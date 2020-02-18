中信国际电讯CPC跨国云端桌面、远程接入服务让业务不中断

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|中信国际电讯CPC
|Sept 2, 2019 16:32 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC荣膺Frost & Sullivan 2019最佳实践奖 (Best Practices Award)
|June 19, 2019 15:05 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC宣布任命环球业务及伙伴拓展部新任高级副总裁 积极拓展全球业务和增强业务伙伴关系
|June 3, 2019 17:38 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC和应科院宣布携手合作共同开发糅合增强现实技术的新一代操作和维护方案
|May 6, 2019 10:26 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC进一步优化TrueCONNECT™ Hybrid软件定义广域网方案，结合尖端SD-WAN为市场带来创新方案
|Dec 7, 2018 18:30 HKT/SGT
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中国跨境数据通信产业联盟2018年度会员大会在北京成功召开
|Nov 23, 2018 12:40 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC再次赢得业界殊荣 获颁「最佳云端服务供应商」奖项
|Sept 24, 2018 17:42 HKT/SGT
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「中信国际电讯CPC X TutorABC 」共创全球数字化教育科技新里程
|July 3, 2018 11:00 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC荣膺两项国际殊荣
|June 29, 2018 10:09 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC推出TrueCONNECT(TM) Hybrid 软件定义广域网方案 全面提升分布式企业的灵活性
|Mar 5, 2018 15:23 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC宣布任命欧洲区新任董事总经理 并为欧洲、GIS地区分公司完成名称更新
|Oct 26, 2017 09:36 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC公布Linx Telecommunications B.V合并后新名称 迈进新时代 将世界连系至「数字丝绸之路」
|Aug 17, 2017 12:33 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC公布其附属公司正式启用北京科创云数据中心
|July 11, 2017 09:26 HKT/SGT
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Darktrace与中信国际电讯CPC达成战略性合作协议
|May 8, 2017 17:31 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC成为香港第一家基建即服务供应商 取得首个针对云服务安全为主的ISO 27017国际认证
|Feb 2, 2017 18:04 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC完成收购Linx Telecommunications电讯业务
|Nov 8, 2016 11:54 HKT/SGT
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中信国际电讯完成收购中信电讯整楝大厦
|July 11, 2016 15:18 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC 推出「四大策略」 加强创新理念 促进业务扩张
|July 7, 2016 18:59 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC 推出「四大策略」 加强创新理念 促进业务扩张
|Apr 28, 2016 08:33 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC宣布收购Linx Telecommunications电讯业务
|Feb 18, 2016 23:21 HKT/SGT
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中信国际电讯CPC、中信网络及蓝汛成功建立战略业务合作关系
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