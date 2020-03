Thursday, 5 March 2020, 21:30 HKT/SGT Share:

来源 Perk Labs Inc 珀克实验室宣布与支付宝达成协议

加拿大温哥华, 2020年3月5日 - (亚太商讯) - 一站式移动订购、支付及顾客忠诚度平台Perk Hero的母公司珀克实验室(Perk Labs Inc.,前身为Glance Technologies Inc.,CSE:PERK / OTCQB: PKLBF / FKT:GJT,以下简称"珀克实验室"或该"公司")现荣幸宣布,Perk Hero已与支付宝签署协议,使支付宝用户能够在该公司的支付平台上付款。此外,Perk Hero将协调其QR图码,以使其商户能接受支付宝付款。







公司首席执行官Jonathan Hoyles表示:「这项安排将吸引那些希望在国外旅行和生活时使用支付宝作为首选支付方式的中国游客,这也将为我们的商户带来更多价值,商户将更具优势可从支付宝这群庞大的新用户群中受益,这个用户群代表着更高的顾客流量、更强的用户购买力及更多收入。这是一个的双赢的安排。」



支付宝北美区总经理王煜磊表示:「我们期待着更多用户在加拿大的Perk Hero商户通过支付宝QR图码进行付款。这个安排为加拿大的中国用户提供一种他们熟悉的支付方式,让他们可以联上本地商户。」



2013年,支付宝取代了PayPal成为全球最大的移动支付平台,截至2019年6月,支付宝拥有9亿用户,其中多数用户均属于在快速增长中的中国中产阶级。他们热爱购物、外出用膳以及旅游观光。这意味着每年有数百万中国支付宝用户以游客、学生及移民的身份到访加拿大和美国。



加拿大旅游局 (Destination Canada) 2018年的报告称,中国是加拿大在亚太地区的最大游客来源、第二大长远的市场和最大的消费市场。在2018年,加拿大迎来了创纪录的73.7万名中国游客,首次超过70万大关,游客数量自2013年多了一倍,年均增幅达16%。



根据美国国家旅行和旅游办公室 (National Travel and Tourism Office) 的资料,2018年美国接待了290万名中国游客。专家表示,旅游业必须付出更多的努力以满足中国游客不断变化的需求。



越来越多中国游客(尤其是年轻游客)使用应用程式来规划旅行,而不是通过传统的旅行社来预订旅游服务,他们更热爱使用智能手机支付系统。同样,统计资料显示,老年中国游客在海外度假时也会使用手机支付。旅游专家称,如果这些旅游地方想继续吸引中国游客,投资于这些技术已刻不容缓。[1]



Hoyles说到:「支付宝将帮助我们的商户利用这一新的而且不断扩大的全球营销渠道和超级应用程式。通过支付宝,我们的商户可以向中国游客和其他国外游客展开营销活动,提高自身业务在广泛的支付宝用户群体中的曝光率。」



珀克实验室简介

珀克实验室 (Perk Labs Inc.) 是Perk Hero的拥有者。 Perk Hero是一个数码忠诚度管理平台,商户能通过该平台为顾客提供数位奖励和更具吸引力、更便利的顾客体验。如欲了解关于珀克实验室的更多资讯,请浏览www.perklabs.io。



关于支付宝

支付宝是蚂蚁金服运营的全球领先的支付和生活方式平台。 2004年诞生的支付宝,成立时是第三方担保交易服务,解决了中国电子商务早期时买家和卖家间的信任问题,目前和全球本地钱包伙伴一起共同服务超过12亿的用户。现在的支付宝已经从一个支付工具成长为家喻户晓的一站式生活服务平台。无论是打车、订酒店、买电影票、缴纳水电煤气费、预约挂号、还是购买理财产品,用户都可以在手机上完成。除了线上支付,支付宝已经将其支付技术能力分享给全球线数量众多的线下传统商业和公共服务机构。支付宝的跨境支付、海外扫码付等多项服务,已经覆盖全球超过50个国家和地区。支付宝的海外退税服务已经覆盖全球35个国家和地区。全球范围内,支付宝与超过250家金融机构和支付解决方案提供商合作为中国游客和在中国电商网站上购物的境外用户提供跨境支付服务。目前,支付宝支持27种不同货币。



如需更多资讯,请联络:

Jonathan Hoyles

首席执行官

833-338-0299

investors@perklabs.io



加拿大证券交易所 (Canadian Securities Exchange) 及其监管服务供应商(定义见加拿大证券交易所相关政策)均不对本新闻发布的充分性或准确性负责。



前瞻性陈述

本新闻发布包含适用证券法所定义的前瞻性资讯或前瞻性陈述(统称为"前瞻性资讯")。前瞻性资讯通常是由"可能"、"相信"、"认为"、"预期"、"探索"、"扩展"、"或许"、"预计"、"意图"、"估计"、"计划"、 "寻求"、"潜在"、"预测"、"应该"、"将"等词语标识的资讯,或者在性质上指向未来事件的资讯。这些前瞻性陈述涉及风险和不确定性,且关乎珀克实验室业务策略的讨论及珀克实验室对未来运营的预期等事项。

尽管珀克实验室基于其当前可获得的资讯认为这些前瞻性陈述是合理的,但它们可能被证实为不正确的,此外,本新闻发布中的前瞻性陈述也可受到许多风险、不确定性和其他因素的影响,这些因素可能导致未来的结果与这些前瞻性陈述中明示或默示的结果发生重大差异。如需更了解本新闻发布中前瞻性陈述所依据的这些及其他因素和假设,请参阅珀克实验室最新年度资讯披露表和招股说明书(见珀克实验室在SEDAR网站www.sedar.com上的资料)中「风险因素」的部分。珀克实验室提醒投资者,珀克实验室提供的任何前瞻性资讯都不能保证未来的结果或业绩,实际结果可能与前瞻性声明中的结果发生实质性差异,由于前瞻性陈述所基于计划、意图或预期是无法保证的,故此对此类前瞻性资讯,不应予以不当的依赖。



[1]《南华早报》



