国茂控股(08428.HK)携手餐饮龙头上海顺风 趁低可吸纳

香港, 2020年2月27日 - (亚太商讯) - 最近受疫情影响,股市像过山车一样波幅,不少股民在这种不确定性因素笼罩下认不清哪只股票是可进货的。然而,最近笔者留意到一家不为人所知的企业——国茂控股(08428.HK)。



国茂控股,一家在香港创业板上市的餐饮集团,主要在香港供应火锅餐饮的连锁火锅专门店。其品牌最为人熟悉的,莫过于「小肥牛」,包括「小肥牛火锅活鱼专门店」、「小肥牛蒸汽石锅火锅专门店」、「小肥牛太子会」及以「蒲头岛」、「洪鼎火锅」等命名的品牌。



根据信息披露,上海顺风餐饮集团股份有限公司拟委任国茂为其国内目标餐厅提供经营管理服务,包括选址、设计、建设及装修指导等,当中也包括了开发新菜品及新饮品。这对于一家以香港为基地的餐饮业者来说,无疑是一种新的挑战与机遇,双方能发挥协同效应时,也是国茂从目前困局走向一条光明道路之时。而国茂控股或被承诺将获得不少于15家该品牌餐厅的管理运营权。



国茂作为香港本土火锅连锁品牌“小肥牛”母公司,最早可追溯至2004年,当时以“小肥牛骨煲大王”为品牌,成立香港第一家火锅店。其后,公司一直拓展业务,扩充其商业网络,并主要以“小肥牛”为品牌,先后在香港各区开设9家连锁店。公司以“创新求变、以客为先、以人为本”的核心理念,并主要着重在创新方式上为客户提供优质舒适的餐饮服务及体验。



随着市场的竞争及租金成本的上升,除了集团式经营的餐饮企业能维持稳定的收入外,的确也令不少餐饮企业者难以持续经营。为了维持集团的竞争优势及提升其在火锅市场的地位,作为上市公司的国茂也因应这种情况做出了一些变革及业务上的调整,包括为了满足不断变化的客户需求并吸引更广泛的客户群,通过引入新品牌及新用餐体验,通过改变的形象,策略性地改造集团的火锅餐饮概念,同时翻新店铺,引入新品牌等。



众所周知,因香港自2019年6月至今,先后经历了社会动荡、新冠疫情,致使消费者情绪渐弱等不良影响,餐饮零售等线下门店实体行业几乎无一幸免,遭受重创。据统计,香港单餐饮业营业额同比跌超7成,截至1月底,已逾400家食肆宣布结业。然在此情境下,国茂控股仍能宣布与顺风携手合作,可见其对自身能力及未来充满信心。



据了解,2018年中国内地餐饮业收入超人民币4万亿,占社零比重11.2%,仅用3年时间就由3万亿进入4万亿的时代;同时,中国餐饮业市场历来高度分散,行业集中度指数CR5不超过1%,准入门槛低、劳动密集型规模效应不明显及各地区间餐饮口味差异,导致餐饮行业地域化特征越发明显,面临更加激烈的竞争和淘汰,但因其满足人民日常基本需求特征,呈现出“欣欣向荣、百舸争流”的局面。



从目前整个行业的发展情况来看,国内餐饮行业竞争激烈,尤其是近几年,中国餐饮业稳定快速增长,年增长幅度维持在10%以上的水平。越来越多的餐饮企业从菜品、品牌、营销、门店运营、存销管理等各个方面进行了全维度的升级以求在越来越白热化的竞争环境中站稳脚跟。同时,随着消费者对餐饮需求的多元化、90后等网生代年轻群体逐步成为主力消费群体,餐饮行业的业态划分越来越细致化。例如近年来持续聚集这投资热点的“互联网+”风口,正持续推动着餐饮数据化、O2O等新业态的迅速发展,从而创造出更多的消费场景和更高的消费频次,也把消费者和餐饮企业双方带到了更加亲近的消费服务关系里来。因此在新零售模式逐渐崛起的大背景下,餐饮企业平台化的功能逐渐突显,未来一家企业除了继续为客人提供优质的餐饮服务之外,还将承载着地方经济发展、文化交流等一系列新的使命,成为一个地区和另外第一个地区之间非常重要的连接沟通桥梁。因此,如“顺风”以及“国茂”两家分别拥有着丰富的本地化资源和国际化运营经验的老牌餐饮企业或能在次基础上通过“强强联手”和“优势互补”的合作,一起迎来新一轮的“爆发”增长机遇。



作为上海餐饮龙头的顺风股份,据了解一直以来经营状况良好,就2019年业绩来看营业额已达到人民币16亿元。今年受疫情的影响营业不到一个月收入已达人民币1.5亿元。其中外卖收入大約人民币6,500萬元。从这些业绩趋势来看,不难预测顺风的利润增长势头猛进。



这次顺风携手国茂并带领公司进入中国市场起着重要作用,国茂将把15年的国际化经营经验带给顺风,而顺风也提供了一个庞大的平台给国茂,可以说是相互弥补了不足、强强联合。凭借顺风这个独特的品牌及良好的经营业绩,也给国茂带来了庞大业务量,有助国茂未来的盈利增长,使香港这个崛起的餐饮品牌得以持续发展,也为顺风未来进军国际餐饮市场起到了铺垫作用。



笔者认为,投资者更乐意看到企业能在艰难的环境下走出困局,此次国茂控股在一个非常恰当的时机与顺风合作,使他们能看到企业新的增长动力以及潜在的未来为他们带来持续的回报的机会。-锐谷







