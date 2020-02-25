Tuesday, 25 February 2020, 13:22 HKT/SGT Share: 远大医药发盈喜 业绩增长持续爆发

香港, 2020年2月25日 - (亚太商讯) - 2019年复杂多变的国内外形势让中国经济持续承压，加之资本寒冬的如期而至使企业的经营与发展备受挑战。近日，集药品和高端医疗器械为一体的远大医药发布盈喜公告，公告称预期2019年业绩表现中公司拥有人应占综合净利润增长将达到不低于50%的增幅，至少10.58亿港币，可谓给2019年交上了一份不错的“答卷”，也让市场对远大医药2019年业绩有了不小的期待。







从远大医药的公告来看，本次业绩增长主要来源于创新和壁垒药的发展，其中具竞争力和高毛利率产品的销售收入较2018年同期取得显著增长。此外，公司在2018年下半年收购的联营公司上海旭东海普药业有限公司亦对盈利做出了较大贡献，证明远大医药的兼并收购战略取得了实质性的效果。



回顾过往 远大医药业绩增长持续爆发

从过往五年的历史数据来看，远大医药经营及盈利状况稳步上升。近五年的营业收入复合增长率为13.80%，而净利润表现更加优异，近五年复合增长率达29.16%。



根据盈喜公告，2019年远大医药增长势头维持强劲，全年净利润增长不低于50%，净利润至少将达到港币10.58亿元，近六年的净利润复合增长率将进一步大幅提升，超过32.42%。



坚持创新壁垒产品发展战略 实力强劲

远大医药拥有创新壁垒产品（含高端医疗器械）、品牌药、原料制剂一体化及健康产品四大业务结构，其中，创新壁垒产品中的高毛利产品一直都是公司业绩的主要增长点。从收入结构来看，2018年，远大医药眼科核心非处方滴眼液药“瑞珠”的收益约为人民币1.16亿元，同比增幅达约62.5%；呼吸板块核心产品“切诺”收益约人民币7.07亿元，同比增长54.1%；心脑血管领域的核心产品“立舒安”、“诺复康”及“瑞安吉”的收益合共人民币6.46亿元，较2017年增加了48.7%。而从远大医药近日公布的盈喜公告来看，2019年公司业绩的增长引擎主要还是创新和壁垒药。由此可见，远大医药延续了过往的创新和壁垒药发展战略，目前收获颇丰，也为业绩增长带来了持续的动力。



此外，2018年8月，远大医药成功收购了旭东海普55%股份，这是远大医药在创新壁垒产品发展战略中的重要一环。这一收购的完成，无疑是提高了公司在心脑血管产品方面的竞争实力和盈利能力。



重磅国际顶尖产品待发力 看好远大医药长线增长

据梳理远大医药近几年的合作项目，远大医药一直坚持自主研发与国际创新布局双轮驱动战略，与多家世界一流公司和科研院所达成战略性合作，在心脑血管、癌症以及呼吸系统领域储备了多项国际顶尖产品。仅2019年一年就与多家世界顶级创新药公司达成6项战略性合作和1项产品落地。



在高端医疗器械板块，来自德国凯德诺的Restore药物涂层球囊已于2019年年底上市，预期国内市场规模超过百亿，另外两款产品预计将于2020年和2021年陆续获批上市；远大医药还与加拿大Conavi签署战略协议，获得旗下“FORESIGHT ICE”及“NOVASIGHT Hybrid”系列产品在中国大陆、香港、澳门及台湾等地区的20年独家代理权。



在攻克癌症的免疫疗法及精准治疗领域，远大医药先后拿下澳洲Sirtex用于肝癌晚期治疗的钇-90树脂微球以及美国上市公司Oncosec的全球首创肿瘤免疫疗法产品TAVO在中国及38个亚洲地区的独家商业化权利，其中，钇-90树脂微球预期将为远大医药进产生不少于20亿人民币的收入，而TAVO的市场规模预期近万亿人民币。



急救领域方面，远大医药获得了治疗脓毒症的全球创新产品，全球市场规模超千亿元。



作为国内最大的眼科生产企业之一，远大医药在眼科领域也持续加码，2020年与全福生技达成产品合作，为公司眼科板块引进了全球创新产品的干眼症产品。



呼吸板块方面，2019年，远大医药不仅与澳洲格里菲斯大学糖组学研究所共同研发出针对副流感病毒的全球创新药，并拿下印度Glenmark旗下复方鼻喷雾剂Ryaltris在中国区域内为期20年的独家销售权。



远大医药在欧美市场等发达地区的“国际化”布局中频频发力，多项国际顶尖高创新壁垒产品的储备，不仅为公司的国际创新布局积累了充足经验，也为公司业绩取得突破性进展蓄足动力，与此同时公司的研发实力也将进一步获得提升。



未来，竞争激烈的医药行业，创新高壁垒药才是药企持续增长的引擎动力。并且随着技术的发展，对医疗水平的要求也在不断增长，只有不断创新，才能在众多的医疗企业中脱颖而出。而远大医药凭借其优秀的团队，察觉市场需求的变化，不断研发和获取多样的优质创新药与高端医疗器械，坚持创新与壁垒药发展战略，不断巩固细分领域的龙头地位，持续改善公司的盈利结构，未来发展潜力值得期待。









Feb 25, 2020 13:22 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务, 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

