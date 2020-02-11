Tuesday, 11 February 2020, 19:30 HKT/SGT Share:

来源 AIM ImmunoTech Inc AIM ImmunoTech提交了三项有关安普利近(R) 的临时专利申请，以用于对抗类似SARS的武汉2019年新型冠状病毒 在针对SARS的动物实验中，安普利近® 在临床可达到的人体剂量水平下实现了100%的存活率

安普利近是开发中的广谱通用冠状病毒疫苗的关键

奥卡拉，佛罗里达州, 2020年2月11日 - (亚太商讯) - AIM ImmunoTech公司（NYSE-American交易代码：AIM）今天宣布提交了三份临时专利申请，涉及其候选药物安普利近，这是公司加入全球卫生界抗击致命的武汉冠状病毒的努力，该病毒迄今为止已经感染了大约40000人，有近千人死亡，主要集中在中国。



安普利近，强大的实验免疫系统调节剂。



冠状病毒是一大类病毒，包括致命的严重急性呼吸综合征 (SARS)。在2002年于中国南方广东省爆发的SARS疫情造成8000多例病例和800多人死亡后，美国国立卫生研究院委托开展了一项研究，以评估SARS的潜在治疗方法。在动物实验中，安普利近在临床可达到的人体剂量水平下实现了100%的存活率,这与100%的死亡率相比形成鲜明对比。SARS病毒的关键RNA序列与武汉冠状病毒非常相似，该公司预计安普利近对武汉冠状病毒也有类似的效果。



AIM是一家专注于研究和开发治疗免疫疾病、病毒性疾病和多种癌症疗法的免疫制药公司，已将重点放在为主要受该流行病影响的国家提供该公司的安普利近技术。



AIM相信，安普利近有可能被用于武汉冠状病毒的早发治疗和预防，该病毒起源于中国，然后迅速蔓延到其他国家。该公司的三项临时专利申请包括：1) 使用安普利近来治疗武汉冠状病毒；2) 将安普利近用作开发中的鼻内通用冠状病毒疫苗的一部分，这将安普利近与已灭活的武汉冠状病毒结合来输送免疫并提供交叉保护；3) 安普利近的批量生产工艺。依照对专利提供国际保护的1970年《专利合作条约》，这三项临时专利申请可以根据申请日期转换为国际专利申请。或者，根据1883年《保护工业产权巴黎公约》（一项国际协定），可以在许多国家直接提交国家申请。作为这一流行病的中心，中国是该条约和协定的签署国。



“凭借对SARS病毒和武汉冠状病毒RNA序列的分析及研究工作，AIM相信安普利近对这种新的致命病毒的早发治疗和预防具有显著的治疗潜力，”AIM首席执行官Thomas K. Equels说。“如果临床试验与SARS动物试验的结果相同，则这意味着帮助那些已经患病的人，为直接接触病毒传播的人提供预防，这对遏制全球突发事件的类似医院环境的医疗专业人员，以及那些被隔离在营地和游轮上的人来说尤为重要。AIM的通用冠状病毒疫苗概念主要是为了接种预防武汉冠状病毒，但通过安普利近的独特功能，它还可以防止其他形式的冠状病毒和武汉冠状病毒未来的突变。AIM是一家小型免疫研究公司，但我们想尽自己的一份力量。我们认为，人类必须团结起来，战胜这种病毒威胁。这是我们为改变武汉冠状病毒造成的全球威胁所作的努力。”



安普利近是唯一基于合成双链RNA的已知特异性Toll样受体3激动剂，具有良好的静脉、腹腔和鼻腔安全性，同时显示出对广谱病毒的强大抗病毒活性。该药物也被用于多个正在进行的免疫肿瘤学临床研究。AIM最近生产了超过10000瓶的安普利近。



关于AIM ImmunoTech公司

AIM ImmunoTech公司是一家免疫制药公司，专门从事治疗免疫疾病、病毒性疾病和多种癌症的疗法的研究和开发。AIM的主打产品包括阿根廷批准的药物rintatolimod（商品名安普利近®或Rintamod®）和FDA批准的药物Alferon N Injection®。根据已发表的同行评审的临床前研究和临床试验结果，AIM认为安普利近®可能具有广谱抗病毒和抗癌特性。安普利近®的临床试验包括对肾癌、恶性黑色素瘤、结直肠癌、晚期复发性卵巢癌和三阴性转移性乳腺癌患者的研究。这些和其他潜在用途需要额外的临床试验，确认支持监管批准和额外资金所需的安全性和有效性数据。Rintatolimod是一种双链RNA，开发用于治疗全球重要的削弱免疫系统的疾病和失调。



警告性声明

本新闻稿中的一些声明可能是前瞻性声明，涉及许多风险和不确定性。例如，提交临时专利申请并不能保证最终会授予专利。无法保证将来与此有关的任何临床试验。无法保证目前或计划中的试验是否会成功或产生有利的数据，而且试验受到许多因素的影响，包括缺乏监管机构的批准、缺乏研究药物或赞助其他试验的机构的优先次序变动。此外，许多因素可能导致计划的临床试验无法启动，包括缺乏监管批准或缺乏研究药物。即使这些临床试验得以启动，我们也无法保证临床研究会成功或产生任何有用的数据或需要额外的资金。此外，对于前瞻性陈述，我们要求保护1995年《私人证券诉讼改革法》中所载前瞻性陈述的安全港。本新闻稿中的任何前瞻性声明仅在本新闻稿发布之日起生效。我们不承诺更新任何前瞻性声明，以反映在此日期之后发生的事件或情况。可在www.aimmino.com上获取本新闻稿和早期的版本。本新闻稿并不会参考本网站所载的资料，只供参考之用。



联系人:

Crescendo Communications, LLC

电话: 212-671-1021

电子邮件: aim@crescendo-ir.com



AIM ImmunoTech Inc

电话: 800-778-4042

电子邮件: IR@aimimmuno.com



资料来源: AIM ImmunoTech Inc.



Feb 11, 2020 19:30 HKT/SGT

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