Wednesday, 5 February 2020, 18:42 HKT/SGT Share:

来源 雅各臣科研制药有限公司 雅各臣科研制药于香港及澳门推出首个家用式流感/呼吸道合胞病毒诊断套件

香港, 2020年2月5日 - (亚太商讯) - 从事非专利药及品牌保健护理产品研发、生产、市场推广及销售的领先企业-雅各臣科研制药有限公司(「雅各臣」或「集团」;股份代号:2633)欣然宣布,集团于香港及澳门市场推出其首款流感及呼吸道合胞病毒家用式诊断套件- 「Dr. Freeman医臣®流感/呼吸道合胞病毒家用式诊断套件」(「该产品」)。该产品自二零二零年一月起于各非处方药渠道,包括各大保健护理连锁店及药房有售。



雅各布臣科研制药「Dr. Freeman医臣®流感/呼吸道合胞病毒家用式诊断套件于香港和澳门市场推出其首款流感/呼吸道合胞病毒家用式诊断套件,专为特定甲型及乙型流感病毒及呼吸道合胞病毒(「RSV」)之检测而设,检测结果可在8分钟内得知。



「Dr. Freeman医臣®流感/呼吸道合胞病毒家用式诊断套件」是一项简便的快速家用式检测工具,专为特定甲型、乙型流感病毒及呼吸道合胞病毒(「RSV」)之检测而设,检测结果可于8分钟内得知。该产品为集团的品牌保健护理业务平台中家用式诊断产品组合的首项产品,其他家用式诊断产品将会陆续推出。集团正在积极考虑其品牌保健业务的潜在分拆上市,该业务分部包括品牌药、品牌中药以及品牌健康及保健产品(如保健品、个人护理产品和健康诊断套件等)。



从科学角度来说,「Dr. Freeman医臣®流感/呼吸道合胞病毒家用式诊断套件」使用针对流感及RSV相应抗原的单克隆抗体,除可检定是否有感染流感外,亦可判断感染的特定流感及RSV类型。



雅各臣主席及行政总裁岑广业先生表示:「我们很荣幸为香港及澳门市场引进这实用的家用式流感及呼吸道合胞病毒诊断套件。集团相信该产品可使大众的健康得益,其透过提供一套简便、快速及特定的流感传染病自行诊断套件工具,尤其在流感高峰期,能帮助流感及RSV患者在发病初期寻求迅速而有效的治疗。



我们将肩负满足消费者健康需求的承诺,继续透过搜罗更多优质、创新和信誉良好的产品,进一步丰富产品组合,积极扩展我们的品牌保健护理业务,以作为战略性增长平台。集团亦会继续积极巩固优越的市场战略地位,从而为股东创造理想价值。」



关于雅各臣科研制药有限公司(股份代号:2633)

雅各臣是香港领先非专利药公司。旗下品牌成药主要包括「保济丸」、「何济公止痛退热散」、「秀碧除疤膏」、「飞鹰活络油」、「唐太宗活络油」、「兜安氏药膏」、「十灵丹」、「十灵油」及「伤风克」。同时,集团一直致力透过增加各种高增值产品,策略性地扩大其非专利药和品牌保健护理业务的产品组合。扎根香港,集团已于中国、澳门、台湾、新加坡及柬埔寨开设营运子公司,建立区域性商业平台,以把握亚太区及大中华地区的市场潜力。而自2017年6月1日,集团获纳入MSCI香港微型股指数成份股。更多详情请浏览雅各臣科研制药有限公司网站:http://www.jacobsonpharma.com/



传媒查询:

纵横财经公关顾问有限公司

李惠儿电话: (852) 2864 4834电邮: vicky.lee@sprg. com.hk

刘桢电话: (852) 2864 4852电邮: stephanie.liu@sprg.com.hk

高文萱电话: (852) 2114 2370电邮: rachel.ko@sprg.com.hk

传真: (852) 2527 1196







Feb 5, 2020 18:42 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network