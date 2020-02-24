Monday, 24 February 2020, 17:09 HKT/SGT Share: 上海餐饮一哥顺风股份（870798）将迎来“报复式”的增长

香港, 2020年2月24日 - (亚太商讯) - 俗语说民以食为天，由于社会的进步，民众对食物的要求也逐步提高，餐饮业者是否能烹饪出美食才是留住客户的心的本源。因此，饮食业者也想尽办法设计餐厅主题及烹饪出各种特别的菜肴，甚至是为了长远的发展做出许多策略。



从最近几年国内赴香港上市的餐饮企业来看，市场对于个性化及富有独特性的餐饮企业情有独钟，这些公司包括海底捞（06862.HK）、九毛九（09922.HK）等，前者为全球领先、快速增长的中式餐饮品牌，主打火锅品类，并根据不同的口味偏好使菜单个性化以提升顾客的就餐体验。后者为中国领先的中餐厅品牌管理者及运营者，追求「好吃不贵」的理念，集团致力于通过精致的菜品、优质的服务和独特的用餐氛围为顾客提供美妙的用餐体验。



然而，也许市场还遗忘了一家上海老牌餐饮集团-上海顺风餐饮集团股份有限公司（870798），该公司被誉为上海餐饮业老大。顺风股份1992年在杭州诞生，主要以提供中餐正餐为主。1999年，其创始人吴稚亮先生带领王新民、杨亚平、吴国方等同事正式进军上海市场，一晃十年，现在的顺风股份已成为上海当地家喻户晓的中餐连锁品牌。无论是家庭聚餐还是商务宴请，顺风作为上海圆桌餐饮界的 “大哥” 地位可谓是实至名归。



说到品牌，顺风股份旗下现共有三大品牌，其中“金时代顺风（暨顺风大酒店）”品牌27家，“顺风港湾”品牌7家，“新弘府”品牌1家，截至2019年5月，在上海共计35家门店。三大品牌各具特色，大型门店适应多功能接待，面向多层次人群、较小型门店提高精度，适应小规模的商务用餐。单店的布局和菜系的厚度相结合，保证了时间、空间的最大利用率。为确保统一经营理念，能多层次服务消费者，维护品牌的信誉度，所有门店全部采用自营模式。



在深扎上海餐饮市场的20多年里，顺风股份已初具规模，并总结了一套成功的经营模式，这套模式分为四大管理版块，其中分店管理是按地域分三片管理，分店只设店长、厨师长，前后有机配合；财务管理实现财务采用全部电算化，收银系统的严密性，仓库系统的准确性，财务系统的正规性，保证了企业健康发展，并能随时远程监控；为确保厨房量化统一，业务达到专业化，厨房管理要求操作追求精益求精、一丝不苟，保证了菜品的一贯性，打造良好的口碑；统一采购，分级验收（退货权），严控原材料质量。实行定价格、收货、结账三分离则为采购管理的标准。



因此，基于个性化的管理及运营模式，顺风股份的表现并不亚于同行，该公司在2016、2017及2018年度的营收分别为人民币91,957.16万元、人民币100,212.53万元及人民币121,624.53万元，净利润达到人民币8,043.19万元、人民币7,865.78万元及人民币8,023.84万元，营业收入增长率分别为4.36%、8.98%及21.37%。据悉，顺丰股份在2019年的业绩依然亮眼，总营业额达到人民币16亿元，其中外卖收入大约人民币6,500万元。自今年一月份疫情已经开始，在基本营业只有22天的情况下，2020年1月份顺风餐饮的营业收入就已达到1.5亿人民币。由此可见，顺风股份的整体营利能力稳健，未来可能有更大的增长空间。



如今的顺风股份，在吴稚亮先生的带领下，秉承着“衣食住行常人心，顺风顺水老百姓”、“做事正大光明，出品货真价实”服务宗旨，提供“以上海本地人的味道为基础，结合江浙一带的“本帮菜”风格，同时吸纳川、粤菜等其他菜系特点”的海派菜为主的大众餐饮服务。在顺风股份全员追求“顺风一家味，食客千口嘴”的共识下，顺风股份得到了上海人民的认可，积淀了稳定的客户群体。



多年来，顺风股份获奖无数，自2006年获得的“上海市著名餐饮品牌企业”至2019年的“年度资企业信用资质等级为AAA级”资质，几乎每年都有不同的奖项证书，可谓拿奖拿到手软的典型，诸多殊荣桂冠，也使顺丰餐饮的品牌成为上海餐饮本土的一块“金招牌”。



据悉，为了更好地发展这个品牌，顺风股份早于去年就退出了国内新三板市场打算往国际化方向发展。据市信息披露，顺风股份于2019年与香港上市公司国茂控股（08428.HK）达成战略性合作备忘录，共同推广、管理及发展在香港及内地现有及未来餐饮业务，并充分发挥各自的竞争优势，在品牌资源、客户资源和渠道等方面发挥协同效应。此举将是顺风股份踏入国际化资本舞台的第一步，从“老上海”走向“国际”，如此有“野心”的发展战略和日渐清晰的未来蓝图已然浮现在广大股民们眼前。



鉴于今年新冠状病毒疫情，客源量减少、租金及人力成本是餐饮业的巨敌，估计会影响业绩表现，但据了解，顺风控股的战略合作伙伴上海百联集团已给予顺风数月物业免租的支持，这个对于80%商铺租赁均来自于百联集团的顺风来说无疑是抵消了疫情带来的风险，加上公司自身稳健的经营能力，依托管理层丰富的经验迅速反应，推出多项措施，大幅度减轻了此次“疫情”带来的冲击。与此同时，市场估计在疫情得到控制及结束后，餐饮业势必迎来一波“报复式”的增长。在此关键的时间节点上踏上国际舞台，既是挑战，更是机遇，这使得人们不禁要问：“拥有了上海的顺风，是否还要拥有整个世界呢？”。







Feb 24, 2020 17:09 HKT/SGT

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