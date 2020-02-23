Friday, 21 February 2020, 21:23 HKT/SGT Share: 安捷证券：写在内地疫情拐点可能来临之际

香港, 2020年2月21日 - (亚太商讯) - 安捷证券认为，此次新型冠状病毒疫情对股市的影响是一过性的，虽然建议投资者认真对待，但是不应影响医药行业的长期投资逻辑。



此次疫情不会改变医药行业的长期发展趋势，创新仍是行业的主旋律和核心竞争力。与此同时，医药行业的政策风险仍不容小觑，集采、降价等政策的启动与执行，年内有可能放慢，但不会放松。



在此，安捷证券推荐投资者关注以下3类股票：



受疫情推动，1Q20E市场需求增加的、存在业绩弹性的标的，如：国药控股(1099.HK)、华润医药(3320.HK)、上海医药(2607.HK)、东阳光药(1558.HK)、石药(1093.HK)、石四药(2005.HK)等；



受疫情带来的正面影响，有望长期获益的企业，包括：

1. 互联网医疗企业。主要原因是：1、政策支持。2、凭借“无接触、无交叉感染、7x24小时服务、闪电送药”的四大优势，在线问诊成为民众的最佳选择；3、需求增加带来流量的迅速增长，行业渗透率进一步提升，互联网医疗行业因此或将迎来长足发展。



涉及企业如阿里健康(241.HK)、平安好医生(1833.HK)等；



2. 体外诊断设备生产企业。疫情使国家、企业、民众意识到病原体快速检测和生命维持系统具有举足轻重的作用。由于COVID-19早期的临床表现与流感及流感导致的肺炎相似，快速检测并区分病原体对早诊断、早收治、避免医疗资源挤兑尤为重要，我们认为疫情结束后，体外诊断行业的发展有望延续。



涉及企业如迈瑞医疗(300760.CH)、万孚生物(300482.CH)、华大基因(300676.CH)等；



3. 疫苗生产企业。此次疫情是对民众传染病防护意识的大型再教育，疫苗是预防流行性传染病的最佳手段，我们认为未来二类疫苗的接种率和需求量有望得到显著提升。



涉及企业如康希诺(6185.HK)、华兰生物(002007.CH)、智飞生物(300122.CH)等；



4. CRO/CDMO企业。未来国家/企业对疫苗/新药的研发投入有望持续加大投入，CRO/CDMO是助力新药/疫苗的研发和生产的重要角色。



涉及企业如药明生物(2269.HK)、康龙化成(3759.HK)、维亚生物(1873.HK)等。



长期发展逻辑清晰，创新实力雄厚，竞争优势明显，行业地位稳固的医药龙头企业。疫情发展的背景下，此类医药企业受复工晚等影响使得1Q业绩可能不及预期，股价下跌时或产生机会，投资者可以考虑逢低买入，如百济神州(6160.HK, BGNE.US)、信达生物(1801.HK)、君实生物(1877.HK)、中国生物制药(1177.HK)、复星医药(2196.HK)等。





Feb 21, 2020 21:23 HKT/SGT

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