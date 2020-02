Wednesday, 26 February 2020, 20:46 HKT/SGT Share:

来源 香港董事学会 「让社会经济恢复动力」 香港董事学会就今日发表的预算案作出响应

香港, 2020年2月26日 - (亚太商讯) - 香港董事学会认为,今日发表的预算案,用意「撑企业、保就业、振经济」,无可厚非。不过,自去年下半年以来接连推出的支持企业措施,尚未能照顾某些行业,前线打工仔亦未必直接受惠。「纾民困」方面,每名成年人派一万元,响应社会要求,算是亮点。越早发放,市民越快得益。其它措施,已然老调,力度或有不足,尤其基层家庭,仍需更多支持。



逆周期措施,让社会经济恢复动力

预算案演词指出,因应严峻的经济环境,政府会采取扩张性的财政姿态,善用财政储备,推出逆周期措施。由此,下年度预算将出现历来最高的赤字,达一千三百九十一亿元,而未来五年仍预测赤字。



司长也提到,赤字的相当部分,乃一次性纾困措施所致,剔除这部分数目,下年度赤字预测为五百九十亿元,相等于本地生产总值的百份之二。



财政司司长态度乐观,认为香港经济基调稳固,核心竞争力不会受动摇。预期疫情过后,经济定能复苏。



去年下半年的社会运动以及年初以来的冠状病毒疫情,对经济造成极大打击,百业艰难,市民生计大受影响,影响程度较2003年沙士时严重。适当时候动用储备,恢复社会动力,我们支持。我们相信,按目前财政储备的水平,可予支撑。关键是往后能否如司长所言,保住产业竞争力,创造经济价值。这方面,需要有效的产业政策。



疫情肆虐,不忘财务汇报工作

金融市场仍是香港经济支柱。财政司司长指出,政府会继续做好促进者和监管者角色,在巩固优势及发展金融市场的同时,确保监管框架与时并进、有效管控系统性风险,保障投资者。



完善监管其中一个重要目的,是令市场平稳有序地运作。



冠状病毒疫情,影响部分上市公司的业绩披露。对不少上市公司董事而言,是个难题。2月4日,证券及期货事务监察委员会(证监会)与香港联合交易所有限公司(联交所)发表一份题为《有关在严重新型传染性病原体呼吸系统病的旅游限制下刊发业绩公告》的联合声明。董事学会随即与证监会、联交所及财务汇报局的团队进行联席电话会议,深入讨论相关事宜。



是次《联合声明》的主要目的,是要维持香港金融市场有秩序及持续运作。监管机构认为,一刀切延后业绩公布会严重打击香港市场整体的信任度,产生深远的负面影响。对此,我们认同。



按照该份《联合声明》,上市公司的董事会可能要在核数师未能展开工作之前便发放财务信息。这情形下,更突显董事明了自身职责,以诚恳态度履职的重要性。上市公司独董的企业管治功能重大,不是橡皮图章。我们认为,上市公司应该提高独董袍金,但同时要求独董在上任前已取得一定的董事职能专业培训,而上任后也应孜孜不倦,持续进修。



危机应变,策略调整

延绵半年的社会运动冲击,突如其来的病毒入侵,不论商业企业、非牟利组织、公营机构甚至政府部门,都可能需要重新审视应对突发事故的能力和方案计划。经营环境恶化,原有业务策略也不得不作调整。



危中屡有机会。我们建议,各类机构组织的董事、理事、管理层,以风险管理与策略制定相结合的视角,快速应对,危中寻机。香港董事学提供公开或定制课程,传授这方面的知识和经验。



拯救企业,挽回职位

经济进入寒冬,尽管推出各项撑企业的措施,仍难免出现结业潮。企业倒闭,严重影响劳工市场,进而影响民生,威胁社会安定。拯救经营困难的企业,免其破产倒闭,其实就是挽回可能失去的职位。香港需要一个能让公司董事有充裕空间试图重组业务的机制。企业拯救立法,拖拉了许多年未见成果。期待政府尽快推进相关工作。



长远规划,增土地供应

司长提到,将于今年第二季公布重新评估的土地需求预测,当中引入土地储备概念,将作为政府日后觅地造地的蓝本。市民当拭目以待。至于「明日大屿」愿景,不少市民大众抱有忧虑,学会对此表示理解,但我们认为建议能为香港未来数十年的扩展建设打下基础,值得认真探讨。我们维持看法。



全球最低税率规则,影响香港税务竞争力

司长在今日的演词结尾阶段,提到国际税务新发展,有制定「全球最低税率规则」的势头。若然成事,必削弱跨国公司在港落户的吸引力,影响香港的营商环境。为制订应对措施,司长打算邀请学者、专家及商界人士提出建议。



强化「税务政策小组」职能、全面检讨税制等倡议,已有多时。而按税务考虑规划企业策略,也是董事会厘定企业业务策略的一环。司长理应考虑董事界别的意见。



促进经济,改善民生

财政司司长指出,预算赤字的主要原因,是政府收入未能追上经常开支的急剧增加。



我们同意司长所言,过去数年有不少为提升公共服务而「追落后」的开支增加,刻下需要整固开支,把资源用好。



更重要的,是促进经济发展,增加社会资源。学会一直认为,经济持续增长是寻找资源以解决房屋、贫穷、老年社会和环境等民生问题的最可倚仗的伙伴。经济持续增长,各阶层市民当可共享繁荣。



乱局不平,难言发展

近年社会气氛不佳,分化日趋严重。若社会不安宁,更好的政策也会夭折泡汤,大家只会更难走出困局。正如司长所言,纵使香港仍是充满生机的土壤,还看如何耕耘,如何灌溉。



香港董事学会简介

香港董事学会为香港代表专业董事的首要组织,其宗旨是促进所有公司的持久成就; 为达成使命,学会致力提倡优秀企业管治与厘订相关标准,以及协助董事的专业发展。 学会为非分配利润组织,成员是上市及非上市公司的董事,致力为董事提供教育项目 及信息服务,并代表董事发表具影响性的意見。学会具备国际视野及多元文化环境, 以兩文三语执行会务。网址 http://www.hkiod.com.



如欲浏覧更多香港董事学会之新闻发布及对公共事宜的回应,请到 https://www.hkiod.com/newsrelease.html



传媒查询:

程颖姗女士 (+852 2889 1414;moni.ching@hkiod.com)

苏佩君女士 (+852 2889 4988;odessa.so@hkiod.com)







