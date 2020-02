Thursday, 13 February 2020, 14:59 HKT/SGT Share: 大发地产设立1000万元抗疫专项基金,全球驰援物资顺利送达抗疫前线 众志成城,抗击疫情

香港, 2020年2月13日 - (亚太商讯) - 2020年1月29日晚间,大发地产宣布,设立1000万元抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情专项基金。这笔资金将支持疫情严重地区的新冠肺炎疫情的防控工作,采购短缺医疗设备及物资,以及支持和帮助一线医护人员。2月9日首批全球驰援物资已顺利送达抗疫前线。



医疗物资捐赠现场



共抗疫情 温暖同行



对于绝大多数人来说,2020农历新年注定不同。疫情持续无情肆虐,全国累计报告确诊病例已超3万例,每一个数字背后,都是一个家庭在经历焦虑、恐惧、痛苦的过程。大发地产心系疫情一线,第一时间开通了跨国采购渠道,在全球范围内采购医疗物资。



同时,大发地产已组建成立疫情防控工作小组,按照党中央、国务院、地方政府要求全面安排部署和落实疫情防控相关工作,并针对旗下住宅、写字楼、商业等项目制定全面疫情防控方案,以实际行动支持抗击疫情大局。



争分夺秒 全球大发人众志成城



温州是作为湖北外疫情最严重的城市,短期内医疗物资异常紧张。为缓解这一情况,大发地产立刻展开了驰援工作。



随着疫情蔓延,海外医用口罩、防护手套等医疗物资也越来越紧缺,采购难度也越来越大。面对这一严峻形势,大发地产在设立1000万元抗疫专项基金后立即做出反应,紧急动员。远在万里外的大发地产英国团队临危受命,率先成立了物资采购小组,积极与物资供货商洽谈。



自基金成立仅仅不到36小时,大发地产第一批全球物资18.5万枚医用口罩和15万个医用手套已从伦敦准备就绪,以支持新冠肺炎疫情防控和救治工作中的一线医护人员。



然而,采购端仅仅是问题的一部分,大量应急物资的国际跨境运输又是一大挑战。由于多家航空公司取消往返国内的航班,英国团队密切联系跨境物流、协调航司,最终得以保证物资顺利订舱登机。



齐心抗疫 首批物资顺利送达前线



随后,国内团队爱心接力,与各相关机构及部门联系。得知企业的捐赠意向后,温州政府各级部门迅速开辟了绿色通道,给予了极大支持和协助,节省了很多流程上的时间,成为了首批全球医疗物资顺利清关、及时运抵防疫一线的关键。



2月8日下午4点航班抵达即刻办理报关、检验等各项手续,直至深夜10点才装车离开浦东,连夜通宵运送,凌晨4点终于将这批物资顺利送达温州。



2月9日,大发地产在全球采购的23万枚医用口罩和15万个医用手套物资,由大发地产集团助理总裁段晓素先生亲自捐赠给温州市卫健委和温州市鹿城区人民政府。鹿城区副区长全一凡、区防控指挥部保障组、区公安分局、区投资促进服务中心相关负责人出席了受捐仪式。这批物资将用于支持疫情严重地区的防控救治工作,缓解医用物资短缺的燃眉之急。



用爱汇聚力量 用心共筑防线



在突如其来的疫情面前,不止是白衣天使们在战斗,每个人都在用自己的力量守护共同的家园。未来,大发地产将继续积极履行企业社会责任,密切关注前线疫情,协调全球资源,尽最大努力驰援一线防疫。后续,大发地产将迅速推动所有物资及时到位与发放,并随时做好下一步行动计划,为打赢抗击新冠肺炎疫情攻坚战贡献一己之力。共克时艰!



关于大发地产集团有限公司

成立于1996年,大发地产总部位于上海,为深耕长三角地区的房地产开发商,专注于住宅物业开发及销售。集团多年来积极践行「为生活而创造」的品牌定位,秉承「诚信创新、追求卓越」的经营理念,通过开发打造精品楼盘项目,旨在为客户提供优质物业及创造特定生活场景。作为「悦居生活服务商」,大发地产凭借24年来丰富的行业经验、卓越的产品质量及产品组合,已建立品牌美誉,未来将继续以建设都市美好生活,提高人居质量为目标,致力引领城市居民生活质量。







Feb 13, 2020 14:59 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network