体,导致市场和部分投资者错误解读,佳源国际股价收市跌幅一度超过80%。



然而,当时市场消息澄清后,佳源国际于翌日的股价随即反弹接近70%。若以收市价计算,股价最低时亦不曾跌穿其上市价的2.48港元,表示市场认可集团的实力基础。佳源国际以数据证明实力,亮丽的业绩挽回了投资者的信心。



优秀的业绩的背后,是集团在2019年成功重整旗鼓的动作。佳源国际通过获取优质土地储备,优化整体债务结构,从而大幅提升公司的收益,更展现出稳步向好的趋势。



土储方面,佳源国际以项目并购与合营开发模式,取得多个位于粤港澳大湾区的物业项目。当中包括集团积极开拓大湾区市场,并于2019下半年通过大股东优质资产注入,收购安徽省物业开发项目。资产注入后,公司获得合肥、马鞍山及蚌埠市等多项优质资产,新增总建筑面积达6.1百万平方米,进一步扩大业务版图,提升集团的影响力。



债务结构方面,根据年报,佳源国际的负债率大幅下降67个百分点至78%。2019年10月穆迪上调佳源国际评级至B2,表示其债务结构状况良好,成功取得市场的信心。



佳源基础实力强劲 现时估值偏低可吸



根据2019年的业绩看来,佳源国际的销售金额和面绩都有明显增长。公司售楼能力有强力支撑,为粤港澳大湾区的发展布下坚实的基础。展望2020年,佳源国际既形成强劲的基础实力,亦将会有稳定的收入增长,厚积薄发,市场价值存在较大提升空间。



股价方面,目前佳源国际的市值约为120亿元,市盈率在地产板块中属较低水平。集团股价徘徊于100天线平均值附近,比起上年度最低位已经回升接近80%,显示市场信心积极向好。整体而言,佳源国际当前估值偏低,投资者信心已获重振。在市场消化佳源的利好消息后,有望吸收估值差,并逐步取得突破。



回归基本面,2020年初的政策走向和市场环境意味着房地长行业依然以稳健发展为主要基调。佳源国际在2019年不仅以漂亮的收益数据向市场交出一份优秀的答卷,也通过土地储备、债务优化和销售能力对自身夯实基础,修炼内功,已为未来的增长做好积累,其走势值得投资者关注。







