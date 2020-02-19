Tuesday, 18 February 2020, 18:34 HKT/SGT Share: 佳源国际增发2022年到期美元优先票据

香港, 2020年2月18日 - (亚太商讯) - 2020年伊始，房企海外发债已迎来井喷，国内众多房企纷纷加入新一年的美元债发行阵营。其中就包括佳源国际（简称“佳源国际”，02768.HK，穆迪：B2，标普：B）。据悉，佳源国际于今天增发2022年到期票息13.75%的优先票据，规模6750万美元，将于2月24日（T+4）进行交割，并在香港交易所上市。增发后，将立即与原票据进行合并，形成单一系列。此票据由佳源国际控股直接发行，预期发行评级B3/B-（穆迪/标普）。募集资金将用于现有债务再融资。



目前市场对中资美元债需求十分高涨。离岸市场持续看好中资发行人发行的美元债券。佳源国际也在开年后陆续进行了三笔增发，总募集资金近1.6亿美元，可以看到市场对佳源国际发展的高度认可和强有力的信心。



据此前公告显示，佳源国际在2019年完成全年合约销售288.68亿人民币，不仅超额完成年初设定的合约销售目标，且同比大幅增长43%，保持了上市以来的高增速。今年1月，通过多措并举，佳源国际的合约销售达到16.38亿人民币，同比增幅高达56%，延续了去年的良好销售势头。尽管疫情爆发短期对房地产行业产生一定压力，但通过一系列有效防控措施和经济提振手段，期待2020年房地产行业能保持稳定的态势。







Feb 18, 2020 18:34 HKT/SGT

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