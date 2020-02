AIM ImmunoTech(AIM)与中国走出去网站携手推动安普利近引入中国，对抗新型冠状病毒肺炎

Thursday, 27 February 2020, 19:30 HKT/SGT Share:

奥卡拉,佛罗里达州, 2020年2月27日 - (亚太商讯) - 专注于研发治疗免疫疾病、病毒性疾病和多种癌症治疗的免疫药物公司AIM ImmunoTech(NYSE-American交易代码: AIM,以下简称公司)今天宣布,公司已携手中国走出去网站(CGA), 共同促进AIM的实验药物安普利近(Ampligen)引入中华人民共和国,用作针对新型冠状病毒肺炎(COVID-19)的预防或早发治疗药物。这种新型的SARS样冠状病毒流行病目前已有燎原之势。



CGA是一家会员制的在线信息平台和线下咨询公司,为涉及中国的双向国际交易提供便利,与中国产业海外发展协会(CODA)有着密切的合作。中国产业海外发展协会直到最近才向中华人民共和国国家发展和改革委员会(NDRC)报告,后者又进而向国务院(中国内阁)报告。中国一直在努力遏制新型冠状病毒肺炎的流行传播,CGA也早已参与其中,贡献自己的一份力量。除其他外,它还受委派协助国药控股集团(一家国有制药公司)在国外采购口罩、防护服和防护手套。



“AIM正在积极推动安普利近引入中国,以便为中国人民筑起对抗致命的COVID-19病毒的第一道防线。AIM和CGA已经迈出了第一步,就将安普利近作为一种针对性的预防或早发疗法特效药引入中国,推动与中国政府的讨论进程。AIM首席执行官Thomas K. Equels指出:“在2003年SARS爆发后的动物实验中,与未接受治疗的对照组动物100%的死亡率相比,使用安普利近的存活率达到了100%。在这些实验中,安普利近分别在感染前和感染后不久施用于小鼠。公司认为,安普利近可以针对COVID-19提供类似的有效预防,因为这两种冠状病毒在冠状病毒复制所必需的关键调控RNA序列中极为相似。”



基于10万例向人体静脉注射的临床数据,安普利近具有良好的安全性,并且如果获得中国当局批准,并且根据美国食品和药物管理局(FDA)的规定,安普利近可作为用于国家紧急情况下的研究药物获准出口,可随时在中国进行临床试验。

(请参阅https://aimimmuno.com/events-presentations/:“ Ampligen作为一种抗病毒药剂”安全性,幻灯片7-15)。



中国走出去网站首席执行官Jesse T H Chang指出:“ 安普利近有望成为一种开创性的拯救生命的保护疗法。这种药物可能对医生、护士、卫生保健专业人员、急救人员和病毒接触者有用。如果缺乏更好的保护,我们医疗队中被感染的专业人员可能会继续倒在抗击这种高传染性病毒战斗的前线。如果安普利近像在SARS实验中一样,在临床上针对COVID-19起作用,那么诸如安普利近之类的保护性药物(与口罩和手套不同)将从身体内部提供免疫保护。对于那些无意中接触到病毒的人来说,它有望避免感染或者遏制疾病的发展。这种保护性疗法也将成为一种重要的公共卫生工具,可以防止接触者传播疾病。我们很高兴,也很荣幸能与AIM ImmunoTech公司合作,为了这项对中国人民意义重大的事业而共同努力。”



你可以在这里找到AIM最新的股东变动信息,里面详细介绍了安普利近对新型肺炎的治疗潜力:https://aimimmuno.irpass.com/AIM-ImmunoTech-Issues-Stockholder-Update-on-the-Potential-Role-of-Ampligen-for-Use-Against-the-Wuhan-Coronavirus-Epidemic



关于AIM ImmunoTech公司

AIM ImmunoTech公司是一家免疫制药公司,专门从事治疗免疫疾病、病毒性疾病和多种癌症的疗法的研究和开发。AIM的主打产品包括阿根廷批准的药物 rintatolimod(商品名安普利近®或Rintamod®)和FDA批准的药物Alferon N Injection®。根据已发表的同行评审的临床前研究和临床试验结果,AIM认为安普利近®可能具有广谱抗病毒和抗癌特性。安普利近®的临床试验包括对肾癌、恶性黑色素瘤、结直肠癌、晚期复发性卵巢癌和三阴性转移性乳腺癌患者的研究。这些和其他潜在用途需要额外的临床试验,确认支持监管批准和额外资金所需的安全性和有效性数据。Rintatolimod是一种双链RNA,开发用于治疗全球重要的削弱免疫系统的疾病和失调。



警告性声明

本新闻稿中包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述,诸如“可能”、“将会”、“预期”、“计划”、“预计”等词语和类似的表达(以及其他提及未来事件或情况的词语或表达) ,旨在标识前瞻性陈述。这些声明涉及许多风险和不确定性。例如,需要进行大量的额外测试和试验才能确定安普利近是否能有效治疗人体内的武汉冠状病毒,但不能保证能成功。本新闻稿中提及的描述和股东信涉及多项研究。不能保证未来的研究不会得出与参考研究报告不同的结论。此外新闻稿还与在中国的潜在活动有关。在中国等海外国家开展业务存在诸多风险,包括在执行知识产权方面的潜在困难。我们无法保证我们在国外的潜在业务不会受到这些风险的不利影响。关于公司与安普利近的合作活动,无法保证目前或计划中的试验是否会成功或产生有利的数据,而且试验受到许多因素的影响,包括缺乏监管机构的批准、缺乏研究药物或赞助其他试验的机构的优先次序变动。此外,许多因素可能导致计划的临床试验无法启动,包括缺乏监管批准或缺乏研究药物。即使这些临床试验得以启动,我们也无法保证临床研究会成功或产生任何有用的数据或需要额外的资金。本文中所载的任何前瞻性陈述仅在本报告之日起生效。公司不承诺更新任何前瞻性声明,以反映在此日期之后发生的事件或情况。本文稿并不会参考本网站所载的资料,只供参考之用。



联系人:

Crescendo Communications, LLC

电子邮件: aim@crescendo-ir.com



AIM ImmunoTech Inc

电子邮件: IR@aimimmuno.com



