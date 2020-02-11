Tuesday, 11 February 2020, 09:04 HKT/SGT Share:

来源 网龙网络控股有限公司 网龙旗下网教通等多款在线教育产品助力千万师生“停课不停学”

香港, 2020年2月11日 - (亚太商讯) - 全球领先的互联网社区创建者 - 网龙网络控股有限公司（“网龙”或“本公司”，香港交易所股份代号：777）表示，近日新型冠状病毒疫情牵动人心，为响应教育部“不能面对面课堂上课，我们搭建云课堂，让孩子们在家也能开展学习”的号召，网龙积极履行企业社会责任，宣布旗下网教通平台推出“停课不停学”平台保障方案，免费为超过1000万用户提供在线课程直播服务。同时，网龙也向港澳地区的师生开放免费在线互动教学平台及学习产品，使港澳师生也能继续在家“教与学”。







2月1日，福州市教育局正式下发《福州市教育局关于做好延期开学期间中小学和中职学校教育教学管理工作的指导意见》，意见中确认网龙旗下的网教通成为支持福州市“停课不停教，停课不停学”工作的官方合作平台。网教通此次支持福州市教育局进行线上授课，有望覆盖福州地区100万以上师生用户及数百万家长，充分展现了网龙及旗下网教通平台的技术实力与服务支持能力。



除了福州，网教通还积极支持湖北教育管理部门的抗击疫情工作，在其与湖北省合作构建的教育资源平台 - “湖北教育云平台”上，为湖北省超过100万师生逐步提供免费线上授课、在线视频、知识微课及一系列教学服务。仅用3天时间便完成在线直播课程的功能搭建及测试，并于1月30日在湖北省的麻城、仙桃及阳新三地进行了试点直播，还获得了仙桃市电教馆的积极评价。网教通将陆续支持湖北省近30个市、县、区的在线直播教学，确保疫区“停课不停学”工作的落实。



“停课不停学”网教通平台保障方案，不仅可以提供网络直播宣传新型肺炎的防控知识，支持教师在线备课授课，同时具备在线作业考试、即时点对点家校沟通、网络教研、在线教务管理等丰富功能，令用户可通过平台高效率地完成大部分日常教学工作。



除了网教通，网龙还向全国教师免费提供101教育PPT软件以助力教师们轻松备课，高效授课。101教育PPT是一款专业服务教师的备授课一体化教学软件，拥有超过百万量级的优质课件资源，同时支持PC、iOS、安卓等多个平台，且可以在较短时间内完成部署落地，为此次抗击疫情提供有效的在线教育解决方案。此外，网龙还决定在疫情期间，面向全国中小学老师和学生开放驰声听说在线的所有功能，包括VIP服务，并对已缴费的VIP用户进行服务延期，确保大家在这个特殊时期能够进行高效的英语听说学习。



港澳地区同样受到疫情影响，学校延期至3月或之后开学，网龙旗下全球线上教育平台Edmodo在港澳各中小学停课期间，鼓励师生们通过Edmodo进行免费线上互动教学。老师可以在Edmodo上给学生分发阅读材料及共享视频，更可随时与学生在Edmodo上进行讨论以激发学生们独立学习的兴趣，同时更能够保持教学进度。此外，公司更运用Amazon Web Services (AWS)云端服务设立疫情期间应急服务，于停课期间为香港学校免费提供跨境“云端校本影片学习平台”，让老师轻松将校本教学影片上载并储存在云端。香港本地或者跨境学童都可以浏览学习资源，老师可再以 Edmodo 安排作业或学习任务给学生，协助学生在家中进行学习。



面对此次新型冠状病毒肺炎疫情，网龙旗下其他在线教育产品也在计划推出更多举措，用知识迎接希望，在这段特殊时期里，网龙旗下教育产品将陪伴全国中小学老师和学生共渡难关，平安在家学。



关于网龙网络控股有限公司

网龙网络控股有限公司（香港交易所股份代号：0777）是全球领先的互联网社区创建者，在开发和扩展多个互联网及移动平台方面拥有优良往绩，覆盖用户数以亿计，包括建立中国首个网络游戏门户－17173.com及打造中国最具影响力的智能手机服务平台－91无线，91无线于2013年以19亿美元出售给百度，此项重大交易是当时中国最大的互联网收购合并项目。



网龙成立于1999年，成功自主研发多个著名的旗舰游戏，包括《魔域》、《征服》和《英魂之刃》，是中国最具声誉及知名度的网络游戏开发商之一。此外，网龙近年积极扩展在线教育业务，管理层秉承“打造全球最大的在线学习社区”的愿景，旨在将“未来教室”普及至世界各地的学校。更多信息请访问 www.nd.com.cn。



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