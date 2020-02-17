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Monday, 17 February 2020, 09:52 HKT/SGT
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中航国际控股（0161.HK）：私有化议案获通过，距离成功一步之遥

香港, 2020年2月17日 - (亚太商讯)  - 中航国际控股（00161）公告，母公司中航国际提出的私有化议案、撤销上市地位及吸收合并相关议案已获上市公司股东大会正式通过。

据悉，在2月14日举行的股东特别大会和H股类别股东会议分别以99.97%和99.86%的赞成率，通过批准撤销上市地位及合并的特别决议案，支持率高于近期同类案例。本次独立股东出席率达到约58%，为上市公司类别股东会历史最高，且在新冠肺炎疫情影响下的环境内达成，实属难得，足见股东的热情和支持度非常高。

本次议案通过离私有化成功仅一步之遥，后续还需股东于3月6日下午四时前递交要约接纳表格；股票寄存在券商或托管行的股东，建议于3月4日之前联系券商或托管行，预留足够时间办理。

中航国际控股指出，假设母公司接获至少90%的独立H股股份之有效接纳，H 股收购要约于3月6日或之前成为无条件，预期将于4月17日退市。



Feb 17, 2020 09:52 HKT/SGT
话题 Press release summary

部门 金融, 业务
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