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来源 百盛商业集团有限公司 百盛公布集团截至二零一九年十二月三十一日止之全年业绩

香港, 2020年2月25日 - (亚太商讯) - 中国领先的时尚生活概念连锁零售商百盛商业集团有限公司（「百盛」或「公司」，联同其附属公司统称为「本集团」；港交所股份代号：3368.HK），于今天公布其截至二零一九年十二月三十一日止（「回顾年度」）之全年业绩。



二零一九年，中国经济多方面面临下行压力，对整体消费市场亦带来一定影响。然而，消费市场相对其他市场而言，依然是一个抗风险能力更强的行业。回顾年度内，本集团透过积极推动零售业态多元化布局，重点拓展个别消费板块业务，加强旗下产品组合，于二零一九年依然取得稳健的业务表现。本集团录得销售所得款项总额为人民币14,181.2百万元（含增值税），较去年下降6.7%，主要由于二零一九年度关闭业绩表现欠佳的门店及同店销售下降。本集团经营收益总额增长人民币178.2百万元或3.7%至人民币5,026.0百万元，经营利润较去年同期增加179.3%至人民币474.5百万元。二零一九年同店销售下降3.9%。



定位差异化产生协同效应

经过过去一段时间的业务转型后，本集团审时度势，适时作出业务扩充，并灵活运用各种营运模式和资产安排，以进一步巩固百盛作为中国领先时尚生活概念零售商的地位。二零一九年六月，本集团取得中国江西省南昌市地铁1号线「八一馆」站上盖物业的使用权，物业总面积为4.29万平方米，南昌八一馆店于二零二零年一月十六日正式揭幕。该物业位于南昌老城区繁盛的中山路，处于两条地铁线的交汇，与南昌中山路店仅一路之隔。中山路店荟萃高档品牌，而八一馆店则主打年轻时尚路线，两者透过市场定位差异化，紧密联动并产生协同效应，辐射更广的目标消费人群，从而使本集团更有弹性地发挥多元化零售优势。



策略性扩张业务版图

百货业务方面，本集团计划在中国山西省大同市开设第二家百货店，预计于二零二零年第二季度开幕。这家新店计划以「百货店暨商场综合体」的方式营运，使物业的零售组合更多元化，这符合本集团「一市多店」的市场定位差异化规划，使各店能服务更多不同消费习惯的顾客。此外，集团位于中国贵州省铜仁市百货店的筹备工作亦全速进行，预计于二零二零年第二季度投入服务。



美妆板块表现理想

美妆板块，是本集团近年来积极开拓的领域，并录得十分理想的市场表现。本集团亦注重在此领域进行商业模式的创新与探索，其中，本集团开设的美妆概念店「Parkson Beauty」市场反应理想，深受客户追捧。其吸引了多个国际美妆品牌的入驻，为消费者打造了全新的美妆升级体验。目前「Parkson Beauty」已在长沙、青岛和南宁共有三个零售点，已跻身成为领先的高端美妆品牌集合店。为大力提升美妆板块的品牌形象与知名度，本集团策略性安排了一系列市场推广活动。值得一提的是，在二零一九年十一月，「Parkson Beauty」邀请了马来西亚国宝级羽毛球运动员李宗伟莅临其长沙IFS店当「一日店长」体验，该活动吸引了大量消费者和粉丝的参与，备受瞩目。



快时尚板块前景亮丽

除美妆板块外，快时尚板块为本集团另一崭新的业务发展方向。二零一九年，本集团成功推出自家快速时装品牌「evry-D」，并在短期内以专柜形式成功落户五家零售店。其凭借独特的品牌理念及商业模式，备受消费者和业界瞩目，这也是百盛在业务转型及创新方面的新动向。随着年轻一代消费力量的与日俱增，集团计划在二零二零年将继续扩张「evry-D」专柜的规模，提升其品牌影响力，并进一步扩大其市场份额。另外，本集团亦积极与其他品牌营运商展开商讨，寻求可行的跨界合作，透过多种渠道的运营模式，致力推进集团时尚板块的长远发展，未来可期。



百盛管理团队表示：「尽管预期来年宏观经济环境继续不明朗，本集团对中国零售业表现仍持乐观态度。透过过去几年的努力实践，我们看见策略转型为本集团带来的显著成果。藉此时机，我们会适时扩大业务规模，以迎合快速的现代生活节奏，充分满足顾客对愉悦购物体验的追求。通过打造「一站式」的综合消费场所，充分发挥集团在商品营销、物流配送以及数据收集等方面的优势，进而确保顾客享受到全方位、轻松的购物体验。



「百盛会继续执行以多元化零售业态提升品牌及产品种类，进一步拓展全渠道营销为核心的策略，发展旗下各个业务板块，包括以 「Parkson Beauty」为领导的美妆板块以及自家快速时装品牌「evry-D」引领的时尚板块等。集团将积极加强旗下品牌与其他品牌间的通力合作，创造更多互动效应，并不断提升品牌知名度及产品质量。我们相信，凭借本集团的多元化业务策略以及在中国零售市场的领先地位，集团能够持续为顾客提供最优质的服务，并在具挑战性的零售业环境当中取得良好表现，推动集团长远发展。」



关于百盛商业集团有限公司



百盛商业集团有限公司（「百盛」）为一家中国国内领导时尚生活概念的连锁零售商。截至二零一九年十二月三十一日，本集团在中国27个城市运营管理38家百盛门店（包括概念店「Parkson Beauty」）、1家金狮广场、2家百盛优客城市广场、超市、服饰及餐饮门店。



百盛在中国拥有超过二十年零售经验，相当了解市场发展及顾客需求。为迎合年轻及不断增长的中至中高等收入富裕顾客的需求，百盛汇聚购物、餐饮及娱乐等元素，并综合线上线下渠道，提供时尚生活概念的零售体验。







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