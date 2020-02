Friday, 14 February 2020, 17:03 HKT/SGT Share: 《大富翁10》首次使用粤语配音,上线后蝉联当月国产单机销量第一

香港, 2020年2月14日 - (亚太商讯) - 1月14日,风靡华人圈的经典系列新作《大富翁10》,正式迎来了30周年以来历代系列作品的首次粤语配音。大宇信息表示,本次选择于华人重大节庆日前上线粤语版本,即为专门响应广大港澳玩家自新作上线以来强烈的配音需求,同时希望能够借节日效应,为玩家在假日期间闲暇之余,提供一个可供全家人同享的娱乐消遣方式。



















首次粤语配音重磅上线 专注提升港澳玩家体验



据悉,由大宇信息推出的策略益智游戏《大富翁》系列于 1989 年推出第一代至今,已问世足足30年。对于港澳本土玩家而言,其更是自推出以来即流行于华人文化圈内,不仅孙小美、钱夫人、阿土伯等人物的形象深受大众所喜爱,其以游戏形式呈现的土地交易、股票等玩法系统,也因贴近现实绝大多数港澳人工作领域,成为自身未来进行资本操作启蒙的不二之选。



尤其是70、80、90等几代玩家群,得益于电子游戏发展迅速受其影响最深,几乎所有玩家都一定听过或者有玩过大富翁,而得益于港澳玩家的鼎力支持,大富翁游戏也始终长盛不衰,并成为了华人文化圈中的国民级游戏。



大宇信息于本次更新时指出,历年以来深感港澳玩家对《大富翁》系列的喜爱与支持,本着为港澳玩家提供更优秀游戏体验之理念,因此不惜成本为《大富翁10》包括NPC在内的所有游戏人物增加专业粤语配音更新。本次所挑选的配音团队,包括配音演员、配音导演、调音师在内的人员,均拥有丰富的影视、动漫、游戏配音经验,可为港澳玩家提供最佳本土粤语视听体验。



3月销量全球销量破35万 《大富翁》系列魅力不减



据大陆地区数据统计机构“国游销量”报告显示,自《大富翁10》2019年10月于STEAM平台上线以来,其已连续成为2019年10月和11月的国产单机销量榜榜首。而在其所发布的2019年度《国游单机销量年榜》中,《大富翁10》位列第8名。



该份榜单数据来自官方管道和各游戏平台公开网络数据推算,收录了2019年新发售的PC国产单机游戏,并不包括往年发售的长卖游戏,且不包含主机和手机移动平台。据官方资料披露,《大富翁10》仅在STEAM平台的全球销量已破35万,为历代作品中表现较为突出的一款精品续作。



作为具备特殊纪念意义的第十款作品,《大富翁10》不仅选择回归至PC平台,更在保留系列基础核心玩法的基础上,着重于玩家看中的多个方面进行改进,如提升了3D画面效果、开发了更多游戏模式,以及在线玩法与联机质量的优化等。



其在买卖地产的“传统”玩法基础上,增加了新的“热斗”玩法,相比较传统玩法,热斗关卡节奏更快,玩起来更加紧张刺激。同时,《大富翁10》也增强了联机游戏体验,在联机模式中,玩家可以创建房间,通过互联网邀请好友加入,自由设置游戏人数、组队方式、比赛节奏。



此外,自登陆STEAM平台后,《大富翁10》就不断针对内容深度、游戏节奏和网络体验等方面持续优化游戏体验。补充新角色、增加新地图,截至2020年1月,《大富翁10》已上线8名游戏角色、12张游戏地图,每名角色还有4套服装造型供玩家选择装扮。同时,游戏更新了自定义金钱和物价的功能,以方便玩家灵活控制游戏时间。技术团队也优化了服务器架构,提高了网络稳定性。最终通过制作团队不断优化游戏体验和增加内容,《大富翁10》的好评率持续上升 。



《大富翁10》集结了历代的精髓,分量充足的故事与传记模式隐藏要素,老玩家能在其中找到熟悉的回忆,未接触该系列的新手也同样适合,来认识这款陪伴老少玩家走过三十年的老朋友。



值此新春佳节来临之际,《大富翁》同大家拜个早年,春节玩的开心,发大财!







