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Friday, 28 February 2020, 16:55 HKT/SGT
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来源 中信国际电讯CPC
中信国际电讯CPC宣布委任新副董事长及行政总裁

香港, 2020年2月28日 - (亚太商讯)  - 中信国际电讯集团有限公司（「中信国际电讯」，「集团」，香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）今天宣布由2020年2月28日起蔡大为先生将出任中信国际电讯CPC副董事长一职。此外，何伟中先生已于2020年1月31日荣休，同时卸任服务接近20年的中信国际电讯CPC行政总裁一职。中信国际电讯执行董事及公司财务总裁李炳智先生将自2020年2月1日起接任中信国际电讯CPC行政总裁一职。


蔡大为先生


李炳智先生


蔡先生在电信领域拥有超过20年的经验，在企业经营管理、通讯信息技术发展、新业务拓展、网络运营管理等方面具有深刻的理解和建树。

蔡先生表示：「我很高兴能加入中信国际电讯CPC，带领团队以『服务在地，连接全球』的优势继续发热发亮。中信国际电讯CPC的业务范围广泛，服务覆盖高潜力的国家和城市，包括一带一路沿线地区。从公司的经营方针，可展示出其敏锐的洞察力和优秀的营运策略，在市场上突显优势。我期待着未来将更紧贴集团战略目标，并联同各方优势加强互动及协作，提升中信国际电讯CPC市场竞争力，继续创造更多新发展、新台阶。」

李先生十分认同蔡先生的说法，并谓：「我非常荣幸担任中信国际电讯CPC行政总裁一职。从2004年至2019年8月期间，我曾出任中信国际电讯CPC首席财务官，见证了公司在业务转型方面的成功，以及实现了令人鼓舞的业绩。事实上，中信国际电讯CPC不仅拥有[全面/综合]的ICT解决方案，满足不同客户的需求。更重要是拥有一班精英员工，为公司创造卓越的成就。我深信『人才』是公司的重要资产，推动公司不断向前；未来我定与集团及公司管理团队同心致远，与员工携手前行，推动中信国际电讯CPC持续发展，为集团和公司打造更大价值。」

李先生在金融和会计领域拥有35年的丰富经验，并具有强大的分析能力和企业家思维，对于推动公司的发展至关重要。

蔡先生及李先生总结说：「展望未来，我们将携手领导中信国际电讯CPC更上一层楼，持续秉承『创新·不断』的座右铭，以『服务在地，连接全球』的强大能力继续引领市场，绽放更大光芒。」

关于蔡大为先生
蔡大为先生是中信国际电讯集团有限公司的执行董事及行政总裁，除了新接任中信国际电讯CPC副董事长一职外，蔡先生同时兼任中企网络通信技术有限公司（「中企通信」，中信国际电讯CPC的子公司）之副董事长，以及中信国际电讯在澳门电讯有限公司（「澳门电讯」）董事会的公司代表。

在加入中信国际电讯集团各公司前，蔡先生任职于中国电信集团公司及中国网络通信集团公司，担当不同管理职位。

请浏览 https://www.citictel.com/zh/about-us/leadership/ 获取更多信息。

关于李炳智先生
李炳智先生是集团的执行董事及财务总裁，并同时兼任中企通信的总裁，以及澳门电讯之董事。

李先生于2001年加盟中信泰富有限公司（现称中国中信股份有限公司（「中信股份」），于香港联合交易所有限公司上市之公司）担任电讯项目发展副总裁一职。李先生在2004年至2019年8月期间出任中信国际电讯CPC首席财务官，并于2007年中信国际电讯收购中信国际电讯CPC时调任该集团。

李先生于加入中信股份前，曾先后任职于Netalone.com Limited、香港电讯集团及安永国际会计师事务所。

请浏览 https://www.citictel.com/zh/about-us/leadership/ 获取更多信息。

关于中信国际电讯 CPC
中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司的全资附属公司（香港交易所股份代号：1883），公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供可高度扩展的客制化方案，以满足他们特定的ICT需求。

中信国际电讯CPC的服务遍及全球，不论在东、西方地区均有在地优势，成为领先的「服务在地，连接全球」的信息技术方案伙伴，真正实践了『创新‧不断』的服务理念。作为数字世界赋能者，公司致力推动数字化，在主要目标市场积极发展信息技术，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的实际价值，持续为他们的业务发展带来更高的生产力，灵活性及成本效益，最终实现全球数字化。

作为香港首个获得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017 ICT服务相关认证的服务供应商之一，中信国际电讯CPC业务版图覆盖全球，包括部分亚洲、欧洲及美国高增长市场的地区，超过140个网络服务据点，18个云服务中心，30个以上的数据中心及2个全天候的安全运作中心，承诺给予客户最优质的服务。

请浏览 www.citictel-cpc.com 获取更多信息。

传媒查询：
Micty Wong
中信国际电讯（信息技术）有限公司
(852) 2170 7511
电邮：micty.wong@citictel-cpc.com

Rowena Leung
中信国际电讯（信息技术）有限公司
(852) 2170 7536
电邮：rowena.leung@citictel-cpc.com





Feb 28, 2020 16:55 HKT/SGT
话题 Press release summary

部门 电信运营商, 金融, Enterprise IT, 广播，电视及卫星, Advertising & Media
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