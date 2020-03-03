Tuesday, 3 March 2020, 11:23 HKT/SGT Share: 物管企业再进军 烨星集团在港招股受关注

香港, 2020年3月3日 - (亚太商讯) - 2月28日，烨星集团（1941.HK）启动招股，尽管前几日环球股市因受新型冠状病毒肺炎疫情而大幅波动，截至昨日（3月2日）下午4点，烨星集团公开发售获超额认购近400倍，物管行业再次受到投资者的关注，这对一些即将上市的物管企业不得不说是一个好消息。



物管行业稳中求进，投资者纷纷布局物管赛道



受本港社会运动同疫情迭加影响，港股今年波动巨大，年初至今累跌7.3%，大部分行业都受到冲击，唯独物业管理行业走出不一样的风景线。物管公司现金流稳定，受经济大环境影响较小的特点显现，而背靠大型房地产企业，市场化程度高，具有规模效应的物管公司受到投资者追捧。港股20家物管上市公司年初至今平均涨幅达23.2%，其中行业龙头保利物业、中海物业、雅生活屡创新高，新城悦、永升生活、滨江服务，奥园健康股价涨幅均超30%。



物管行业发行估值具吸引力



经过此轮的上涨，可见港股中物管公司估值其实并不低，很多物管公司历史市盈率都超过了40倍，个别物管企业甚至达到70倍，主流的物管企业预期市盈率也都在20倍以上。而同为物管从业者的烨星集团本次发行的估值及定价令市场开始给予关注。



背靠母企鸿坤集团发展内地物管项目



与独立第三方的物管公司不同，烨星集团背后母企为鸿坤集团。据鸿坤集团网站介绍，除物业管理板块之外，鸿坤集团还拥有其他多元业务，包括鸿坤地产 、鸿坤产业 、鸿坤资本及鸿坤文旅等业务板块，形成京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区、海南自贸区等都市圈布局，其鸿坤地产自2013年起连续7年入围中国房地产百强。母企为烨星带来大量收入，其自身亦不断开发业务，除母企外，烨星集团还向另外三家独立的第三方物业开发商提供物业开发相关服务。



恒基主席作为基石捧场



值得注意的是，本次发行吸引了恒基地产（0012.HK）董事会主席李家杰先生作为基石投资者。李先生素来被市场认为具有点石成金的能力，物管行业对于李先生而言不算陌生，记者翻阅资料发现去年同样是2月28日启动公开招股的奥园健康（3662.HK）亦都吸引了李先生作为基石认购，一年过去股价已上涨近1.3倍。如果说奥园健康代表了大湾区，那么烨星集团则是京津冀，可见李先生在“一南一北”物管行业的投资方面花费不少心思。



烨星集团借力资本市场扩展市场覆盖范围



回到烨星集团本身，旗下的鸿坤物业已完成全国部分重点省市的布局，过去鸿坤物业的项目主要来源于鸿坤集团。据招股书披露，鸿坤物业藉此次来港IPO，其上市募集资金的65%将用于扩展地域覆盖，尝试通过内生和外拓扩阔经营范围，进入人口密度及消费力更高的地区，以求增加其市场份额并力拓营业规模。





Mar 3, 2020 11:23 HKT/SGT

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