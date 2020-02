Tuesday, 18 February 2020, 18:34 HKT/SGT Share: 佳源国际增发2022年到期美元优先票据

香港, 2020年2月18日 - (亚太商讯) - 2020年伊始,房企海外发债已迎来井喷,国内众多房企纷纷加入新一年的美元债发行阵营。其中就包括佳源国际(简称“佳源国际”,02768.HK,穆迪:B2,标普:B)。据悉,佳源国际于今天增发2022年到期票息13.75%的优先票据,规模6750万美元,将于2月24日(T+4)进行交割,并在香港交易所上市。增发后,将立即与原票据进行合并,形成单一系列。此票据由佳源国际控股直接发行,预期发行评级B3/B-(穆迪/标普)。募集资金将用于现有债务再融资。



目前市场对中资美元债需求十分高涨。离岸市场持续看好中资发行人发行的美元债券。佳源国际也在开年后陆续进行了三笔增发,总募集资金近1.6亿美元,可以看到市场对佳源国际发展的高度认可和强有力的信心。



据此前公告显示,佳源国际在2019年完成全年合约销售288.68亿人民币,不仅超额完成年初设定的合约销售目标,且同比大幅增长43%,保持了上市以来的高增速。今年1月,通过多措并举,佳源国际的合约销售达到16.38亿人民币,同比增幅高达56%,延续了去年的良好销售势头。尽管疫情爆发短期对房地产行业产生一定压力,但通过一系列有效防控措施和经济提振手段,期待2020年房地产行业能保持稳定的态势。







Feb 18, 2020 18:34 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network