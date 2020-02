Friday, 14 February 2020, 08:39 HKT/SGT Share: 韩国加密货币交易所APRObit采用Bitfinex联合订单系统,于3月启动

韩国, 2020年2月14日 - (亚太商讯) - 新的韩国加密货币交易所APRObit将于3月上线,它将采用全球最大的加密货币交易所之一Bitfinex的联合订单系统。



韩国首个IEO交易所Tokenman的创始人Park Jae-Soon将担任新交易所的董事长。 Park在加密货币行业拥有丰富的经验。他是加密货币业务战略家,曾在韩国最大的加密货币社区Bitman中任职。



在由张江耀(Andy Cheung)领导的区块链咨询公司Bitwork的加速推动下,APRObit组成了一个强大的咨询委员会,形成了区块链公司的全球联盟,并找到了应对订单流动性挑战的解决方案 。



中国亿万富翁赵东和科技企业家张江耀(Andy Cheung)同是APRObit的投资者和顾问。赵东是Bitfinex股东,对等借贷平台Renrenbit的创始人;张江耀為OKEx前首席运营官,现为区块链咨询公司Bitwork的首席执行官,衍生品加密货币交易所ACDX的创始人 。



APRObit是韩国第一个采用Bitfinex联合订单系统的交易所,这将使其用户能够连接世界上深度最强的市场之一。 Park认为,这将解决大多数新交易所在其业务初期所面临的流动性问题。



由于Upbit终止了与Bittrex的订单合作关系,因此APRObit将成为韩国唯一共享国际交易所市场深度的加密货币交易所。



APRObit完全符合FATF(金融行动工作组)的指导,将提供0.05%的低基本交易费,可使用其APRO币将其折价至100%。平台将提供法币和币币交易。



APRObit由风险投资,技术公司,安全公司和各种协会的全球联盟共同开发,其中包括亚洲最大的加密货币ATM和OTC公司Genesis Block,Renrenbit(持有超过20,000个BTC资产的数字货币包开发商)以及AAIL(应用人工智能实验室)–机器学习算法和AI架构的专业组织。该联盟将有助于未来全球扩展中的交易所,并建立一个可持续的区块链生态系统。



“我们将为韩国用户提供由全球公司联盟建立的新交易经验。 APRObit将成为韩国与全球加密货币市场之间的桥梁。” APRObit主席Jae-Soon Park说。



APRObit是韩国的一种加密货币交易所,提供法币和币币交易服务。这是韩国第一个使用Bitfinex的联合订单簿系统的交易所,它使客户能够连接世界上深度最高的市场之一。该交易所是由包括Genesis Block,Renrenbit和AAIL在内的全球联盟共同开发的,它将为韩国交易者打开通往全球加密货币市场的大门。







