Friday, 6 March 2020, 13:07 HKT/SGT Share: 中汇集团（0382.HK）发布2020财年中报盈利预喜 预期2020财年中报核心净利润同比增幅不低于30%

香港, 2020年3月6日 - (亚太商讯) - 中汇集团控股有限公司（「中汇集团」或「本公司」，联同其辖下附属公司，统称「本集团」；股份代号：0382.HK）欣然发布2020财年中报盈利预喜公告，预期本集团截至2020年2月29日止六个月（「回顾期」）的核心净利润较去年同期相比录得不低于30%的增幅。这是本集团上市后第二次发布盈利预喜。



业绩持续向好 学生人数及平均学费齐升

中汇集团于中国运营两家民办高等教育机构，即广东财经大学华商学院（「华商学院」）及广州华商职业学院（「华商职业学院」）。受惠于大湾区对商科人才的迫切需求，本集团之华商品牌和办学能力受到社会的认可和追捧，加上旗下院校的国际化办学模式广受欢迎，回顾期内，华商学院及华商职业学院的学生人数及平均学费均有上升，预计本集团于回顾期内的收入也将有显著的提升。



教育部扩招专升本 政策重大利好

日前，中国国务院更是推出扩招专升本政策，国家教育部指出预计今年全国将扩招专升本32.2万人，而广东省今年专插本（与「专升本」同一个概念）预计扩招比例为50%，此政策将直接利好华商学院于2020/21学年的专插本招生。据统计，2020/21学年报考华商学院专插本的人数为6,688人，预计华商学院专插本计划招生数相比2019/20学年增长约50%。华商学院的专插本招生备受考生追捧使得华商学院成为广东省报考人数最多、招生最多的民办高等院校。目前本集团正在广东省肇庆四会市建设华商学院的新校区，该校区可容纳学生约16,000人。随着四会新校区即将如期于2020年9月落成，教学资源将得到有效充分的扩充，收生能力进一步加强。



疫情影响高校程度甚少 线上教学平台优势尽显

疫情之下，中汇集团旗下院校于开学前积极部署各项疫情防控工作，贯彻「停课不停学」方针，安排使用现有的「超星尔雅」、「智慧树」及「学堂在线」等在线教学平台进行在线教学活动和教学研究工作。华商学院开学的时间为3月2日，华商职业学院的开学时间为3月9日，网络授课结束时间暂定持续至4月底，具体截止日期根据广州市疫情防控指挥部公告及上级教育主管部门通知精神调整确定。目前，华商学院已经顺利开学，开学第一天华商学院共开出189门网络课程，有4万多学生人次参与网络教学。多门次、多平台的网络教学对华商学院是一次新的尝试、新的挑战和新的探索，中汇集团也将抓住此次在线教学的机会，着眼未来，不断发现、发掘典型案例，为在线教学改革打下基础。



「华商E家」APP开启智慧化校园建设 教育信息化业内领先

本集团从2015年开始准备智慧化校园的建设，从教育信息化出发，致力于以产业互联网思维推动教育服务升级，发展至目前，本集团拥有了自己的智慧化校园门户，建立了学校全媒体平台：



- 在互联网辅助教学上，「华商E家」针对教师及学生的教与学，结合教学诊断与质量改进的要求提供相应的辅助支持，如结合专业和课程推荐相应的知识体系，相关辅助培训、考证服务、非核心课程标准化在线考试以及职业发展规划；同时，学校教师也可以在平台上自建课程体系；

- 教职工及学生管理服务上，「华商E家」的校园门户实现全平台、全媒体、多端支持的服务，提供各项学生管理和服务内容让学生足不出户，即可办理考试报名、学籍注册等；

- 教职工及学生生活方面，「华商E家」实现以移动端的方式为教职工及学生提供衣食住行医全方位的保障与服务，尤其针对如疫情等特殊时期下的生活保障提供支撑。



本集团将智能校园应用于高校全面管理，在5个方向进行一体化管理，包括教学一体化、学生管理一体化、行政办公一体化、后勤管理一体化、资源平台一体化。未来，同时也将专注于高校「5A」智慧创新创业资源体系平台，基于互联网模式的高校人才培养，打破校园边界的创新创业生态体系建设，将校园生活与创业有机结合，打造高校「5A」创新创业新模式，即任何人（Anyone）在任何时间（Anytime）、任何地点（Anywhere）均能创业就业（Any Business and Employment）、及获得创业就业服务（Any Service）。



关于中汇集团控股有限公司

中汇集团控股有限公司（「中汇集团」或「本集团」，股份代号：0382.HK）为粤港澳大湾区最大的民办商科高等教育集团（按2017/2018学年商务专业总入学人数计），及教育行业中拓展国际市场的早期先行者，本集团拥有庞大的学生基础并以规模经济方式经营。于中国，中汇集团目前于广东省营运两家中国民办高等教育机构，即华商学院及华商职业学院，以商务课程（如会计、金融、经济学及商务英语）为课程设置战略重点，以帮助学生在毕业时获得就业前景，把握大湾区涌现出的就业机会。于海外，本集团于澳大利亚运营一家经ASQA许可的民办职业教育机构，即澳洲国际商学院，提供职业教育课程和其他非学历短期课程，旨在为学生提供竞争优势和全球视野。本集团亦于新加坡收购了一间经新加坡教育部EduTrust权威认证的本地学校NYU Language School，并在该校的基础上开拓了新加坡新校区。新加坡新校区预计于2020年4月开始投入运营，提供语言预科课程、本科/大专学历课程以及创业/培训类项目，具有提供国际认可课程资质以及在新加坡招收本地学生以及海外留学生的资质。





Mar 6, 2020 13:07 HKT/SGT

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