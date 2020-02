Tuesday, 18 February 2020, 11:00 HKT/SGT Share: 兴业银行香港分行推出措施保障跨境金融服务支持疫情防控

香港, 2020年2月18日 - (亚太商讯) - 兴业银行香港分行在疫情防控的特殊时期,切实贯彻落实兴业银行总行加强跨境金融服务支持疫情防控工作的要求,推出一系列措施,确保为境内外客户提供优质服务。



首先,建立疫情防控跨境业务绿色通道,对与医药及其他抗疫情活动相关的跨境项目和业务,在分行内部建立白名单和信贷审批、债券承销绿色通道,提升审批速度。还将推出利率、费率优惠和手续费减免措施,对与医药及其他抗疫情活动相关的项目和跨境业务,执行融资利率、承销费率优惠措施。同时,疫情防控相关的医疗机构、医药及设备生产及供应企业、进口企业等在进口防疫物资时,一律免收结算手续费,外汇兑换业务以成本价办理。另外,客户通过本分行向慈善机构、疫情防控区专用账户等汇划捐赠款项、防疫专用款项,一律免收汇出汇款手续费。



为应对疫情防控特殊时期的需要,兴业银行香港分行各前线部门还将加强宣传,引导境内外客户通过在线渠道办理业务,培养客户在线交易习惯,减少接触性感染和交叉感染风险。对于转账、定存等业务,鼓励全部客户采用本行企业网银办理。对通过网银办理转账业务的客户,将免收转账手续费。



兴业银行香港分行将与境内重点疫情防控区域分行加强联络,帮助其辖内企业及在港公司度过难关,协助境内分行及其辖内客户与境外代理行、客户等进行沟通,解决业务办理过程中的问题,确保相关跨境业务保持顺畅。



据悉,自疫情发生后,兴业银行把疫情防控作为当前最重要最紧迫的工作,首批捐款人民币3000万元驰援武汉,开辟金融服务绿色通道,持续加大疫情防控领域金融支持。据不完全统计,截至目前,兴业银行共为卫生防疫、医药用品制造及采购、医疗流通企业等疫情防控领域企业发放贷款超过50亿元人民币;为湖北、湖南、上海、山东、辽宁等多个省市疫情防控企业提供供应链融资超过10亿元人民币。在这一场疫情防控的阻击战中,兴业银行香港分行将全力以赴,联合兴业银行总行及境内各分行,做好跨境金融服务对疫情防控工作的支援保障。全体香港分行员工亦将坚守岗位,攻克时艰,保证各项关键业务平稳运行。



待到春来,我们再相聚!







