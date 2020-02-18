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来源 中信国际电讯CPC 中信国际电讯CPC跨国云端桌面、远程接入服务让业务不中断 远程办公方案迎接抗疫长期战

香港, 2020年2月18日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）宣布，协助企业防疫，提供可快速开通部署的遥距工作解决方案(云端桌面 - DaaS、遥距接入 - IPSec VPN及SSL VPN等等)，员工只要透过智能设备，就能跨国支持中、港、澳、台、东南亚及欧洲等据点，安全且稳定的链接企业内部重要系统，同时，最大化提升居家工作协同效率。



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「春节假期过后，我们就收到来自不同产业的遥距联机方案询问，来面对疫情所产生的居家办公需求，中信国际电讯CPC快速提出免费支持及优惠方案给既有跟非既有客户。」中信国际电讯CPC产品部副总裁蓝泰来强调：「随着新型冠状病毒疫情扩散，中国主要城市面临延后开工、不同程度封城与管制。 很多企业员工亦暂缓到中国工作或避免外访出差，疫情对企业如何维持防疫期间正常运营及处理相关业务是一大挑战。而支持需居家隔离或在家工作的员工都能透过遥距办公，与公司同步作业并无缝联系，更需要大量IT资源配合。 故此，许多跨国企业面对遥距联机及专线网络需求实时大增，更有可能面对既有资源不足、远程桌面负载超重，在家工作员工无法进入企业内部重要系统等问题。」他也坦言，这是一个让IT部门来检视面对未来不可预期或灾难时，IT如何监控管理风险的机会，「虽然重灾区于中国内地，但目前多国的禁飞及禁制入境，对于跨国企业来说应全面性检视在这次经验中如何改善跨国IT资源」，本地及异地云端灾备/备份、IPSec VPN、SSL VPN等弹性方案让企业面对防疫时期，可让业务不中断。



中信国际电讯CPC也发现，面对疫情的急速扩展，部分地区在家工作的规模可能会数以月计，客户除了要求快速部署完成之外还要稳定服务。另外，企业也必须开始考虑全球各国禁飞禁入境所带来的影响。因此，中信国际电讯CPC此次从跨国「云网融合」的角度提供给客户应变解决方案，包括：云端桌面、IPSec VPN、SSL VPN等等，减轻企业因抗疫隔离所受到的冲击。这样一方面可保护员工，减少风险，让员工能采取在家上班、远程办公的模式来迎接抗疫长期战，同时让各地的员工突破距离与地点的限制，简易快捷的远程联机至企业内网，高度安全地提取数据或使用内部应用，犹如在公司协作一样方便，确保企业保持高效运转。



关于中信国际电讯 CPC

中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司的全资附属公司（香港交易所股份代号：1883），公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供可高度扩展的客制化方案，以满足他们特定的ICT需求。



中信国际电讯CPC的服务遍及全球，不论在东、西方地区均有在地优势，成为领先的「服务在地，连接全球」的信息技术方案伙伴，真正实践了「创新‧不断」的服务理念。作为数字世界赋能者，公司致力推动数字化，在主要目标市场积极发展信息技术，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的实际价值，持续为他们的业务发展带来更高的生产力，灵活性及成本效益，最终实现全球数字化。



作为香港首个获得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017 ICT服务相关认证的服务供应商之一，中信国际电讯CPC业务版图覆盖全球，包括部分亚洲、欧洲及美国高增长市场的地区，超过140个网络服务据点，18个云服务中心，30个以上的数据中心及2个全天候的安全运作中心，承诺给予客户最优质的服务。



请浏览 www.citictel-cpc.com 获取更多信息。



传媒查询：

Rowena Leung

中信国际电讯CPC

(852) 2170 7536

电邮：rowena.leung@citictel-cpc.com







Feb 18, 2020 16:27 HKT/SGT

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