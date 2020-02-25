Tuesday, 25 February 2020, 11:53 HKT/SGT Share: 内房需求稳 趁机吸纳银城国际

香港, 2020年2月25日 - (亚太商讯) - 全球疫情发展把美股震散，道指收报27,960点，跌1,031点或3.56%，创两年来最大单日跌幅，且抵消今年全部升幅，累计更倒跌2.02%。标指收报3,225点，跌111点或3.35%；纳指收报9,221点，跌355点或3.71%。不过，港股今天开市并未受到太大影响，因大陆内地疫情已有所改善，且执行纪律相对较其他地区为佳，市场目前仍普遍看好中国整体经济可望于今年第二季度内有所反弹，下半年更可大幅改善。基于良好的前景判断，不少大行仍看好内房需求。



人民币资产回稳，有利房地产价值回升，最近香港英资公司怡和通过旗下的香港置地及其财团斥巨资310.5亿元(人民币，下同)，投得上海徐汇滨江西岸金融港地皮，成交价刷新了上海市土地交易纪录，成为上海新「地王」。从这事可见外资对中国房地产市场的未来发展仍抱乐观态度。事实上，按现时的市况来看，中国核心经济圈的经济发展仍具有较大的保障性，而长三角地区的房地产市场一向稳健，可以多加留意区内的主要房地产开发商。



工银国际看好银城国际吁「买入」

近日，工银国际发布研究报告，首次覆盖长三角地区的领先房地产企业 - 银城国际(1902)，并给予「买入」评级，目标价2.97港元，相对于2020年预测NAV折让70%，意味着2020和2021年预测P/E分别为4.9X和3.0X。



银城国际总部位于南京，是中国专注于在长三角地区为全龄客户开发优质住宅物业的房地产开发商，在南京市早已享负盛名，而近年亦把业务大力扩展至长三角地区的其他具发展潜力的城市。截至2019年6月30日，公司在9个城市拥有34个项目，总建筑面积达400万平方米，分别位于南京(占37.2%)、无锡(占18.3%)、镇江(占10.8%)、马鞍山(占18.1%)及其他城市(苏州，杭州，徐州，台州和合肥，合共占15.6%)。而2019年全年，银城国际连同合营企业及联营公司录得的总合约销售额约为198.2亿元，较2018年同比大幅上涨107.7%，总合约建筑面积约为1,129,071平方米，较2018年同期增长125.1%，平均合约售价约为每平方米17,555元。从以上土储面积及2019年的合同销售所涉及的总合约建筑面积来看，银城国际在手的项目的总建筑面积相信应可支持未来两年的可持续增长发展。因此，公司应不急于补充土储，可以更有利地看准时机，择优质地块支持未来更长期的稳定发展。



工银国际研报亦指出，基于银城国际专注于长三角地区经济发达且可支配收入较高的富裕城市，此策略使公司可凭借富裕城市经济的强劲发展而快速增长，且充分享受到富裕城市中购房者的充足购买力。工银国际预期该类城市将继续受益于促进当地经济发展的支持性政策和人才引进政策。换言之，银城国际旗下在区内的项目的的抗逆力及盈利能力均较强。



该行亦认为，银城国际与当地或有经验的开发商合作开发项目的策略，尤其在进军新城市时，将可助力公司以较低的运营风险及财务风险实现快速增长。同时，公司经过之前几年的投资期，于2018年开始已步入了合同销售的快速增长期，现在许多项目已进入预售期中，料未来两年公司将延续此趋势，并预期从2018年到2021年，公司收入的复合年增长率将达49.0%，核心净利润增长达74.0%，合约销售额增长达47.9%。







Feb 25, 2020 11:53 HKT/SGT

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