Friday, 14 February 2020, 17:03 HKT/SGT Share: 《大富翁10》首次使用粤语配音，上线后蝉联当月国产单机销量第一

香港, 2020年2月14日 - (亚太商讯) - 1月14日，风靡华人圈的经典系列新作《大富翁10》，正式迎来了30周年以来历代系列作品的首次粤语配音。大宇信息表示，本次选择于华人重大节庆日前上线粤语版本，即为专门响应广大港澳玩家自新作上线以来强烈的配音需求，同时希望能够借节日效应，为玩家在假日期间闲暇之余，提供一个可供全家人同享的娱乐消遣方式。



















首次粤语配音重磅上线 专注提升港澳玩家体验



据悉，由大宇信息推出的策略益智游戏《大富翁》系列于 1989 年推出第一代至今，已问世足足30年。对于港澳本土玩家而言，其更是自推出以来即流行于华人文化圈内，不仅孙小美、钱夫人、阿土伯等人物的形象深受大众所喜爱，其以游戏形式呈现的土地交易、股票等玩法系统，也因贴近现实绝大多数港澳人工作领域，成为自身未来进行资本操作启蒙的不二之选。



尤其是70、80、90等几代玩家群，得益于电子游戏发展迅速受其影响最深，几乎所有玩家都一定听过或者有玩过大富翁，而得益于港澳玩家的鼎力支持，大富翁游戏也始终长盛不衰，并成为了华人文化圈中的国民级游戏。



大宇信息于本次更新时指出，历年以来深感港澳玩家对《大富翁》系列的喜爱与支持，本着为港澳玩家提供更优秀游戏体验之理念，因此不惜成本为《大富翁10》包括NPC在内的所有游戏人物增加专业粤语配音更新。本次所挑选的配音团队，包括配音演员、配音导演、调音师在内的人员，均拥有丰富的影视、动漫、游戏配音经验，可为港澳玩家提供最佳本土粤语视听体验。



3月销量全球销量破35万 《大富翁》系列魅力不减



据大陆地区数据统计机构“国游销量”报告显示，自《大富翁10》2019年10月于STEAM平台上线以来，其已连续成为2019年10月和11月的国产单机销量榜榜首。而在其所发布的2019年度《国游单机销量年榜》中，《大富翁10》位列第8名。



该份榜单数据来自官方管道和各游戏平台公开网络数据推算，收录了2019年新发售的PC国产单机游戏，并不包括往年发售的长卖游戏，且不包含主机和手机移动平台。据官方资料披露，《大富翁10》仅在STEAM平台的全球销量已破35万，为历代作品中表现较为突出的一款精品续作。



作为具备特殊纪念意义的第十款作品，《大富翁10》不仅选择回归至PC平台，更在保留系列基础核心玩法的基础上，着重于玩家看中的多个方面进行改进，如提升了3D画面效果、开发了更多游戏模式，以及在线玩法与联机质量的优化等。



其在买卖地产的“传统”玩法基础上，增加了新的“热斗”玩法，相比较传统玩法，热斗关卡节奏更快，玩起来更加紧张刺激。同时，《大富翁10》也增强了联机游戏体验，在联机模式中，玩家可以创建房间，通过互联网邀请好友加入，自由设置游戏人数、组队方式、比赛节奏。



此外，自登陆STEAM平台后，《大富翁10》就不断针对内容深度、游戏节奏和网络体验等方面持续优化游戏体验。补充新角色、增加新地图，截至2020年1月，《大富翁10》已上线8名游戏角色、12张游戏地图，每名角色还有4套服装造型供玩家选择装扮。同时，游戏更新了自定义金钱和物价的功能，以方便玩家灵活控制游戏时间。技术团队也优化了服务器架构，提高了网络稳定性。最终通过制作团队不断优化游戏体验和增加内容，《大富翁10》的好评率持续上升 。



《大富翁10》集结了历代的精髓，分量充足的故事与传记模式隐藏要素，老玩家能在其中找到熟悉的回忆，未接触该系列的新手也同样适合，来认识这款陪伴老少玩家走过三十年的老朋友。



值此新春佳节来临之际，《大富翁》同大家拜个早年，春节玩的开心，发大财！







Feb 14, 2020 17:03 HKT/SGT

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