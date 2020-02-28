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来源 盛业资本有限公司 盛业资本获纳入恒生综合指数

香港, 2020年2月28日 - (亚太商讯) - 盛业资本有限公司（「盛业资本」或「集团」；股份代号：6069）主要为从事中国能源、建筑及医疗行业提供应收账款融资及其他有关解决方案的专业企业金融服务供货商欣然宣布，继自二零一八年被纳入为MSCI中国全股票小型股指数成份股后，集团再下一城获恒生指数有限公司纳入为恒生综合指数成份股，并于二零二零年三月九日起生效，反映盛业资本自上市以来专注提升其业务水平的不懈努力，成绩有目共睹，并得到多个专业机构的一致肯定。集团亦获纳入为以下恒生指数的成份股：



- 恒生港股通指数

- 恒生港股通中小型股指数

- 恒生港股通小型股指数

- 恒生港股通中国内地公司指数

- 恒生港股通非AH股公司指数



作为香港股票市场表现的重要指标，恒生综合指数成份股透过严谨的挑选过程，并根据恒生综合指数编算细则，上市公司需属于规定的股票候选池（Universe）范围，并同时满足市值要求（Market Value Requirement）及流动性要求（Velocity Requirement）等方可获纳入指数。此次盛业资本获纳入恒生综合指数，除了标志其业务发展、财务水平及未来前景获得投资界的肯定，更反映了集团自二零一九年十月成功由GEM转往主板上市以来，不论在市值、流通性等方面均达到了市场的领先水平。盛业资本自主板上市以来的最高市值达72.3亿港元，而截至二零二零年二月二十一日，其总市值达57.4亿港元。



盛业资本是一家以数据驱动的供应链金融服务企业，亦是中国内地第一家在香港联合交易所主板上市的商业保理企业，其战略股东包括新加坡主权基金、美国知名私募基金以及世界五百强中国保险公司。近年来，盛业资本的业绩保持稳健增长，二零一六年、二零一七年及二零一八年收入分别达1.19亿元人民币、2.15亿元人民币及4.70亿元人民币，净利润分别为0.48亿元人民币、0.89亿元人民币及2.12亿元人民币，而过去三个财年净利润复合增长率更超过100%，同时历史坏账率至今保持为零；另外，盛业资本过去三个财年客户数目复合增长率达190%，截至二零一九年六月三十日止，累计服务总客户数目已超过3,200家。



盛业资本接连获纳入国际权威指数，印证了资本市场对集团实力的充分信任和肯定。展望未来，盛业资本将继续努力巩固自身在产业经验、信息科技、数据分析及多元融资管道等各方面的核心竞争力，不断加强对产业及客户需求的理解，同时积极拥抱创新技术并开拓更多元化的合作模式和融资途径，持续优化产品和服务，为产业链上下游的客户提供更优质高效的供应链金融服务，并以更出色的业绩回饙广大的投资者。



盛业资本主席兼执行董事董志锋先生表示：「集团加入深港通可以让更多的内地投资者关注及投资盛业资本，在一定程度上会提升集团的交易量和关注度。我们对集团的未来发展非常有信心，盛业资本会继续致力为中国的供应链金融发展出力，并为股东创造长远的价值。」



有关盛业资本有限公司（股份代号：6069）

盛业资本有限公司主要为从事中国能源、建筑及医疗行业提供应收账款融资及其他有关解决方案的专业企业金融服务供货商。根据弗若斯特沙利文报告，按截至2018年12月31日止年度的保理业务营业额计，集团于中国注册的所有第三方商业保理公司之中排名第一。集团拥有雄厚的资本基础，于中国的主要营运附属公司的注册资本为二亿美元。二零一七年七月，盛业资本成功于香港联合交易所有限公司GEM上市，并于二零一九年十月转往主板挂牌上市。自二零一八年起，集团接连获纳入为多个国际权威指数如MSCI中国全股票小型股指数成份股及恒生综合指数成份股。有关盛业资本的详情，请浏览网站：http://www.shengyecapital.com/。







Feb 28, 2020 14:18 HKT/SGT

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