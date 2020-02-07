疫情肆虐，不忘财务汇报工作

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|Friday, 7 February 2020, 18:16 HKT/SGT
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来源 香港董事学会
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香港, 2020年2月7日 - (亚太商讯) - 香港董事学会吁请上市公司董事，在疫情肆虐之际，仍以诚恳态度履行职责，应对财务汇报工作。
2月4日，证券及期货事务监察委员会（证监会）与香港联合交易所有限公司（联交所）发表一份题为《有关在严重新型传染性病原体呼吸系统病的旅游限制下如何刊发业绩公告》的联合声明。
冠状病毒疫情肆虐，预料会影响部分上市公司的业绩披露工作计划和进度，对不少上市公司董事而言，是个难题。
香港董事学会日前与证监会（由企业融资部执行董事何贤通先生率领）、联交所（由上市主管陈翊庭女士率领）及财务汇报局（由主席黄天佑博士率领）的团队进行联席电话会议，深入讨论相关事宜。期间，香港董事学会的与会代表就董事们的忧虑表达意见，而两家监管机构亦就联合声明的要旨和目的作解说。经过坦诚的交流讨论，香港董事学会获得一些信息，相信可以缓解董事们的顾虑。
是次《联合声明》的主要目的，是要维持香港金融市场有秩序及持续运作。一刀切延后业绩公布会严重打击香港市场整体的信任度，产生深远的负面影响。
按照《联合声明》，上市公司的董事会可能要在核数师未能展开工作之前便发放财务信息。根据我们的了解，监管机构明白到目前情况属非常时期，影响不少公司。董事们不须过分忧虑，最要紧的，是他们能以诚恳态度履行自己的董事职责。
香港董事学会另有更详细的指引及建议供董事们参考。
请按此 https://www.hkiod.com/7Feb2020_final.pdf
香港董事学会简介
香港董事学会为香港代表专业董事的首要组织，其宗旨是促进所有公司的持久成就； 为达成使命，学会致力提倡优秀企业管治与厘订相关标准，以及协助董事的专业发展。 学会为非分配利润组织，成员是上市及非上市公司的董事，致力为董事提供教育项目 及信息服务，并代表董事发表具影响性的意見。学会具备国际视野及多元文化环境， 以兩文三语执行会务。网址 http://www.hkiod.com
如欲浏覧更多香港董事学会之新闻发布及对公共事宜的回应，请到 https://www.hkiod.com/newsrelease.html
传媒查询：
程颖姗小姐 （+852 2889 1414；moni.ching@hkiod.com）
Feb 7, 2020 18:16 HKT/SGT
话题 Press release summary
部门 金融, 业务
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