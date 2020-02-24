Monday, 24 February 2020, 07:34 HKT/SGT Share: 维亚生物获纳入恒生综合指数等7个指数 将成为深港通目标

香港, 2020年2月24日 - (亚太商讯) - 恒生指数有限公司于2020年2月21日收市后宣布截至2019年12月31日之恒生指数系列检讨结果，维亚生物科技控股集团（「维亚生物」或「公司」；股份代号：1873.HK），全球领先的基于结构的新药发现（「SBDD」）技术平台营运商，获纳入恒生综合指数、恒生医疗保健指数、恒生港股通指数、恒生港股通中小型股指数、恒生港股通小型股指数、恒生港股通香港公司指数及恒生港股通非AH股公司指数等共7个指数成分股。成分股变动将于2020年3月9日生效。获纳入恒生综合指数也意味着根据深交所对港股通目标的选择要求，维亚生物也将成为深港通下的港股通目标。



近年来，生物医药板块获得国内外投资者越来越多的广泛关注，此次维亚生物获纳入作为香港资本市场重要的指标之一的恒生综合指数、恒生港股通指数以及恒生医疗保健指数等指数成分股，是继2019年12月入选恒生香港上巿生物科技指数后，再次入选恒生公司主要指数，是对公司在资本市场表现及医疗健康行业影响力的充分肯定，有助于进一步提升公司在国内外投资者中的知名度。



恒生指数有限公司每季检讨恒生指数系列内的指数成分股，本次季检恒生综合指数共加入22只股票、剔除26只，成分股数目由480只减少至476只。



关于维亚生物科技控股集团

维亚生物的使命是成为全球创新型生物科技公司的摇篮。维亚生物现已开发一种极具拓展性的业务模式，将传统的服务换现金（CFS）模式与独有的服务换股权（EFS）模式相结合。集团的CFS业务为全球生物科技及制药客户的临床前阶段的创新药物开发提供世界领先的基于结构的药物发现服务，服务涵盖客户对早期药物发现的全方位需求，包括靶标蛋白的表达与结构研究、药物筛选、先导化合物优化直到确定临床候选化合物。集团的EFS业务亦向全球高潜力的生物科技初创公司提供药物发现及孵化服务。截至2019年6月30日，维亚生物已为全球388名生物科技及制药客户提供药物发现服务，研究过超过1,000个独立药物靶标，向客户交付超过11,000个独立蛋白结构，共计孵化37个早期研发项目。







Feb 24, 2020 07:34 HKT/SGT

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