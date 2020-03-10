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来源 AIM ImmunoTech Inc AIM ImmunoTech公司的药物安普利近即将接受日本国立传染病研究所的测试，作为引发人类新发传染病——新型冠状病毒肺炎（COVID-19）的新型SARS冠状病毒(SARS-CoV-2)潜在治疗药物

奥卡拉，佛罗里达州, 2020年3月10日 - (亚太商讯) - 专注于研发治疗免疫疾病，病毒性疾病和多种癌症疗法的免疫药物公司AIM ImmunoTech（纽约证券交易所股票代码：AIM）今天宣布，日本国立传染病研究所（NIID）将 开始测试AIM的药物安普利近（Ampligen），以作为SAV-CoV-2引起的新型冠状病毒感染性疾病——新型冠状病毒肺炎的潜在治疗药物。 实验项目将在NIID和东京大学进行。



测试和研究工作目前正在由NIID流感病毒研究中心主任、东京世界卫生组织（WHO）流感参考和研究合作中心主任Hideki Hasegawa（医学博士、科学博士），和NIID病理学系、东京理工大学生物科学与技术系Ishiohe Takeshi（科学博士）共同主持进行。



“正如我们一直所说的，这种新出现的大规模流行病是由一种病毒引起的，这种病毒的调节RNA序列与原始的SARS冠状病毒(SARS-CoV-1)在发病机制上几乎相同。这意味着先前在SARS-CoV-1动物实验中对安普利近的研究预示着它对新病毒可能会起到类似保护作用。世界卫生组织最近将这种新出现的高致病性病毒更名为SARS-CoV-2。”AIM首席执行官Thomas K. Equels表示。“在美国国立卫生研究院的动物实验中，安普利近对早前的SARS冠状病毒表现出优异的抗病毒活性。在对感染了SARS的小鼠的研究中，安普利近是唯一一种被证明具有显著存活效应的药物：接受安普利近治疗的小鼠存活率达到100%，而未接受治疗的小鼠则无一存活。鉴于SARS-CoV-2与SARS-CoV-1有许多关键的相似之处，在目前尚无针对这种高致病性冠状病毒的有效疗法的情况下，安普利近可能在研发保护性早发疗法中起到关键作用。我们很自豪能与日本备受尊敬的NIID合作，共同抗击这一潜在的流行病。”



安普利近作为一种广谱抗病毒药物具有非常完善的安全性（请参阅：https://aimimmuno.com/events-presentations/ “ 安普利近作为一种抗病毒药物”，安全幻灯片7-15）。



AIM将向股东和市场及时披露最新成果。



参考美国国立卫生研究院（NIH）签订的安普利近治疗SARS的研究：

- Day 2009: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2787736/

- Barnard 2006: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/095632020601700505



关于AIM ImmunoTech公司

AIM ImmunoTech公司是一家免疫制药公司，专门从事治疗免疫疾病、病毒性疾病和多种癌症的疗法的研究和开发。AIM的主打产品包括阿根廷批准的药物rintatolimod（商品名安普利近®或Rintamod®）和FDA批准的药物Alferon N Injection®。根据已发表的同行评审的临床前研究和临床试验结果，AIM认为安普利近®可能具有广谱抗病毒和抗癌特性。安普利近®的临床试验包括对肾癌、恶性黑色素瘤、结直肠癌、晚期复发性卵巢癌和三阴性转移性乳腺癌患者的研究。这些和其他潜在用途需要额外的临床试验，确认支持监管批准和额外资金所需的安全性和有效性数据。Rintatolimod是一种双链RNA，开发用于治疗全球重要的削弱免疫系统的疾病和失调。



警告性声明

本新闻稿中包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述，诸如“可能”、“将会”、“预期”、“计划”、“预计”等词语和类似的表达(以及其他提及未来事件或情况的词语或表达) ，旨在标识前瞻性陈述。这些声明涉及许多风险和不确定性。例如，需要进行大量的额外测试和试验才能确定安普利近是否能有效治疗人体内的COVID-19，但不能保证能成功。不能保证未来的研究不会得出与参考研究报告不同的结论。在海外国家开展业务存在诸多风险，包括在执行知识产权方面的潜在困难。我们无法保证我们在国外的潜在业务不会受到这些风险的不利影响。关于公司与安普利近的合作活动，无法保证目前或计划中的试验是否会成功或产生有利的数据，而且试验受到许多因素的影响，包括缺乏监管机构的批准、缺乏研究药物或赞助其他试验的机构的优先次序变动。此外，许多因素可能导致计划的临床试验无法启动，包括缺乏监管批准或缺乏研究药物。即使这些临床试验得以启动，我们也无法保证临床研究会成功或产生任何有用的数据或需要额外的资金。本文中所载的任何前瞻性陈述仅在本报告之日起生效。公司不承诺更新任何前瞻性声明，以反映在此日期之后发生的事件或情况。本文稿并不会参考本网站所载的资料，只供参考之用。



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资料来源: AIM ImmunoTech Inc



Mar 10, 2020 10:00 HKT/SGT

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