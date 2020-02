Tuesday, 11 February 2020, 15:41 HKT/SGT Share:

来源 知临集团有限公司 知临集团宣布用于神经母细胞瘤的再利用候选药物SACT-1取得显著进展并计划2020下半年提交IND

香港, 2020年2月11日 - (亚太商讯) - 致力于开发创新疗法以解决全球未被满足的医疗需求的生物制药公司知临集团(那斯达克股票代码:APM),宣布其再利用候选药物SACT-1相关的积极数据和开发进展,该药物用于治疗婴幼儿中的罕见儿童癌症——神经母细胞瘤。知临集团计划待当前的验证研究完成后,于2020年下半年循505(b)(2)途径向FDA提交SACT-1的IND申请1。



SACT-1是Smart-ACTTM药物发现平台开发出的第一个再利用候选药物,该平台采用系统化的方法识别、再利用并开发已获批准的药物,以治疗当前已有的7000多种(并持续增加的)孤儿疾病2。



知临集团计划透过该平台加速和推动再利用候选药物——通常具有完善的人类安全性与毒性特征和数据——的开发和临床研究过程,以因应快速成长的孤儿疾病市场。知临集团旨在筛检多个孤儿疾病领域,包括但不限于肿瘤、自体免疫、代谢和遗传性疾病。



知临集团已成功透过Smart-ACTTM平台确定了SACT-1的潜在疗效并开发其用于治疗神经母细胞瘤,这是该药物所获批准适应症以外的全新治疗领域。在近期研究中,我们证明了SACT-1可有效地对抗多个神经母细胞瘤细胞株,其中包括2个MYCN扩增的细胞株,代表了高危险神经母细胞瘤患者群体。此外,运用组合指数作为定量药物交互作用的指标,知临集团观察到SACT-1在体外与传统化学疗法之间存在强而稳固的协同作用,表明其可能具有增强传统化学疗法的药效/降低剂量的作用。另外,近期研究中,我们在啮齿动物模型中观察到SACT-1的最大耐受剂量高于400mg / kg。与标准化疗如紫杉醇(20-30mg / kg)3、顺铂(6mg / kg)4的MTD相比,SACT-1的安全性令人印象十分深刻。



SACT-1的再制剂即为儿科配方,以便有效满足5岁以下儿童神经细胞瘤患者的需求。根据我们内部对已获批准药物既有信息5的观察,SACT-1具有良好的安全特性——即在先前的临床研究中,150mg /天剂量下死亡率为0%且没有出现与剂量相关的不良事件。



关于神经母细胞瘤

神经母细胞瘤是一种罕见癌症,属孤儿疾病,形成于特定类型的神经组织中,最常见于肾上腺以及脊柱、胸部、腹部或颈部,主发于儿童,尤其是5岁及以下的儿童。美国癌症协会观察到接近每年新患者总数20%6的高危险人群,其5年生存率约为40-50%7。目前,高风险患者的高昂药物费用可达平均200,000美元/治疗方案(共6个疗程)8。此外,通常大多数儿科患者不能耐受或幸存于相关的化疗。如上所述,因与标准化疗共同使用时可能产生协同作用,SACT-1候选药物——取决于进一步的临床研究——或许能够积极地解决上述问题。



更多一般性信息,请造访: http://ir.aptorumgroup.com/static-files/bcf77574-7bd6-4b9d-8110-d53837238f16



更多技术性信息,请造访: http://ir.aptorumgroup.com/static-files/66346f79-7a03-474a-89be-0eaafaa00d9d



关于知临集团

知临集团(那斯达克股票代码:APM)是一家制药公司,致力于开发和商品化创新疗法以解决未竟的医疗需求。知临集团正在推展孤儿疾病、传染病、新陈代谢疾病和其他疾病领域的治疗项目。

关于知临集团的更多信息,请造访 www.aptorumgroup.com.



关于Smart Pharma集团

知临集团独资拥有Smart Pharma 集团。Smart Pharma 集团致力于系统地识别和再利用现有已获批准的药物以治疗多种孤儿疾病。Smart Pharma 集团以计算型的筛选和临床验证,促进其再利用候选药物的开发。



免责声明与前瞻性陈述

本新闻稿包含有关知临集团及其未来预期、计划和前景的陈述,这些陈述构成1995年「私人证券诉讼改革法案」界定的「前瞻性陈述」。为此目的,此处包含的任何非陈述历史事实的陈述均可被视为前瞻性陈述。在某些情况下,您可以透过诸如「可以」、「应该」、「预期」、「计划」、「预计」、「可能」、「打算」、「目标」、「项目」、「考虑」、「相信」、「估计」、「预测」、「潜在」或「继续」,或者这些术语及其他类似表达的否定形式来识别前瞻性陈述。知临集团的这些前瞻性陈述,其中包括有关申请提交和试验的预计时间表的陈述,主要根据其目前的预期及其对认为可能影响其业务、财务状况和经营业绩的未来事件和趋势的预测。这些前瞻性陈述仅反映截至本新闻稿发布之日的信息,并受若干风险、不确定性和假设的影响,包括但不限于与其宣布的管理和组织变更相关的风险、关键人员的持续服务和可用性、其透过为其他消费者区隔市场提供额外产品而扩充产品线的能力、开发结果、公司预期的成长策略、业务中的预期趋势和挑战、其对供应链的期望及供应链的稳定性,以及知临集团的20-F表格和未来知临集团可能向SEC提交的其他文件中更加充分描述的风险。因此,这些前瞻性陈述中包含的预测可能会发生改变。知临集团不承担因新信息、未来事件或其他原因而更新本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述的义务。



1 如果FDA认可505(b)(2)途径作为核准SACT-1的可接受途径,则本公司将能够利用现有的临床和非临床数据以及资助者发起的研究来加速SACT-1的开发和批准 。

2 见 https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/pages/31/faqs-about-rare-diseases

3 Clin Cancer Res. 5(11):3632-8.

4 BMC Cancer 17: 684 (2017).

5 取决于FDA的核准和具体案例,505(b)(2)申请可以部分地依赖于已获批准产品的既有信息(例如FDA先前对安全性和有效性的发现)或者文献中的信息(例如可获得的数据)。然而,一般情况下,通常要求申请人进行1期桥接研究,以与上市对照药物进行比较,并参考已知的安全性和有效性信息。

6 Annu Rev Med. 2015; 66: 49–63.

7 https://www.cancer.org/cancer/neuroblastoma/detection-diagnosis-staging/survival-rates.html

8 https://www.cadth.ca/sites/default/files/pcodr/Reviews2019/10154DinutuximabNeuroblastoma_fnEGR_NOREDACT-ABBREV_Post_26Mar2019_final.pdf

免责声明:本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用,烦请参照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。



Contacts

投资人:

电话:+852 2117 6611

电子邮件:investor.relations@aptorumgroup.com



媒体:

电话:+ 852 2117 6611

电子邮件:info@aptorumgroup.com







