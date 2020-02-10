Monday, 10 February 2020, 20:57 HKT/SGT Share:

来源 森信纸业集团有限公司 森信纸业与香港电视合作 旗下FoodWise为HKTVmall扩展自取点

香港, 2020年2月10日 - (亚太商讯) - 森信纸业集团有限公司（「森信纸业集团」及其附属公司「集团」）（股份代号：0731）旗下连锁营养超市 FoodWise 慧品与香港电视网络有限公司香港电视（「香港电视」）（股份代号：1137）合作，继其产品可于HKTVmall平台上发售外，最近更在其全线7个分店为HKTVmall网购平台交易提供订单自取网络（「自取点」），为广大市民提供更便捷及更具时间弹性的取货点。



森信纸业旗下连锁营养超市FoodWise慧品



FoodWise于2014年成立，利用其专业的采购团队搜罗环球优质食材及生活用品，为注重健康但生活忙碌的香港消费者提供大量不同种类且健康、实惠及便利的食物及生活用品。诚获消费者信任及支持，FoodWise的实体店连同网购平台交易额显著上升，对于部分产品如口罩及抗菌消毒用品需求急升及供应不足，集团已经与供货商密切联系，加大采购力度，希望尽快补货，让市民可以购得所需产品。



森信纸业集团主席兼行政总裁李诚仁先生表示︰「近年森信集团致力发展多元化业务，快速消费品业务是其中一项大力发展的一环。FoodWise作为集团零售品牌代表，将继续藉强大的采购和分销网络为消费者带来优质的食材及便利的购物体验。今次，FoodWise与HKTVmall的合作实为强强连手，为彼此业务带来协同效应。未来，我们希望寻求更多潜在合作伙伴，令更多市民可受惠。」



有关森信纸业集团有限公司(股份代号：0731)

森信纸业集团是香港最大的纸品贸易商，集团于中国沿岸及内陆工业城市设有逾20个销售点，并于新加坡、南韩及马来西亚设有分公司，于各地负责经销超过100多个全球不同地区品牌的纸品。凭借集团坚实的基础，集团不断改进，并由纸商转型成为综合分销服务供货商，业务包括纸品制造、贸易、物流解决方案、物业发展及投资、批发及特许经营分销。







Feb 10, 2020 20:57 HKT/SGT

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