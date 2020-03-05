Wednesday, 4 March 2020, 19:47 HKT/SGT Share:

来源 创科实业 创科实业连续十年业绩创新高 加快充电式工具转型 达致业务持续增长

香港, 2020年3月4日 - (亚太商讯) - 以香港为基地的全球电动工具及地板护理公司创科实业有限公司（「创科实业」或「集团」）（香港联交所股份代号：669；美国 ADR：TTNDY）公布截至二零一九年十二月三十一日止财政年度的业绩。集团营业额较去年同期上升9.2%至7,700,000,000美元。受惠于一系列崭新产品的推出、产品组织者、生产力提升，以及结合销量的杠杆效应，毛利率由二零一八年37.2%扩大至二零一九年37.7%。除利息及税项前盈利增加10.9%至673,000,000美元，而除利息及税项前盈利率增长10个基点至8.8%。股东溢利上升11.3%至615,000,000美元，而每股盈利较二零一八年上升11.6%至33.67美仙。创科实业严格管理营运资金，年内负债比率为0.5%，而营运资金占销售额的14.3%。董事会建议派发末期股息每股58.00港仙（约7.46美仙）。连同中期股息每股45.00港仙（约5.79美仙），全年股息合共为每股103.00港仙（约13.26美仙），较二零一八年每股88.00港仙（约11.33美仙）增加17.0%。



- 纯利上升11.3%，销售额提升9.2%

- 毛利率连续十一年录得增长

- 旗舰品牌Milwaukee 工具业务持续增长，按当地货币计上升逾20%

- RYOBI充电式产品销售额达双位数增长



创科实业的旗舰业务电动工具分部占总销售额的88.6%，增长13.0%至6,800,000,000美元。Milwaukee工具业务今年持续有出色表现，按当地货币计算增长达21.7%，而RYOBI充电式工具业务的销售额亦录得双位数增长。地板护理及器具业务方面继续进展良好，充电式及地毯清洗产品类别较二零一八年上升18.9%。为配合业务高速增长，集团亦投资于亚洲、墨西哥及美国，务求扩大全球制造业务据点。集团在越南的制造基地在去年快速扩张，现已成为创科实业全球制造业务的一个重要据点。以上种种举措带来世界一流的服务水平及优质产品，亦有助减轻关税等不利因素的影响，让创科实业稳占有利位置，把握未来增长。



创科实业主席 Horst Pudwill 先生表示：「创科实业的往绩记录为人称羡，以内部自然增长成功增加销售收入及利润，领先其他竞争对手。展望未来，我们已勾划出未来策略目标，以MILWAUKEE及RYOBI电池平台为重心，开拓产品系列，打入全新垂直市场，并把业务扩展至精心挑选的地区，创造更多巨大机会，表现超越市场水平，达致持续增长。这些目标反映我们在研发费用、策略性销售和一般及行政开支，以及新产品开发团队的投资，互相配合，持续不断提供技术先进的创新产品，进而彻底改变家庭及工地用户的工作模式。」



创科实业行政总裁Joseph Galli先生表示：「集团在专业工程界、工业及DIY等核心市场推行以充电式技术为主的策略，预期未来将有无限的业务增长机遇。我们的充电式技术及领先的电池平台让我们建立可持续的竞争优势。创科实业即将迎来下一个领先业界的十年，继续稳占充电式产品市场的领导地位。」



关于创科实业

创立于一九八五年，并于一九九零年在香港联交所挂牌上市。创科实业乃是电动工具、户外园艺工具、地板护理产品及配件等充电式技术的全球领导者，专为消费者、专业人士及工业用家提供家居装修、建筑、维修、工业及基建业产品。集团专注于四大策略基础：强劲品牌、创新产品、优秀人才及卓越营运，以优化充电式技术为长远扩展的愿景。努力不懈追求产品创新的精神为集团全球增长策略，巩固集团的行业领导地位。创科实业旗下强大品牌组合包括 MILWAUKEE、AEG 及 RYOBI 电动工具、配件及手动工具、RYOBI 及HOMELITE 户外园艺工具、EMPIRE 绘图及计量产品，以及 HOOVER、ORECK、VAX 及 DIRT DEVIL 地板护理产品及器具。



创科实业乃恒生指数、富时发达市场指数及摩根士丹利资本国际(MSCI)所有国家全球指数之成份股之一。详情请浏览 www.ttigroup.com。



以上所有商标均为创科实业集团之商标(惟AEG及RYOBI除外)。AEG为AB Electrolux(publ.)之注册商标，集团获授权使用。RYOBI为Ryobi Limited 之注册商标，集团获授权使用。



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