Wednesday, 12 February 2020, 18:37 HKT/SGT Share: S-Cube交互式智慧白板X UC.NOW网上对话协作软件成「一站式办公室遥距会议方案」 迅速应对企业「在家工作」及「减少面对面会议」需求

香港, 2020年2月12日 - (亚太商讯) - 香港软件开发商今之科技有限公司及计算机影音设备商S-Cube今天宣布,内含UC.NOW网上对话协作软件的升级版Model UP「一站式办公室遥距会议方案」今起上市。「现时各行各业的公司和机构都积极寻找性价比高、快捷安装、容易使用的遥距会议方案,以减省员工在密闭空间内多人近距离接触,或因中港澳台封关及强制隔离等措施而衍生的沟通、培训需要。」S-Cube董事蔡启年先生说,「我们庆幸升级版的Model UP交互式智慧白板能够在此时推出市场,为大小港企解决当务之急。」



















升级版 Model UP提供的UC.NOW实时通讯与协作软件具备完善的Meeting Scheduler会议预约及管理流程。输入各与会者数据及拣选开始时间后,软件会自动发出会议邀请、要求确认或允许被邀者更改时间、更改后自动更新、于会议开始前再向各方发出提示电邮及提供点按开始网上会议的URL链接等一系列操作。



到了预定会议开始时间,在Model UP开启UC.NOW,直接点按会议连结就可以开始。其他与会者则可利用自己的计算机、智能电话或平板上的浏览器就可以加入。「除Chrome、Safari、Mozilla Firefox外,UC.NOW亦支持国内普及的QQ 及360。对经营中港业务,或两地均有办事处的公司,这段时间透过升级版Model UP来为国内员工进行工作会议或培训尤其合适」蔡先生补充。



交互式智能白板Model UP近年冒起且为商界/业界所熟悉,全因它相比传统使用的投影器材,备有更多元化更商用导向的功能。配合UC.NOW软件,即由单一会议室内使用的硬件设备提升至网上实时多方网上会议及协作方案。各参与者无须同处一室都能够随时随地进行「面谈」,并透过分享文档和分享白板屏幕来「实时协作」。



蔡先生续称:「我们选择融合UC.NOW于升级版Model UP内,除因为其高质素的文字、语音及视频能力外,更重要的是其简单易用的特性。时间是现今商业运作中决定性的因素。我们希望在选用这新方案时,企业无须太多前期准备,我们亦提供送货、安装并介绍如何操作UC.NOW。」「使用UC.NOW进行对话,一般无须事前特别安装任何软件或插件,而被邀请的与会者亦可无须有UC.NOW账户。」



今之科技客户经理连皓晖先生指出:「在港进行开发、设计及运营的UC.NOW软件,除技术发展外,更着重方案完整的使用流程,企业才能有系统地管理网上会议。而作为香港公司,我们除熟悉本地市场,能迅速因应市场环境而作出调整外,更可与用户保持紧密互动、因应个别企业独特需要而对UC.NOW进行微调或客制化,提供更合用的使用方案。」「正当社会各界都为新型肺炎感忧心,我们很庆幸结合了UC.NOW网上会议能力的S-Cube交互式智慧白板能够及时推出市场,抒解各行各业近月因疫情所承受的燃眉之急。」



关于 S-Cube



S-Cube是一间香港本地公司,致力给每位客人提供更方便易用的多元化产品,满足其各种需要,并带来更简单、更便捷的生活。



传媒联络及用户查询:蔡祖彝先生 (852) 3104 3010



官网:https://www.scube-tech.com/



关于今之科技有限公司



今之科技成立于2018年,总部设在香港,主力为本地企业,尤其是中小企,开发不同「数码转型」软件及应用。其实时通讯及协作软件UC.NOW,以「软件即服务 SaaS」及云端为基础,提供整合通讯及协作能力及一站式管理平台。我们不单着重产品创新,更重视周边的工作流程配套,因此公司成立两年多来,已成功为大学、展览机构和厂商等,开发出其专用软件方案。我们坚信,在全球性的数码化市场里,能突破地域限制,让身处不同地方的企业及其客户可随时随地合作无间,是营商的一大重要成功关键。



传媒联络及用户查询:梁昭仪小姐 (852) 3101 8982



官网:https://www.u-c-now.com/en







Feb 12, 2020 18:37 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, Enterprise IT, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network