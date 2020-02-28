Friday, 28 February 2020, 17:18 HKT/SGT Share: 新世界发展（0017.HK）发布中期业绩 每股派息0.14港元

香港, 2020年2月28日 - (亚太商讯) - 2月28日，新世界发展（0017.HK）公布截至2019年底止中期业绩，期内收入为324.64亿港元，基本溢利39.29亿港元，每股核心溢利0.38港元，维持派中期股息每股0.14港元。



新世界表示，集团的物业投资分部表现一枝独秀，香港及中国内地总租金收入分别上升36%及6%。集团于中国内地物业发展分部的整体毛利率超过60%，高于香港的48%。期内，集团于香港市场的合同销售为30亿港元。于2019年12月底，集团待售的住宅单位合共约287个。此外，香港沙田大围站罕有逾3,000伙的大型项目快将开售，将引来市场高度关注。



中国物业发展在大湾区项目的支持下，分部业绩升59%。内地市场销售金额人民币116亿元，增加25%。其中，大湾区的贡献最大，达到50%。整体合同销售的住宅平均价格约为人民币33,000元平方米，高于市场平均人民币17,000元平方米水平，突显出集团在大湾区局初见成效。



于2019年12月31日，集团在香港持有应占总楼面面积约900万平方呎之土地储备可作实时发展，其中约420万平方呎作物业发展。同时，集团持有合共约1,660万平方呎之应占农地土地面积。



集团指出，正积极就8个分别位于元朗南及粉岭之项目、楼面面积共约180万平方呎与当局就转换用途进行积极磋商，约50万平方呎已进入最后阶段。



集团核心物业发展项目主要分布于广州、佛山、深圳、武汉、宁波、杭州、北京及沈阳，不包括车库的土地储备总楼面面积约590万平方米，50%位于大湾区。过去几年集团以不同形式在大湾区成功夺得多个项目，总面积接近150万平方米，反映集团的独有优势及优良执行力。



新世界以独有生态圈的品牌优势及良好的项目营运管理，成为活跃于旧城改造的唯一香港发展商。于2019年12月31日，集团已成功成为四个分别位于广州及深圳的旧村改造项目等唯一的意向合作企业，目前有多个项目已进入关键阶段。



随着K11 MUSEA等投资物业相继落成及启用，标志集团经常性收入及现金流增长将于未来数年大幅提速。2020财政年度，集团的香港投资物业旗舰合共增加超过150万平方呎的面积，并于2021财政年度开始提供全年度贡献。环球新地标Victoria Dockside于期内全面启用，大幅优化集团的租金收入基础。其他主要项目的整体出租率表现稳健，其中K11 MUSEA的出租率超过90%，每月平均客流达160万人次；甲级写字楼K11 ATELIER，已租出接近80%；甲级写字楼K11 ATELIER King’s Road，于2019年年底启用，已出租约50%。



集团于中国内地的主要项目整体出租率表现稳健，其中，上海K11购物艺术中心及北京新世界中心的出租率，分别维持在97%及100%的水平，租金表现稳固。即将面世的优质城市综合体项目，将会通过集团独有的K11及D‧PARK品牌营运，进一步刺激中国内地的租赁贡献。



新世界表示，集团将继续按照已落实的企业方向可持续地迈进，致力于香港及大湾区主力发展物业发展、物业投资、道路、航空及保险等核心业务，并继续出售非核心资产，以释放资产价值并优化资产组合，相信可抵御疫情带来的风浪。







Feb 28, 2020 17:18 HKT/SGT

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