金嗓子热心公益 积极抗疫

香港, 2020年2月20日 - (亚太商讯) - 自今年一月起,新型冠状病毒感染肺炎疫情引起海内外高度关注,各国政府及时采取各项政策,防止疫情的扩散,中国社会各界万众一心、众志成城,正与时间赛跑,与新冠肺炎疫情抗争。



广西金嗓子集团抗击新冠肺炎向柳州市红十字会捐赠仪式



在此背景下,广西金嗓子集团(6896.HK)不仅克服困难恢复生产,更动用一切海内外力量,积极组织抗疫物资,先后向广西柳州市人民医院、工人医院、医疗急救指挥中心、红十字会等十多家医院及中国政府相关职能部门,以及武汉市青山区冠状病毒疫情指挥部捐款捐物,总价值约160万人民币。



新冠肺炎来势汹汹,金嗓子心系疫情,向一线的工作人员送上金嗓子喉片和金嗓子肠宝。此外,最新送达武汉的一批物资中,还包括了口罩、防护服和75%消毒酒精等防护必需品。“遇到这种事情,我们一定要齐心合力地,战胜这次病毒。武汉要加油!中国要加油!”集团董事长江佩珍在公开发言中表示,面对新冠肺炎疫情的扩散,金嗓子将持续密切关注疫情的发展,她坚信疫情是暂时的,疫情带来的影响和困难也是暂时的,疫情终将被战胜。



非处方药品几乎是每个家庭都会购买的产品,当中喉糖更是药箱中的必备品。金嗓子始建于1956年,至今营运已逾60年,目前已成为家喻户晓的品牌,其口号“嗓子不舒服,来颗金嗓子”更加是深入民心。许多人不知道,在半个世纪以前,金嗓子只是一家糖果厂,然而在多年的寒窗之后,摇身一变成为大型非处方喉糖制药厂,不但成功跻身中国中成药生产企业50强,更享有“国家级高新技术企业”、“中国优秀诚信企业”等荣誉称号。2019年年底,金嗓子(6896.HK)旗下的金嗓子喉片更获得中国非处方药物协会颁发“中成药‧咽喉类”第一名,产品价值得以进一步释放。



自成立以来,金嗓子一直心系社会,努力承担社会责任,热心公益。2003年抗非典时期,公司就及时将金嗓子喉片等药品送到北京小汤山医院,慰问战斗在抗非典第一线的医务工作者。2019年年底集团的“寒冬送温暖”活动中,金嗓子将230件崭新的过冬棉衣送到了广西省河池地区东兰县坡索小学和三江县良口乡仁塘小学的学生手中。这两所学校分别处于广西西部和北部偏远山区,经济落后,学生父母都常年外出打工,导致多数学生成为留守儿童。为了能让类似的孩子们过一个温暖的冬天,金嗓子坚持“寒冬送温暖”的活动,这也是金嗓子第21年向贫困山区的孩子们送去棉衣。



金嗓子喉片,造福人类,回报社会。关心社会热点问题,帮助弱势群体,热心公益,是上市企业不可推卸的责任。金嗓子亦一直向社会上的有需要人士伸出援手,履行企业的社会责任,多年来始终坚持从事慈善和公益事业,在生产质量和社会责任等各方面一丝不苟。







