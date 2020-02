Monday, 24 February 2020, 20:16 HKT/SGT Share:

来源 知临集团有限公司 知临集团开始商业化山药生物活性营养片剂并在香港签署销售分销协议

香港, 2020年2月24日 - (亚太商讯) - 致力于开发创新疗法以解决全球未被满足的医疗需求的生物制药公司知临集团 (纳斯达克股票代码:APM),公布商业化其膳食补充剂,该产品适用于伴有症状的更年期女性。补充剂由含有“DOI”(一种生物活性成分)的萃取山药粉制成,乃知临集团鉴于消费者对营养产品的追求和关注日益增长而推出的非激素产品主。据估计到2030年全球将会有12亿更年期或更年期后的妇女1。全球针对妇女更年期症状的保健品市场预计在2025年会超过500亿美元,2016-2025年复合增长率为16.4%2。该膳食补充剂最先会在香港商业化和销售;公司正在寻求相关的监管许可,以期在其他主要司法管辖区域销售该产品。



作为商业化的一部分,知临集团通过其全资子公司Nativus Life Sciences Limited与万天茶行有限公司签订了区域分销协议,该集团公司的总部位于香港,公司经营多种家用品牌,包括陆羽®茶包和其他保健相关产品。



通过万天茶行,知临集团可在销售区域将其产品带给更广大的消费群。知临集团的这一山药生物活性保健食品片剂已开始在加拿大生产,并将很快以NativusWell™品牌销售。



Nativus的NativusWell™片剂是一种天然的非激素补充剂,含有DOI。含DOI的山药粉以非激素的方式提高更年期女性健康状况。科学研究表明,山药中天然存在的生物活性成分DOI或许可以促进雌二醇的生物合成,促使雌二醇和孕酮的分泌并增加骨密度,从而有可能消减与更年期相关的常见症状之一3一骨质疏松症的进展4。



关于知临集团

知临集团(纳斯达克股票代码:APM)是一家制药公司,致力于开发和商业化创新疗法以解决未竟的医疗需求。知临集团正在开展孤儿疾病、传染病、新陈代谢疾病和其他疾病领域的治疗项目。

关于知临集团的更多信息,请造访 www.aptorumgroup.com.



免责声明与前瞻性陈述

本新闻稿包含有关知临集团及其未来预期、计划和前景的陈述,这些陈述构成1995年「私人证券诉讼改革法案」界定的「前瞻性陈述」。为此目的,此处包含的任何非陈述历史事实的陈述均可被视为前瞻性陈述。在某些情况下,您可以通过诸如「可以」、「应该」、「预期」、「计划」、「预计」、「可能」、「打算」、「目标」、「项目」、「考虑」、「相信」、「估计」、「预测」、「潜在」或「继续」,或者这些术语及其他类似表达的否定形式来识别前瞻性陈述。知临集团的这些前瞻性陈述,其中包括有关申请提交和试验的预计时间表的陈述,主要基于其目前的预期及其对认为可能影响其业务、财务状况和经营业绩的未来事件和趋势的预测。这些前瞻性陈述仅反映截至本新闻稿发布之日的信息,并受若干风险、不确定性和假设的影响,包括但不限于与其宣布的管理和组织变更相关的风险、关键人员的持续服务和可用性、其通过为其他消费者细分市场提供额外产品而扩充产品线的能力、开发结果、公司预期的成长策略、业务中的预期趋势和挑战、其对供应链的期望及供应链的稳定性,以及知临集团的20-F表格和未来知临集团可能向SEC提交的其他文档中更加充分描述的风险。因此,这些前瞻性陈述中包含的预测可能会发生改变。知临集团不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述的义务。



