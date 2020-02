Wednesday, 19 February 2020, 09:51 HKT/SGT Share: 中航国际控股私有化渐成,接受要约为最佳选择

香港, 2020年2月19日 - (亚太商讯) - 中航国际控股(00161.HK)于上周五在深圳召开股东特别大会及H股类别股东大会,其去年10月提出的私有化及后续吸收合并议案在股东大会上获得批准。



据中航国际控股公告,撤销上市地位及合并的特别决议案在股东大会及H股类别股东会议上分别取得了99.97%和99.86%的高票赞成,远高于同期提出私有化并已达至无条件的华能新能源(00958.HK),亦为近年来要约私有化案例中最高。据悉,本次独立股东出席率近60%,为中航国际控股类别股东会历史最高,较10年内所有类别股东会平均出席率高出44个百分点。受新冠疫情影响,仍达至如此高的出席率及支持率,可见独立股东支持私有化热情之高。



此次私有化,控股股东给出的要约价格溢价率远高于市场先例,且覆盖了绝大部分的历史交易价格,是一个大股东与小股东双赢的机会。中航国际控股的私有化计划颇受股东支持也在意料之中。最近爆发的新冠疫情使全球经济收到冲击。中航国际控股旗下的国际工程与贸易物流业务必定深受影响。在此情况下,独立股东接纳大股东的要约,趁早高价套现离场是明智的投资选择。



需特别注意的是,私有化议案获得投票批准只是成功私有化的第一步,还需在3月6日前有超过90%的独立股东能办理接纳要约手续。各股东要想将要约对价尽早收入囊中,需于3月6日下午四时前将要约接纳表格递交至股份登记处。(请股东详洽各托管行接纳要约最终截止日期,或提前至3月3日/4日。)



看似简单的流程,往往都是最容易被忽略的地方。过往就有不少小股东在H股私有化中忘记递交要约接纳表格的案例,以至于无法及时获取私有化对价,造成不必要的损失后才后悔不迭。若果公司私有化成功了,中航国际控股已从H股退市,未接纳要约的股东可能将持有没有流通市场的股票,无法及时变现,在后续吸收合并完成后,未接纳要约的股东股份也最终还是要按同样的要约价格换回现金,实现退出,但时间上大大滞后,且程序更为繁琐。



近来也有小股东表示,想要递交要约接纳表格却不懂操作。如果股东是通过券商或托管行持有公司股票,那么自行递交要约接纳表到股份登记处是无效的,需要股东及时与托管券商或银行取得联系,向其确认接纳H股要约的操作流程及截止时间,并按要求提交指示,办理相关操作。股东也应该留意查收电子邮件、信件,关注托管银行或券商发出的要约接纳信息;有网络银行或手机银行APP的股东,可以看一看自己账户内的“我的投资-公司行动”栏目,直接在网络或手机上操作。一般而言,各券商或托管行的要约接纳截止日期比3月6日还要早2-3天,如果股东通过券商或托管行持有公司股票,切记趁早联系券商或托管行,在指定时间之前发出要约接纳指令。







