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来源 网龙网络控股有限公司 网龙与红黄蓝教育达成战略合作 携手探索在线学前教育发展空间

香港, 2020年2月20日 - (亚太商讯) - 全球领先的互联网社区创建者 - 网龙网络控股有限公司（“网龙”或“本公司”,香港交易所股票代号：777）欣然宣布，本公司与红黄蓝教育签订战略合作协议，携手探索中国在线学前教育发展空间。此次合作有助于本公司于学前教育及家庭教育领域发展多样化的在线教育产品及服务，亦能有效帮助本公司进一步打通中国早教及家庭教育市场，扩宽产品领域。



此次战略合作依托网龙于教育科技及产品方面的成果和优势，结合红黄蓝教育的平台资源，提供早期教育平台和产品，及共同探讨少儿英语领域线上线下融合发展模式；网龙还将利用教育产品游戏化的开发技术和经验，配合红黄蓝旗下亲子家庭课程内容进行升级和改编，为市场带来更具竞争力的产品；此外，本次合作将面向ToB和ToC层面开展广泛合作，共同推动学前教育的发展。



红黄蓝教育是国内领先的儿童早期教育企业，专注0至6岁幼儿的学前教育，目前在全国300多个城市以直营和加盟形式覆盖了近500家幼儿园和1300家亲子园，累计为数百万家庭提供了早期教育指导与服务，坐拥强大的学生基础及家长资源。凭借其优质的早教平台及产品，红黄蓝教育的学生人数、平台登记用户量持续上升。此外，红黄蓝教育拥有多样化的教育服务及产品，再结合网龙于在线教育方面的技术和专业知识，可进一步整合双方线上及线下的教育内容和资源，为中国的学前教育带来更多可能性。



网龙副董事长、华渔教育首席执行官梁念坚博士表示：“我们非常高兴能与红黄蓝教育成为战略层面的合作伙伴，相信这一次合作将助力本公司于学前教育市场夯实基础。本公司将充分发挥于教育信息化、科技与教育融合等多方面的技术和内容资源的优势，与红黄蓝教育进行深度合作。我们坚信，网龙强大的数字课程工具和在线课程解决方案，结合红黄蓝教育的家长及师生基础，将使双方共享协同效益。我们亦希望与红黄蓝教育的合作能够实现教育创新，促进教育公平。”



红黄蓝教育首席执行官史燕来女士表示：“我们很期待与网龙的合作，网龙是互联网行业教育创新的有力推动者。利用网龙现有的在线学习平台和VR、AR等数字学习技术，我们准备开发适用于在线教育市场的学前教育产品和平台。另外，我们期待公司本身在学生和家长资源方面的实力与网龙的数字课程工具和解决方案实现协同效应。我们希望双方在线上线下教育达成广泛而深层次的合作，相信我们能够共同努力实现教育创新和促进良好的家园共育，使教育服务变得更加灵活，内容获取更加方便，更好地服务于广大的家庭和孩子们。”



关于网龙网络控股有限公司

网龙网络控股有限公司（香港交易所股份代号：0777）是全球领先的互联网社区创建者，在开发和扩展多个互联网及移动平台方面拥有优良往绩，覆盖用户数以亿计，包括建立中国首个网络游戏门户－17173.com及打造中国最具影响力的智能手机服务平台－91无线，91无线于2013年以19亿美元出售给百度，此项重大交易是当时中国最大的互联网收购合并项目。



网龙成立于1999年，成功自主研发多个著名的旗舰游戏，包括《魔域》、《征服》和《英魂之刃》，是中国最具声誉及知名度的网络游戏开发商之一。此外，网龙近年积极扩展在线教育业务，管理层秉承“打造全球最大的在线学习社区”的愿景，旨在将“未来教室”普及至世界各地的学校。更多信息请访问 www.netdragon.com。



关于红黄蓝教育

红黄蓝教育创建于1998年，目前红黄蓝遍布中国，服务网络覆盖了近1300家亲子园和近500家高质量幼儿园，为0-6岁婴幼儿和家庭提供优质学前教育指导与服务。2017年9月27日，红黄蓝（NYSE:RYB）在美国纽约证券交易所挂牌上市。



如有投资者垂询，敬请联络：

网龙网络控股有限公司

周鹰女士

投资者关系高级总监

电话：+852 2850 7266 / +86 591 8390 2825

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