Friday, 7 February 2020, 12:00 HKT/SGT Share:

来源 Holista CollTech Ltd 大马民众担忧疾病传播,药房补货后积极购买抗病毒消毒液NATSHIELD(TM)

吉隆坡, 2020年2月7日 - (亚太商讯) - 鉴于对武汉冠状病毒感染的担忧进一步加深,马来西亚民众今日在当地药店排队等候,购买一种含有有效成分的手持式NatShield(TM)消毒液。事实证明,该成分可有效对抗170多种致命病原体,包括先前已知的冠状病毒。



大码民众排队购买NatShield(TM)消毒液,以对抗冠状病毒



本土医疗保健企业Holista CollTech(以下简称 Holista)表示,1月初消毒剂库存清零后,自2020年1月29日起,60,000瓶NatShield(TM)的最初订单中,已有5,000瓶被加急运送到包括Big Pharmacy在内的各大药房中。 下一批15,000瓶消毒液将于本周发往马来西亚的各个药房。



该20毫升消毒剂在马来西亚药房的零售价约为25马币。每瓶NatShield(TM)消毒剂均含有5%的Path-Away(R)。Path-Away(R)是一种经美国食品药品监督管理局和马来西亚卫生部批准的植物性活性成分。它还在世界卫生组织认证的多个实验室内接受了测试。



由美国南卡罗来纳州的Global Infections Control Consultants LLC(以下简称GICC LLC)开发的Path-Away(R)可攻击微生物的细胞壁,抑制其对繁殖所需氨基酸的摄取。微生物种群聚集在一起并在此过程中自我消亡。不含酒精的Path-Away(R)对人体无害,目前正用于测试其对武汉起源的新型冠状病毒的有效性。



总部位于吉隆坡的Holista是澳大利亚的上市公司,是东盟地区Path-Away(R)的独家分销商。公司进口活性成分,然后在马来西亚的几家装瓶厂按照严格标准进行灌装。Holista将NatShield(TM)分销给三个药房连锁品牌,涵盖全马3,000多家药房。



Holista首席执行官Rajen Manicka博士在八打灵再也Bigal Pharmacy的一家药店的简报会上说:"2020年1月29日库存耗尽后,我们一直在昼夜不停地安排大马的订单。到目前为止,我们已经收到42,000瓶的确认订单,其中到上周末已售出5,000瓶。"



"为了满足对消毒剂需求,我们打算在2月底之前将马来西亚的出货量从最初的60,000瓶增加到145,000瓶,并包括20毫升和30毫升两种规格。我们还计划在未来几周内提供60毫升的家庭装。除马来西亚外,我们还收到了许多海外咨询。公司将在未来几周内更新有关出货量增加的信息。"他补充道。



Big Pharmacy首席执行官Lee Meng Chuan补充说:"我们正在竭尽全力满足所有71家门店的需求。客户的健康和福祉是重中之重。我们将在未来几周内与Holista紧密合作,以满足客户的需求。"



Holista已确认参与国家贸易促进机构马来西亚对外贸易发展局(以下简称 MATRADE)的一项倡议,以支持武汉冠状病毒的受害者。该计划被称为"帮助武汉"行动。Holista已捐赠10,000令吉作为初期捐款,并将进一步捐赠其NatShield(TM)消毒液销售收入的2%。



拿督Rajen博士还宣布,Holista还将使用Path-Away(R)活性成分加速鼻香膏的开发,这种成分可降低感染风险。Holista计划于2020年3月之前申请自己的鼻香膏全球专利,以期在2020年第三季度前向国际消费市场投入该产品。



Path-Away(R)的成分已获得"公认安全"(以下简称GRAS)的认证,美国食品药品监督管理局(以下简称FDA)的批准,以及美国环境保护署(EPA)的豁免。它已在美国药典(USP)中列出,且作为消毒液成功通过了USP-51测试。



Path-Away(R)还获得了新西兰食品安全局和环境保护局的批准。它已被马来西亚卫生部批准使用,还特别提及了H1N1病毒。



Holista已获许可在东南亚制造和分销NatShield(TM)。



Holista CollTech Ltd简介

HolistaCollTech Ltd(以下简称"Holista")是一家以科研为重心的生物技术公司,由Holista Biotech SdnBhd与CollTech Australia Ltd.合并而成。集团总部位于珀斯,在马来西亚拥有广泛业务。该公司致力于为全球市场提供一流的天然成分和健康产品。Holista是草药和成分研究的领导者,旨在为消费者提供更健康的食品。



Holista在澳大利亚证券交易所(" ASX")上市,致力于研究、开发,制造和销售"健康型"产品,以满足针对天然药物的未被满足且不断变化的需求。Holista的配料组合包括低GI烘焙产品,低钠盐,低脂油炸食品和低热量糖,同时又不影响口味,气味和口感。Holista仍是唯一一家使用专利提取方法生产绵羊胶原蛋白的公司。更多资讯,请访问 http://www.holistaco.com



进一步咨询,请联系:

企业事务与商机

Rajen Manicka博士: rajen.m@holistaco.com

常规咨询: enquiries@holistaco.com



媒体与投资者关系咨询

WeR1 Consultants Pte Ltd

E: holista@wer1.net; P: +65 67374844



Feb 7, 2020 12:00 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Holista CollTech Ltd Jan 29, 2020 16:00 HKT/SGT 冠状病毒爆发后NATSHIELD(TM)消毒液订单激增 Oct 17, 2019 17:00 HKT/SGT HOLISTA响应全球对糖尿病和肥胖症的担忧 携手合作伙伴开发全球首款健康泡泡茶配料组合 更多新闻 >>