Tuesday, 18 February 2020, 11:21 HKT/SGT Share: Cool Link (Holdings) Limited (8491.HK) 公布收购网上医疗平台及医疗中心项目

香港, 2020年2月18日 - (亚太商讯) - Cool Link (Holdings) Limited（股份代号：8491.HK）连同其附属公司（本集团）欣然宣布，继早前收购一间从事分销「美卫加Miriguard」产品（可消灭冠状病毒之消毒及杀菌产品）的公司（「先前收购事项」）后，将收购（i）一间主要业务为开发及运营提供网上医疗服务网上平台（「网上医疗平台」）之30%股权；及（ii）一间主要业务为于其医疗中心透过网上医疗平台提供医疗诊断及治疗的公司之30%股权（统称「收购事项」）。



该网上医疗平台为一站式互动平台，连接终端用户与执业医生、专科医生及提供医疗服务的医疗链，分为两大类，即（i）医疗咨询；及（ii）医疗产品管理，且专注于包括香港在内的大中华地区。就医疗咨询服务而言，网上医疗平台让当地及海外用户在网上远程接受医生问诊，并安排预约面对面看诊及治疗。执业医生及专科医生可根据文字、语音及视像的传讯及用户所提供的健康数据，以及连接至网上医疗平台的健康数据设备，为用户提供远程问诊及诊断。网上医疗平台合作的执业医生及专科医生的执业范围包括全科、家庭医学、预防医学，以及为有需要的家庭提供轻症药物及旅行药物，随着更多执业医生及专科医生与网上医疗平台合作，预期执业范围于未来将进一步扩展。



医疗产品管理服务能让用户在看诊后获得处方药，并通过在（香港境内外的）指定地点自行领取或运送的方式购买其他非处方药及保健产品。网上医疗平台专注于香港用户，其后将有意扩展至大湾区用户。



网上医疗平台的业务模式可通过以下方面获得收入：（i）来自医疗咨询及治疗的收入分成；（ii）来自购买保健品的收入分成；（iii）通过担任医疗产品中介及销售OEM医疗产品的销售佣金；（iv）在网上医疗平台上植入第三方广告。



医疗中心为新概念的全科医疗及家庭医疗中心，该中心利用信息科技（包括使患者可网上预约医疗咨询的网上医疗平台）提供网上及线下医疗服务。医疗中心透过网上医疗平台监控患者包括运动及饮食等的健康数据，从而着重于预防医学及患者的整体健康状况。医疗中心位于香港观塘。由于其战略地点位于商业及住宅区域，紧邻银行及保险公司等住宅及中高级写字楼，故其主要客户包括附近的中高端病患者。



集团认为，鉴于近期新型冠状病毒（COVID-19）的爆发规模扩散以及对健康问题的日益关注，网上医疗咨询的需求及必要性不断增加，以至于患者可方便及时地接受医疗咨询，同时可减少传染他人的机会，同时网上医疗平台可有助减轻前线医务人员的压力及负担。



通过订立收购事项，集团可开拓新的业务领域，并肩负与先前收购事项具有协同效 应的企业社会责任。



早前收购分销「美卫加Miriguard」消毒及杀菌产品



集团早前就收购一间获授在香港、澳门及新加坡独家分销「美卫加Miriguard」产品及使用该品牌商标的消毒及杀菌产品公司，与Dove Biotech Asia Limited订立买卖协议。「美卫加Miriguard」产品获认证能有效根绝包括冠状病毒等多种病毒及细菌。



而「美卫加Miriguard」首批共约202,500毫升消毒及杀菌产品已售罄，当中40,000毫升送赠予本港前线医护人员。



「美卫加Miriguard」产品为多用途消毒╱杀菌产品，根据六项国际获认证实验室（包括SGS）的实验室试验，证实美卫加产品能有效根绝各种病毒及细菌，包括冠状病毒（例如中东呼吸症候群冠状病毒（MERS-CoV）、H5N1及H7N9禽流感）。公司计划取得美国食品药品监督管理局批准使用「美卫加Miriguard」产品预防新型冠状病毒。



「美卫加Miriguard」产品在使用时会产生一层可即时杀死病毒和细菌、真菌及霉菌的抗菌保护层，消毒效力强持久。鉴于近期新型冠状病毒的大规模爆发，消毒╱杀菌产品的需求遽增，因应市民卫生意识的提高，预计市场相关需求殷切。本集团藉此收购项目开发新业务领域及拓阔收入来源。根据市场需求评估，我们预期由现时至2021年年底，中国内地、香港、澳门及新加坡将有超过105,000,000毫升美卫加产品的需求。







Feb 18, 2020 11:21 HKT/SGT

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