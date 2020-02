Friday, 7 February 2020, 16:59 HKT/SGT Share: 全民皆“宅”促云业务增长,数字化转型服务迎来“爆发期”

香港, 2020年2月7日 - (亚太商讯) - 春节以来,随着疫情防控的不断加强,假期以后企业复工的时间节点也随之后延,面对当下的疫情形势,对于大多数人来讲,少出门、甚至不出门就是对疫情防控工作最大最有效的支持。



为了最大程度支持疫情防控工作,同时也出于对员工健康的保护,依托现有的线上业务能力,不少企业都定制了疫情期间线上办公的具体实施方案,因此“宅办公”需求激增。与此同时,企业的线上能力也最大负荷运转,以保障特殊时期内企业正常的业务运转。



“宅办公”需求爆发,企业“上云”意识觉醒



在当下疫情严控的特殊时期,在家“宅办公”需求成为了春节假期以后新涌现的增长点,移动办公应用成为了“宅办公”需求爆发最直接的承接。



2月4日A股开盘之后,云办公概念板块大幅上涨,多家相关企业涨停,有数据显示,两日内,云办公概念涨幅达11.8%。



基于疫情期间“宅办公”需求集中爆发的事实,更多的企业也进一步认识到线上能力的重要性,从而进一步完善线上全流程的综合业务能力。因此疫情之后,预测企业“业务上云”的需求将进一步爆发,同时,企业的“上云”意识也将觉醒,从而带动企业云服务业务的新一轮增长。



据一份来自于数字化与云服务提供商畅捷通的数据显示,节后其旗下云产品每天的访问量对比节前大约增长了3倍。这一数据也从侧面证明了,许多企业正在寻求一种“上云”的解决方案,而畅捷通的云产品即能相应满足这一“上云需求”。



另一方面,我们也看到,虽然“宅办公”需求的集中爆发短期促进了云办公概念股的增长,但云办公的背后不仅仅是简单的线上沟通,而是基于企业完整线上能力的业务“线上化和中台化”。



构建企业自己的“中台”能力,是企业深入完善线上业务能力的核心,对于没有足够能力构建“中台”的企业来说,以云产品满足构建“业务中台”的现实需要,成为费效比更高的解决方案。



所谓“中台”,实际上是以企业基础设施和基础能力为平台,形成一种对现有资源和能力实现多端调取应用的企业级能力,而实现这种企业级能力则需要一定的技术支撑,对于很多不具备或者技术能力不够的企业来说,以云服务产品为支撑购建中台能力就显得尤为重要。



最近几年转型云服务的畅捷通,通过打造运营能力和平台化,以好会计、好生意、T+ Cloud、易代账等产品为基础,可为企业提供基于云端的远程业务能力赋能,帮助企业实现“业务上云”,深入构建企业的线上运营能力和业务能力,可以说是依托“业务上云”的线上中台,实现云办公效率与成本的帕累托最优解。



数字化转型赋能企业,开启企业增长“第二曲线”



企业寻求“云能力”的背后,实际上是数据生产力时代,企业数字化转型的不断普及和深入。



云、5G、AI等新技术的深入商业化,使得数据成为重要的生产要素,而数据生产力驱动则是企业数字化转型的最终目的,数据将成为继信息之后的又一大生产资料。



另一方面,数据型增长的实质是对效率红利的挖掘,在数据型增长较为明显的金融领域,这样的特征更加明显。



例如,畅捷通旗下畅捷贷通过与广大金融机构合作,依托企业数据基础,为小微企业提供助贷业务,从而解决了小微企业融资难、慢的行业性痛点,从而提高了小微企业的融资效率。



数据生产力时代效率变革的核心是数据型增长下的效率红利释放增长。从这个意义上来讲,企业寻求“云能力”的背后,也是对自身效率红利的挖掘。



从消费端来看,此次疫情虽然抑制了春节期间的消费,但在疫情结束之后,这些需求也将进一步释放,经过数字化转型赋能的企业也将在这一波需求释放中更好享受更多数据生产力下效率红利。



伦敦商学院的创办者查尔斯·汉迪曾经提出“第二曲线”的概念来帮助企业实现持续增长。查尔斯认为,如果组织和企业能在第一曲线到达巅峰之前,找到带领企业二次腾飞的“第二曲线”,即能实现企业的持续增长。



实际上,更多时候“第二曲线”不只是新的业务,也同样是新的商业模式。因此在数据生产力时代,从业务驱动到“数据驱动”的增长内核的转变,是企业实现“第二曲线”的重要途径。



而对于存量市场中的企业来说,实现“效率红利”是实现企业“二次增长”的关键。通过“业务上云”获得中台能力的中小企业,在数字化转型的赋能下同样可以实现效率型增长。



以畅捷通旗下的T+ Cloud云服务为例,通过“专属云”和“公有云”两种不同部署模式,适应不同阶段下小微企业的发展需求,同时以云服务为基础,形成好会计、好生意等产品为触达,帮助企业财务上云、业务上云,通过深化数字化转型的经营策略,帮助企业实现以效率变革为导向的数字化升级转型。



在现有的云产品平台赋能能力的基础上,畅捷通以数字化服务赋能为触点,在帮助企业实现“业务中台”能力构建的同时,助力企业实现效率型增长,以帮助开启企业找到新模式下“第二曲线”式增长。



如今,城市化红利的释放已趋于平稳,企业寻找新增长的机遇也更多注重模式革新以及效率增长。客观来看,此次疫情之后,更多的企业将重新发现线上的价值,并进一步觉醒“数据生产意识”,因而,可以预见的是,云与数字化服务也将迎来新的机遇期。



结语:



维克托·迈尔-舍恩伯格在《大数据时代》中曾经说,在大数据时代,我们不必知道现象背后的原因,我们只要让数据自己发声。



随着企业数字化转型的不断深入,广大中小企业也将进入“数据型增长”的新阶段,未来在完整的线上业务能力保障下,面对突发事件的影响,我们将更有底气和信心,去面对未知的挑战。



关于畅捷通信息技术股份有限公司

公司成立于2010 年3月,并于2014年6月26日在香港联交所主板挂牌上市(股份代号:1588)。公司以「用信息技术推动小微企业进步」为使命,以成为全球领先的小微企业财务及管理服务提供商为愿景,致力于为中国小微企业提供以财务及管理服务为核心的:平台服务、应用服务、数据增值服务。







Feb 7, 2020 16:59 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network