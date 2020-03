Wednesday, 11 March 2020, 09:22 HKT/SGT Share: 西证国际(00812.HK)抗跌力强 酝酿大突破

香港, 2020年3月11日 - (亚太商讯) - 受外围股市影响,近日港股大幅波动,但西证国际(00812.HK)却企稳于汇聚均线之上,相信横行整固后可望向上突破。



西证国际母公司为西南证券(600369.SH),市值近人民币300亿元,总部位于重庆,而中欧班列作为中国来往欧洲的铁路系统,亦是「一带一路」战略中其中一个相当重要的串连工具,因此重庆正迎来重大发展机遇。自从西南证券入主后,市场一直憧憬西证国际可担当西南证券的海外融资平台。



背靠西南证券 实力雄厚

重庆GDP位列全国第五,仅次于北京、上海、广州及深圳,本身具有重大战略地位,中国与新加坡金融机构合作拓展的战略互联互通示范项目,正是以重庆为基础,实力不容置疑。



今年1月中,西证国际曾公布预计2019年全年亏损显著上升,主要由于孖展融资业务产生应收账款预期信贷亏损上升约3.13亿港元。不过,西证国际于公布「盈警」后,股价只轻微回调至0.25港元左右,但短时间内已迅速重回多条平均线之上。



西证国际不但克服了「盈警」问题,同期美国道指急挫近20%,香港恒指跌幅亦高达14%,而西证国际却能企稳现价水平,充分反映其抗跌能力。



坐拥巨资谋未来发展

事实上,西证国际于过去一年曾先后进行供股集资及发债补充资本,以改善资本架构、用作再融资现有海外债务及补充营运资金。目下坐拥20亿港元(市值的一倍),足见公司洞烛先机,作为未来发展之用。



从股权结构来看,西证国际货源相当集中,大股东西南证券持股量约74.22%,第二大股东罗蔚踏入2020年起,已先后17次增持股份,持股量从5.92%或2.17亿股,提升至7.38%或2.7亿股,每股平均作价介乎0.264元至0.285元。两大股东已合共持有81.6%,加上罗蔚增持未止,不排除因其估值低企,后续或会有其他股东入场增持的可能,可见奇货可居。



第5浪升势一触即发

据悉,西南证券正申请QFLP(合格境外有限合伙人)及QDIE(合格境内投资企业)等跨境资金牌照,并计划协助企业拓宽境内外融资管道,西证国际背靠西南证券,在母公司撑腰下,今年业务量有望大幅增长。



技术上,目前西证国际企稳于10天、20天、50天及100天线,在汇聚均线情况下随时向上突破。再转看周线图,应已完成头4浪走势并酝酿第5浪,升势将一触即发。投资者不妨于现价买入,首站先以0.35港元作目标,中线有能力翻倍。







Mar 11, 2020 09:22 HKT/SGT

