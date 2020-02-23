Thursday, 20 February 2020, 16:00 HKT/SGT Share:

来源 Holista CollTech Ltd Holista携手美国Path-Away(R)研发商GICC LLC，共同为全球市场研发鼻香膏 Holista将含Path-Away(R)成分的消毒液的分销范围扩展至东盟，英国和欧洲

吉隆坡/珀斯/布卢夫顿, 2020年2月20日 - (亚太商讯) - Holista CollTech（ASX代码：HCT）（以下简称“Holista”或本公司）今日宣布，它将在马来西亚与合作伙伴一起共同研发和生产世界上第一款使用Path-Away®制成的鼻香膏。Path-Away®是一种基于植物的不含酒精的活性成分，已被证明可以杀死所有先前已知的冠状病毒，且不会对人造成伤害。



Path-Away®由Global Infection Control Consultants LLC（以下简称“ GICC LCC”）研发，该成分已被证明可杀死170多种病原体（包括病毒，细菌和真菌）。它可以杀死艾滋病毒以及极其顽固的结核分枝杆菌。马来西亚卫生部批准其对H1N1病毒有效。GICC LLC由其总裁兼首席研究科学家Arthur Martin博士创立，位于南卡罗来纳州布卢夫顿。



共同为全球市场研发鼻香消毒膏

Martin博士和Holista创始人兼首席执行官Rajen Manicka博士共同宣布：“Covid-19疫情爆发后，两家公司将扩大合作伙伴关系，并加快包含Path-Away®鼻香消毒膏的研发。”



两家公司预计将于2020年第一季度共同申请鼻香消毒膏的全球专利，并计划于2020年第三季度开始生产，然后在英国和欧洲的冬季开始前将其分销至全球分销。



鼻香膏将含有Path-Away®成分，它是由GICC LLC专有的一系列独立工厂和工艺制成的。Path-Away®会附着在病毒上，并通过抑制其吸收氨基酸（细胞的基本组成部分）的能力来削弱细胞壁。这迫使病毒细胞凝结在一起，并在此过程中几乎立刻杀死自己。



Martin博士说：“空气传播的病毒只能通过眼睛，嘴巴和鼻子进入人体。口腔受唾液酶保护，眼睛会产生泪液，其中含有可以破坏病毒表面蛋白质的特定酶。但是，鼻子温暖，潮湿且黑暗，尤其是在冬天。鼻腔通道富含脂肪和氨基酸，直接通向鼻窦，喉咙，当然还有肺，因此最易受到病毒的侵害。”



“我们很高兴与Holista合作研发出相当于NatShield™消毒液的鼻香消毒膏，因为口罩过于松散，无法完全贴合面部，不能为鼻子提供全方位保护。这可能会使小液滴进入口腔或鼻子。由于Path-Away®是基于植物的且不含酒精，因此对鼻子无刺激性，有效期为六个小时。”他补充道。



手持消毒液最新进展；与菲律宾装瓶商合作

由Holista研发的含有Path-Away®的手持式NatShield™消毒液目前在马来西亚装瓶，并在东盟的10个国家/地区销售。当地药房的存货已用尽，Holista表示其已与菲律宾的3家装瓶商合作来满足订单需求。



Holista CollTech首席执行官Rajen Manicka博士说：“鉴于对Covid-19的担忧，Holista努力满足马来西亚和澳大利亚本地对消毒液的需求。”



分销拓展至东盟外（包括英国和欧洲）

GICC LLC已同意向Holista授予Path-Away®在东盟以外（包括英国和欧洲）的营销和分销权。Holista将向英国和欧洲分销NatShield™消毒液和鼻香消毒膏。Holista还将与GICC LLC在北美市场合作，销售NatShield™消毒液和鼻香消毒膏。



“我们也感谢Martin博士和GICC LCC授予Holista针对Path-Away®的欧洲分销权。我们很高兴与Martin博士的团队针对Natshield™消毒液在北美市场进行合作。”他补充说。



净化建筑物和设施中气流的设备

在资深工程师Martin博士的领导下，GICC LCC还开发了一套设备和过程，可帮助在机场，交通枢纽，医院，学校和工厂等建筑物中部署Path-Away®，以改善空气质量。解决方案包括将含有Path-Away®的薄雾泵入空调和通风系统，以消灭此类封闭公共场所中存在的致命病原体。



PathAway®已在多个国家和市场领域使用了十多年，用以预防疾病和提高生产效率。



GICC LLC曾于2009年使用PathAway®在H1N1流感爆发期间为马来西亚提供帮助，并在2003年的SARS爆发期间为新加坡提供了帮助。



Holista现将在中国大陆，澳门，香港和台湾地区以外的亚太地区独家代理该技术。



资金更新

正如本月早些时候公司向澳大利亚证券交易提交的公告，自2020年初以来，该公司已利用资本控制配售协议（Acuity Capital Control Placement Agreement, 简称CPA）成功筹集了超过$ 2,600,000的资金。这笔资金将用于开发鼻香消毒膏，发展现有的区域市场以及新的欧洲市场，且不会中断业务运营。



Holista CollTech Ltd简介

Holista CollTech Ltd（以下简称“Holista”）是一家以科研为重心的生物技术公司，由Holista Biotech SdnBhd与CollTech Australia Ltd.合并而成。集团总部位于珀斯，在马来西亚拥有广泛业务。该公司致力于为全球市场提供一流的天然成分和健康产品。Holista是草药和成分研究的领导者，旨在为消费者提供更健康的食品。



Holista在澳大利亚证券交易所（“ ASX”）上市，致力于研究、开发，制造和销售“健康型”产品，以满足针对天然药物的未被满足且不断变化的需求。Holista的配料组合包括低GI烘焙产品，低钠盐，低脂油炸食品和低热量糖，同时又不影响口味，气味和口感。Holista仍是唯一一家使用专利提取方法生产绵羊胶原蛋白的公司。更多资讯，请访问http://www.holistaco.com



进一步咨询，请联系：

企业事务与商机

Rajen Manicka博士： rajen.m@holistaco.com

常规咨询：enquiries@holistaco.com



媒体与投资者关系咨询

WeR1 Consultants Pte Ltd

E: holista@wer1.net; P: +65 67374844



Feb 20, 2020 16:00 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

